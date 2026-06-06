Što je svakom znaku Zodijaka potrebno da budu sretni u vezi

Tajna dugovječnosti u ljubavi različita je za sve parove. I svaki horoskopski znak ima nešto što mu je najbitnije. Neki žele beskonačnu odanost, drugi stalnu avanturu. Saznajte kako ostati u dugoj vezi.
Tajna duge veze je u dobrom poznavanju partnera. Evo što vašem treba nakon puno godina.
| Foto: 123RF/ilustracija
Tajna duge veze je u dobrom poznavanju partnera. Evo što vašem treba nakon puno godina. |
Foto: 123RF/ilustracija
Tajna duge veze je u dobrom poznavanju partnera. Evo što vašem treba nakon puno godina.
| Foto: 123RF/ilustracija
OVAN - Nepokolebljiva odanost: Partner boga rata mora pokazivati borbene kvalitete. Da biste dugoročno izdržali, ponekad morate biti spremni primati naredbe bez propitivanja obrazloženja iza njih. Ovnu je potreban netko tko je spreman napraviti etičku pogrešku prije nego što bi ostavio svoju voljenu osobu i sam se predao. To je mentalitet Bonnie i Clydea, "zajedno padamo". Postojat će dijelovi veze koji su borba, koji zahtijevaju strpljenje i predanost kako biste vidjeli šahovsku strategiju iza niza bitaka. U određenom trenutku, potrebna je samo vjera da ćete vas dvoje izaći kao pobjednici na duge staze. Predviđanje da biste vidjeli da će današnje žrtve donijeti sutrašnje pobjede.
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BIK - Bezvremenost: Biku treba netko tko će uvijek biti savršen za njega. Poput Cartier sata koji nikad ne izlazi iz mode. Osoba i veza koji će stariti s gracioznošću, koji će postajati vredniji s nošenjem. Nisu znak koji će samo navući ono što je moderno jedne sezone i odbaciti kada se sukobi sa sljedećom. Imaju oko za ono što im odgovara, što je dobra investicija i što će im omogućiti da predstave najbolju verziju sebe godinama koje dolaze. Stoga će Bik metaforički "štedjeti" za pravu vezu. Znaju da se ljubavna priča duga desetljećima ne gradi preko noći. Veza koju traže ne može se steći jednim potezom. Uložit će trud za osobu koja će rasti uz njih.
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BLIZANCI - Stabilnost: Trebaju vidjeti da možete prebroditi svaku oluju. Žele nekoga tko može podnijeti pritisak, čvrsto se suočiti s iscrpljenošću i pružiti im potrebnu podršku. Vidjeli su druge ljude kako dolaze i odlaze, one koji nisu mogli pratiti njihove užurbane rasporede i stres koji dolazi s tim. Blizanci su potpuna, samoostvarena osoba i ne trebaju partnera da bi se osjećali cjelovito. Stoga njihova bolja polovica treba biti jednako sigurna i dovoljno samouvjerena da bude s nekim tko točno zna tko su. Oni su znak koji zaista treba biti voljen u najboljem i najgorem izdanju. Inače neće stupiti u doživotnu obvezu.
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RAK - Politika bez zamjeranja: Potreban im je netko tko zna kako se pomiriti nakon žestoke svađe. Netko tko ne vodi evidenciju, tko neće zbrajati, tko svaku večer pere suđe kako bi to zamjerio partneru u budućnosti. Treba im samo netko tko zna vrijednost kompromisa, riječi "žao mi je". Netko tko je spreman uvijek pamtiti partnerovu humanost, kao i svoju vlastitu. Ne radi se o igranju beskrajne igre okrivljavanja. Rakovima je potreban netko tko će probleme vidjeti kao nešto što treba podijeliti, nešto što treba riješiti zajedno. A kada se postigne pomirenje, ta se borba ne može ponovno rasplamsati kasnije.
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LAV - Evolucija: Neprestano sklapaju prijateljstva, pa im je potreban partner otvorenog uma i srca. Ne mogu biti s nekim tko je previše zatvoren, s nekim tko ima iste prijatelje i radi iste stvari od srednje škole. Njihov tajni san je da jednog dana budu cool stariji susjedi u stambenom naselju ili bloku. Par koji se može povezati s mlađim generacijama zbog svog energičnog i ekstrovertiranog ponašanja. Stoga se njihov partner ne može bojati promjene ili rasta. Potreban im je netko tko se budi svako jutro, spreman prihvatiti sve prilike koje im život pruža, bilo da se radi o isprobavanju novih stvari ili upoznavanju novih ljudi. Ne postoji pas koji ne može naučiti novi trik.
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DJEVICA - Bezuvjetna ljubav: Potrebna im je vaša ljubav u dobrom i lošem raspoloženju. Netko tko će ih voljeti kada je život kaos i jednostavno ne uspijevaju sve dovoljno brzo označiti i urediti. Treba im netko tko će ih gledati s čistom ljubavlju kada im se živci odavno izgube. Netko tko jednostavno razumije način na koji funkcioniraju bez priručnika za uporabu. Jer osim ako netko ne može vidjeti sve ljupke motive iza sloma, ne zaslužujete ih niti u najboljem izdanju. Kada pogode poklon za godišnjicu ili iznenada preurede vaš ormar. Njima treba netko tko će ih vidjeti i voljeti zbog šire slike.
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VAGA - Rast: Potreban im je netko tko se ne boji preuzeti više. Da uče nove informacije, razvijaju vještine, istražuju dalje i nikada ne prestaju dosezati svoj puni potencijal. Budući da predstavljaju vagu i ravnotežu, život vide kao niz izbora. Što će najviše obogatiti vaše živote kao para? Na čemu vas dvoje trebate raditi da bi sve teklo glatko? Što vas dvoje trebate učiniti da biste dosegli sljedeću fazu u svojim životima ili karijerama? Znaju da je planiranje sve o odlučnosti, istraživanju dostupnih opcija i donošenju svjesne odluke, odabiru određenih puteva dok druge ostavljaju iza sebe. Partner koji će rasti s njima tijekom godina je partner koji je s njima da prođe kroz taj proces kao tim.
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ŠKORPION - Trud: Ne podnose da ih se uzima zdravo za gotovo i ne mogu se obvezati lijenom partneru. Očekuju seks i dugo nakon što ste oboje u mirovini, bez obzira zahtijeva li to medicinsku pomoć ili ne. Sve se svodi na zajedničku prisutnost. Svima treba vremena za opuštanje, čak i kada dijelite dom sa svojim partnerom. Ali također im treba netko tko će im skrenuti pažnju s televizora kada se to zatraži. Netko tko će im pomoći u odlučivanju što je za jelo svake večeri. Netko tko zna da su spojevi za cijeli život, a ne samo prvih šest mjeseci veze. Potrebno im je određeno kvalitetno vrijeme izvan dijeljenja kreveta i kupaonice. Razgovor, fizički dodir i aktivnosti koje su osmišljene da vas zbliže.
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STRIJELAC - Entuzijazam: Znak koji dobiva lošu reputaciju zbog prevelike potrebe za avanturom, zapravo samo želi vidjeti kako se partneru oči sjaje. I dok je putovanje jedan od njihovih omiljenih načina da probude strahopoštovanje tog unutarnjeg djeteta, ono što žele od veze može biti puno jednostavnije. Nije važna aktivnost ili prigoda, sve dok im možete pokazati da ste uložili u provođenje vremena s njima. Kuhanje obroka zajedno, isprobavanje novog restorana, pohađanje tečaja. Samo žele znati da ste jednako uzbuđeni što ste s njima kao i oni. Njihov najveći strah je svakodnevni život, ali znaju da se to može dogoditi samo ako oboje prestanete izražavati i težiti stvarima koje želite zajedno. Na kraju dana, radi se o tome da ne odustanete od svoje sreće.
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JARAC - Partnerstvo: Jarac želi nekoga s kim će prati rublje. Nekoga s kim će praviti mjesečni proračun i pratiti ga dok si ne budete mogli priuštiti komad nakita za koji ste odlučili zajedno štedjeti. Žele samo nekoga tko je voljan i sposoban raditi planove jer svoju sreću crpe iz iščekivanja i postignuća. A kada to mogu podijeliti s drugom osobom, osjećaju se izuzetno povezani. U redu im je preuzeti određene uloge na temelju vlastitih snaga, ali ne žele osjećati da pretpostavljate da će preuzeti ogromne količine posla bez da se dogovorite. Žele da odgovornosti budu pravedne kako bi se vaši uspjesi činili kao da zaista pripadaju oboma.
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VODENAK - Ljubaznost: Vodenjak samo želi biti s nekim tko govori više pozitivnih nego negativnih stvari. Tko pretpostavlja najbolje u ljudima prije najgoreg. Tko nije potpuno izgubio vjeru u čovječanstvo, bez obzira koliko sumorni trenutni događaji postali. Oni su znak koji najviše vraća svojim zajednicama, a to znači da se ne ustručavaju onih koji su manje sretni od njih. Partner treba biti jednako optimističan kao i oni da se svijet oko nas može poboljšati nabolje, posebno vlastitim postupcima. Svatko tko je previše defetističan samo će ih povući dolje, a njima treba netko tko zna kako bodriti druge.
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RIBE - Stimulacija: Potreban im je netko tko se ne boji slijediti ih u zečju rupu, i to mnogo puta, svakodnevno. Ne mogu biti toliko duboko zamišljene uz partnera koji nikada ne može napustiti sigurnost. Njihovi partneri moraju biti sposobni suočiti se s neugodnim hipotetskim scenarijima i razmotriti mogućnosti koje su sumorne, zastrašujuće ili zlokobne jer Ribe upijaju sve dobro i loše oko sebe i dopuštaju svojoj mašti da to beskonačno množi. Žive na način koji istovremeno obuhvaća stvarnost i sve mogućnosti. Stoga im je potreban partner koji može planirati za bilo kakvu katastrofu, ali i istovremeno se nadati najboljem. Biti sa sanjarom znači da morate biti otvoreni za fantaziju i noćne more, s jednakom otvorenošću uma.
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