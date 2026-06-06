Što je svakom znaku Zodijaka potrebno da budu sretni u vezi

BIK - Bezvremenost: Biku treba netko tko će uvijek biti savršen za njega. Poput Cartier sata koji nikad ne izlazi iz mode. Osoba i veza koji će stariti s gracioznošću, koji će postajati vredniji s nošenjem. Nisu znak koji će samo navući ono što je moderno jedne sezone i odbaciti kada se sukobi sa sljedećom. Imaju oko za ono što im odgovara, što je dobra investicija i što će im omogućiti da predstave najbolju verziju sebe godinama koje dolaze. Stoga će Bik metaforički "štedjeti" za pravu vezu. Znaju da se ljubavna priča duga desetljećima ne gradi preko noći. Veza koju traže ne može se steći jednim potezom. Uložit će trud za osobu koja će rasti uz njih. | Foto: Fotolia