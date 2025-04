Što je Uskrsni ponedjeljak i zašto je na ovaj dan blagdan?

Iz svjetovne perspektive, Uskrsni ponedjeljak je neradni dan, nastavak odmora i uživanja nakon blagdana Uskrsa te dan prije povratka na posao u skraćeni tjedan.

No, iz religijske perspektive, on označava dan nakon samog Isusovog Uskrsnuća. Za kršćane, to je dan kad se vjernici prisjećaju puta uskrsnulog Isusa Krista u Emaus s dvojicom učenika.

Da su dani nakon Uskrsa također imali poseban značaj u kršćanstvu svjedoči i činjenica da se cijeli tjedan nakon Uskrsa slavio, nazivajući se 'bijeli tjedan'.

Simbol Boga koji je tu uz nas

Mnogi su se iz Jeruzalema vraćali u svoja mjesta, kao i dva učenika koja su se vraćala u Emaus. Emaus je prema Novom zavjetu udaljen oko 11 kilometara sjeverno od Jeruzalema. Razgovarali su s Isusom, ne shvaćajući da je to On. Prepoznali su ga tek na večeri kada je lomio kruh.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Uskrsni ponedjeljak treba shvatiti kao simbol činjenice da je Bog uvijek blizu nas te hoda uz nas, kao što je Isus hodao uz svoje učenike.

Isusovi učenici teško su podnijeli njegovu muku i smrt. Mnogi su bili neutješni i uplašeni, nisu razumjeli što se dogodilo. Mnogi su se iz Jeruzalema vratili u svoja mjesta.

Evanđelist Luka piše da je Emaus udaljen 60 stadija od Jeruzalema. To je oko 11 kilometara sjeverno od Jeruzalema. Putem su učenici raspravljali o događajima u Jeruzalemu. Jedan od ta dva učenika zvao se Kleofa, a drugom nije poznato ime. Dok su razgovarali pridružio im se Isus, no oni ga nisu prepoznali. Isus ih je upitao o čemu razgovaraju i zašto su žalosni. Znao je što ih muči, a ovim ih je pitanjem pozvao da se izjadaju.

Kleofa odgovori: 'Zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu te ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana? (Lk 24,18)'.

Foto: 123RF

Zatim su ispričali kako je prorok imenom Isus poučavao narod, imali su od njega velika očekivanja, ali je osuđen na smrt, razapet i umro. Zbunilo ih je što su neke žene, našle prazan grob i anđeli im rekoše, da je Isus živ. Isus im odgovori: 'O bezumni i srca spora da vjerujete što god su proroci navijestili! Nije li trebao da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu? (Lk 24, 25-26)'.

Tada im je Isus detaljno opisao, što su sve proroci navijestili, da će se dogoditi s Njim. Učenici su rado pamtili pozitivna proroštva, a izbjegavali su proroštva o Isusovoj muci i smrti. Smetalo im je, što je Isus umro na križu. Nadali su se, da će Isus uspostaviti zemaljsko kraljevstvo i osloboditi Židove od rimskih okupatora. Isus je navijestio Božje kraljevstvo umjesto zemaljskog. Preko proročanstva, pokazao je da je uistinu obećani Mesija. Dok su pričali, Isus i dva učenika došli su do Emausa. Isus je želio otići, ali su ga molili da ostane s njima, jer večer je i uskoro će noć. I dalje nisu znali da je to Isus.

Foto: Pixabay/Prijatelji životinja

Trenutak spoznaje

Zajedno su sjeli za stol. Isus je uzeo kruh, izrekao blagoslov, razlomio kruh i pružio im. Tada su ga prepoznali, a Isus im iščeznu s očiju. Jedan drugome rekoše: 'Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putom govorio, dok nam je otkrivao Pisma? (LK 24,32)'. Odmah su se vratili u Jeruzalem i potražili apostole. Apostoli su već znali, da je Isus uskrsnuo, već se ukazao pobožnim ženama i sv. Petru. Kleofa i drugi učenik ispričali su apostolima, kako im se Isus pridružio na putu u Emaus, kako im je tumačilo sv. Pismo, kako su ga prepoznali u lomljenju kruha i kako je iznenada nestao'.

Bijeli tjedan

Cijeli tjedan nakon Uskrsa zove se bijeli tjedan. Ime dolazi od odjeće koju su nosili novokršteni u samim začecima Crkve. Uskrsno vrijeme traje 50 dana, sve do blagdana Duhova. Tijekom cijelog tog razdoblja crkveno ruho je bijele ili zlatne boje koje označavaju radost. Uskrs je jedini blagdan koji ima svoje produženo slavlje, a Uskrsni ponedjeljak zato u narodu često zovu i drugi dan Uskrsa.

Kod nas je, kao i mnogim drugim taj dan službeni blagdan i neradni dan. Blagdan je i u Australiji, Novom Zelandu, Kanadi, Argentini, Čileu i u nekim državama Afrike i Srednje Amerike. U Poljskoj, Češkoj i Slovačkoj običaj je da mladići ujutro prskaju djevojke svetom vodom.

Osim obilaska prijatelja i rodbine, Uskrsni ponedjeljak je i dan za hodočašćenje u marijanska svetišta.