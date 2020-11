Što kraj godine nosi svakom znaku: Bik ima razloga za brigu, a Vaga će napokon odahnuti

Djevica će do kraja godine shvatiti kako treba biti zahvalna na svemu što ima u životu, Lavu će u fokusu biti financije, a Ribama će kraj godine donijeti zbrku i kaos, ali bit će nešto dobro u svemu tome

<h2>Ovan</h2><p>Ljude rođene u ovom znaku čeka prilično dobar kraj godine, jedno mirnije razdoblje. Postat će im jasnije koji su im ciljevi pa će napokon iz ovog periode stagnacije moći krenuti prema naprijed i postići što su željeli.</p><h2>Bik</h2><p>Bikove ne čeka bajkovit kraj godine, moguće je da će zbog nečega biti pomalo frustrirani. Bilo bi dobro da prihvate savjete bliskih ljudi kojima je iskreno stalo do njih, jer oni mogu značajno utjecati na njihove živote.</p><h2>Blizanci</h2><p>Ove pojedince čekaju mnoge prepreke koje će ih jako brinuti, ali uspjet će ih prevladati i krenuti dalje sa životom. Blizanci bi morali bolje kontrolirati svoje emocije i sami sa sobom raščistiti kojim životnim putem idu i što bi trebali napraviti.</p><h2>Rak</h2><p>Za ove ljude najbolje tek dolazi pa imaju razloga za optimizam, ali morat će napraviti neku vrstu izbora - možda se žrtvovati za nešto. Moguće je da će morati prekinuti staro prijateljstvo jer je postalo previše toksično. Sve je u njihovim rukama.</p><h2>Lav</h2><p>Ljudima rođenima u ovom znaku u fokusu će biti financije, riješit će se nekih dugova i imati više novca. Važno je da imaju na umu kako od teškog rada ne trebaju odustajati, jer će u konačnici od toga imati jako velike koristi.</p><h2>Djevica</h2><p>Djevice će do kraja godine shvatiti kako trebaju biti zahvalne na svemu što imaju u životu, jer im zbilja nije tako loše kao drugim ljudima. Iako su sada u pomalo pesimističnoj fazi razmišljanja, u uvjerenju da su im podijeljene loše životne karte, ubrzo će im se crni oblak u glavi raspršiti i shvatit će da je sve u redu. Više će cijeniti život i pokazivati više ljubavi prema bliskim ljudima.</p><h2>Vaga</h2><p>Ova godina je za ljude ovog znaka bila prepuna borbe i previranja, no do kraja prosinca taj period će završavati, a oni će iz svega izaći kao bolje i pozitivnije osobe. U svoje živote će unijeti neke promjene koje će im donijeti mnoge uspjehe u budućnosti. Važno je da ostanu optimistični i teže napretku kao i osobnom rastu.</p><h2>Škorpion</h2><p>Škorpione kraj ove godine vodi u neku novu avanturu od koje će pomalo osjećati strah i nelagodu, ali bez razloga. Iako će se promjena možda činiti zastrašujućom, važno je da skupe dovoljno hrabrosti i krenu tim putem, bez stajanja i osvrtanja.</p><h2>Strijelac</h2><p>Životi ljudi rođenih u ovom znaku dobit će jednu novu perspektivu zahvaljujući upoznavanju određenih pojedinaca. Važno je da to prepoznaju, prihvate i nešto iz svega nauče. Moguće je da će se baviti nekim aktivnostima koje će im pomoći dugoročno.</p><h2>Jarac</h2><p>Pred ljudima ovog znaka je period izvanredne kreativnosti, jer se ideje već neko vrijeme množe i kristaliziraju u njihovim glavama. Jarci bi morali napravite neke promjene u svojim životima kako bi bili sretniji i ispunjeniji.</p><h2>Vodenjak</h2><p>Vodenjaci su u ovoj godini izgubili ponešto samopouzdanja, ali uskoro će se to promijeniti i bit će bolje. Sve što trebaju napraviti, kako bi sami sebi dali poticaj, je to da izađu iz školjke u koju su se uvukli i budu otvoreniji. Važno je da ljudima oko sebe iskreno i jasno kažu što žele, o tome im ovisi buduća sreća i zadovoljstvo.</p><h2>Ribe</h2><p>Kraj godine će ovim pojedincima donijeti pomalo zbrke i kaosa, ali ima nešto dobro u svemu tome. Moguće je da će naletjeti na nekoga koga dugo nisu vidjeli, a strašno im je nedostajao. Osim toga, Ribe će napokon shvatiti tko su i kamo idu, što je super. Važno je da budu pozitivni, hrabri i odlučni, prenosi <a href="https://atma.hr/evo-sto-ostatak-2020-donosi-vasem-horoskopskom-znaku/" target="_blank">Atma</a>.</p>