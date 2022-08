Što kad vam nedostaje mjesta u domu? Regal štedi prostor, uz kutnu garnituru ide mali stol...

Nedostatak prostora je najčešći problem u svijetu interijera, ali uz mudri odabir namještaja i kompozicije, to ne mora biti problem. Važno je samo dobro razraditi svoju ideju i paziti na svaki centimetar. Prvo razmislite o funkciji dnevnog boravka. Naime, on mora prvenstveno biti praktičan pa razmislite koje mogućnosti vam mora dati i odredite prioritete. Prvenstveno su to opuštanje, sjedenje i odmor, ali ne zaboravite na stol i prostore za pohranu. Odredite što vam je neophodno pa pokušajte to smjestiti u prostor.