Što biste rekli svojoj mlađoj verziji kada biste mogli? Ovi ljudi su bili iskreni, kratki i jasni

Neki bi sami sebi rekli da više grle mamu, neki bi se preselili u Njemačku, a neki bi bili oprezniji s vjerom u sebe. Da možete vratiti nekoliko godina unazad, što biste vi sebi poručili?

<p>Vjerojatno svatko od nas ponekad sanja o putovanju nekoliko godina unazad, u prošlost. Neki od nas bi se željeli vratiti i promijeniti određene odluke, neki bi htjeli još jednom iskusiti najbolje trenutke svog života, a neki bi se, eto, jednostavno voljeli vratiti u vrijeme kada je život osjetno bio lakši. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ali što kada biste se mogli vratiti u prošlost? Kada biste opet mogli biti mlađa verzija sebe? Što biste promijenili? Što biste drugačije napravili? </p><p>Nedavno je korisnik Twittera podijelio objavu pitajući druge korisnike koje su tri riječi koje bi, kada biste mogli putovati kroz vrijeme rekli ili učinili 18-godišnjoj verziji sebe.</p><h2>Ovo su neki od odgovora:</h2><h2>1. Više bih grlio mamu.</h2><h2>2. Preselio bih se u Njemačku. Moja cijela obitelj je tamo. Bolja zdravstvena skrb. Besplatno sveučilište. Bolje beneficije. Više putovanja i plaćenih godišnjih. Veća sigurnost. Bolja kvaliteta života. Nema Donalda Trumpa.</h2><h2>3.Ostavi ga odmah</h2><h2>4. Prestala bih pušiti</h2><h2>5. Nemoj glasati za Trumpa</h2><h2>6. Da se vratim u 15 godinu života imao bih puno toga za reći samom sebi, no sa 18. rekao bih sam sebi 'izbjegavaj opijate'. U 20 godini života imao sam ozbiljnu prometnu nesreću i prepisali su mi tablete protiv bolova što me dovelo do 8 godina ovisnosti. Sad sam čist već 5 godina.</h2><h2>7. Ti zaslužuješ bolje.</h2><h2>8. Nemoj imati djecu.</h2><h2>9. Ti si dovoljan.</h2><h2>10. Najprije voli sebe.</h2><h2>11. Radi više umjetnosti</h2><h2>12. Koristi kondom.</h2><h2>13. Vjeruj u sebe.</h2><h2>14. Preseli se u Kanadu.</h2><h2>15. S obzirom da sam putnik iz budućnosti, vjerojatno bih rekla 'nosi masku'</h2>