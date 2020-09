Što da radim? Moj suprug stalno gleda pornografske filmove...

Problem mnogih parova je međusobno udaljavanje kako vrijeme prolazi. Pornografija može biti jedan od uzroka, pogotovo ako je druga strana stalno konzumira...

<h2>Dragi Mevludine, </h2><p>pišem vam jer ne znam kako si pomoći. Tijekom 2016. i 2017. godine moj se suprug fizički i emotivno udaljio od mene. Živjeli smo poput dva cimera pod istim krovom, mučilo me to, znala sam da nešto krije pa sam i na njegovu mobitelu pronašla da gleda porno filmove, na Googleu fotografije seksi djevojaka, a na Facebooku su mu prijateljice sve same starlete. Posvađali smo se, no on je sve negirao i tvrdi kako nema pojma kako se to našlo tu. Nedavno sam pronašla poruke: “U braku sam i ja i to u ovom slučaju ništa ne znači, ništa da se ne vidimo u vezi. Volim te i više nego što mogu zamisliti. Ne mogu se vratiti na staro.” Molim vas recite mi istinu i što vidite jer samo me istina može osloboditi. Hvala </p><p><strong>šifra: j 54</strong></p><p><strong> </strong></p><h2>Odgovor:</h2><p>Suprug je u duši dobar i vidim da je mnogima izlazio u susret, a imali ste i solidan brak, no sad se okrenuo drugim stvarima. Gledanja pornografskih filmova i nagih žena nije bolest ni perverzija ako je u granicama. No on je postao poput ovisnika i to je vrlo loše. Samozadovoljava se i nema potreba da s vama ulazi u odnos, što je razočaravajuće. Morate s njim otvoreno porazgovarati i pokušati ga nagovoriti da zajedno posjetite psihologa ili psihijatra. Pokušajte ga na neki novi način zavesti. Uredite se, promijenite frizuru, šminku, garderobu. Ova kriza će potrajati, no vidim da bi moglo doći do pomirenja.</p>