Što im nikada ne smijete raditi: Jarcu kopati po prošlosti, derati se na Vagu, prekidati Djevicu...

Na neke svoje poteze pripazite kada krenete u raspravu s njima. Suočavanje sa svakim horoskopskim znakom ima svoja 'pravila' ako želite s njima postići konstruktivnu komunikaciju.

Ovan

Prema Ovnu se samo nemojte odnositi na pasivno agresivni način, takav način ophođenja ih jednostavno izluđuje. Također, do ludila ih dovodi kada netko sakriva svoje pravo mišljenje i izbjegava iskrenost. Ovnovima je najbolje prilaziti na način da im uvijek iskreno kažete ono što mislite. Oni će ponekad namjerno reagirati na neuobičajene načine kako bi vas testirali, odnosno kako bi bili sigurni da znate točno kako se osjećaju i što planiraju učiniti.

Bik

Ako ste se našli u situaciji da se morate suočiti s Bikom koji je već pod stresom, tada očekujte da ćete možda nastradati od njegovih 'rogova' ukoliko ne pripazite na svoje ponašanje. S druge strane ovaj horoskopski znak je otvoren za razgovor i učinit će sve što je u njegovoj moći kako bi bio siguran da ste riješili sukob i postigli mir. Stvari mogu postati gadne, ako se Bik uistinu mora sukobiti. Pristupite im otvoreno, znajući točno što želite riješiti, tako da izbjegnete dodatno uznemiravanje i trošenje njihovog vremena.

Blizanci

Blizanci su užasnuti i nikako ne mogu podnijeti kada ljudi misle da znaju sve o njima, oni to zaista preziru. To ih samo vodi osjećaju koji im govori da im se samo rugate ili da ih ne shvaćate dovoljno ozbiljno. Pustite Blizance da govore sami za sebe. Potrudite se koncentrirati i shvatiti ono što žele, ono što pokušavaju učiniti ili reći, u suprotnom ćete samo pogoršati komunikaciju i produbiti problem.

Rak

Kada se želite suočiti s ovim znakom Zodijaka, najbolje je da ga uhvatite nasamo. Ako vas je Rak nečim uzrujao, najbolje je da to riješite nasamo s njim. Ako se pak upustite u raspravu s njim, pred nekim drugim, on neće uopće slušati što imate za reći vi ili bilo tko drugi tko je prisutan. Sukob s njima mora biti osobni sukob, inače nećete postići ništa. Najbolje je da budete potpuno iskreni prema sebi i njemu - tek tada će vas početi slušati.

Lav

S Lavom budite mudri. Kada se krenete suočiti s njim, najbolje je da prvo njega pustite da kaže svoje argumente. Nije riječ o tome da trebate pustiti da vas gazi, ni slučajno, više se radi o tome da im pružite osjećaj da nisu pod prisilom i da ne moraju biti pokorni jer njih jako brzo razljuti ako se netko prema njima odnosi snishodljivo ili zaštitnički. Dopustite im da se izraze, da izbace svoj gnjev i ljutnju, a potom smireno objasnite svoju stranu priče.

Djevica

Djevice jednostavno nemojte prekidati. Najvažnija stvar koju trebate izbjegavati kad se raspravljate s Djevicom je da im ne upadate u riječ, da ih ne prekidate - bez obzira koliko to želite. Ako im stalno to radite tijekom rasprave, možete se vrlo brzo naći u situaciji da više nikada u životu nećete dobiti priliku reći im niti jednu jedinu riječ. Mrze razgovore koji nisu dvosmjerni. Dajte sve od sebe i pažljivo saslušajte ono što imaju za reći i bit će vam uzvraćeno istom mjerom.

Vaga

Kada se suočavate s Vagom, pokušajte to činiti normalnim tonom jer u trenutku kada postanete glasni, Vaga vam neće pokazati nikakvu milost. Vaša strana priče tada ne nailazi na odobravanje, neće se potruditi niti vas saslušati ako samo vičete na nju. A ako i dalje nastavljate s bukom, sasvim sigurno će vam uzvratiti istom mjerom, prenosi Atma.

Škorpion

Kada se krenete prepirati sa Škorpionom, bolje vam je da se ste se dobro pripremili za raspravu, da se znate obraniti i da to znate učiniti dobro. Kod Škorpiona ne prolaze nikakve isprike kao ni opravdanja tijekom svađe, naprotiv samo ćete ga time još više razljutiti ako se krenete pravdati. Radije im recite što imate, umjesto da vaši osjećaji kipe zbog njihovih osjećaja.

Strijelac

U raspravi sa Strijelcem, nemojte se samo postaviti prema njemu kao da ne zna o čemu govori. Jedno je misliti da on nema pojma, ali ipak je situacija nešto drugačija ako mu to otvoreno kažete. Strijelci jednostavno nimalo ne vole kada se ljudi na taj način odnose prema njima. Samo u raspravi s njima budite sigurni da znate istinu i to točnu, u suprotnom ćete najvjerojatnije upasti u još gori sukob.

Jarac

U svađi s Jarcem, najbolji savjet koji biste trebali slijediti je pokušati držati se teme kada raspravljate s njim. Njega lako može razljutiti skretanje s teme, druge misli koje vam dolaze u glavu, davno zaboravljeni problemi ili nešto potpuno nebitno, stoga pripazite. Oni ne vole gubiti vrijeme na kopanje stvari iz prošlosti i to će ih samo dodatno uzrujati. Također, davanje raznih primjera tijekom rasprave za njih je identično kao da se ne držite teme.

Vodenjak

Budite oprezni kada se upuštate u sukob s Vodenjakom. Nikada ne podcjenjujte Vodenjaka kao ni ono što je on spreman učiniti kako bi pobijedio u svađi. On će se vrlo jednostavno poslužiti svim dostupnim argumentima. Nemojte slučajno misliti da je neki Vodenjak zaboravio nešto iz prošlosti. Mogli biste se lako prevariti. Iznenadili biste se koliko dugo je ovaj horoskopski znak u stanju zamjerati neke stvari. Ponekad je najbolje pustiti ih da sami shvate neke stvari, umjesto da ih suočavate sa stvarima u kojima po vašem mišljenju griješe.

Ribe

Najbolje rezultate ćete postići kada se Ribama suprotstavite mirnim ponašanjem, inače - što ste vi glasniji ili dramatičniji, to oni postaju više ljutiti. Nemojte da vam padne na pamet podsmjehivati se Ribama, jer one će se zbog toga posebno pobrinuti da vas povrijede na svaki mogući način, kada napustite njihovo društvo. Ribe će reagirati najbolje kada ste konstruktivni i ako se izražavate na stabilan način, inače ćete osjetiti njihov bijes.