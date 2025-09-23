Auto osiguranje nije samo zakonska obveza, već prva linija obrane kad stvari na cesti krenu po zlu. Ako još uvijek mislite da su sve police iste, vrijeme je da saznate razliku između obaveznog i kasko osiguranja te kako možete sve riješiti online, brzo i jednostavno
Što morate znati prije nego sjednete za volan
Što je obavezno auto osiguranje?
Obavezno osiguranje pokriva štete koje nanesete drugima, bilo to vozilo, imovina ili osoba. Bez njega ne možete registrirati vozilo.
Zatražite ponudu za obavezno auto osiguranje u 60 sekundi.
Što je kasko osiguranje?
Kasko pokriva štetu na vašem vozilu, čak i ako si ti kriv ili ako je šteta uzrokovana tučom, krađom, udarom divljači itd.
Postoji puni i djelomični kasko, saznajte više na kasko osiguranje gdje:
-
Uspoređujete više osiguravatelja
-
Nema skrivanja cijena i uvjeta
-
Policu dobivate odmah na e-mail
-
Pomoć je dostupna putem WhatsAppa ili telefona
Sve to možete riješiti putem mojeosiguranje.hr - jednostavno, pregledno i 100% digitalno.
Bonus savjeti za uštedu:
-
Preneste bonus iz stare police
-
Ugovorite kasko i AO zajedno
-
Usporedite više ponuda na jednom mjestu
-
Provjerite opcije osiguranja od nezgode
Auto osiguranje ne mora biti gnjavaža. Uz digitalnu platformu kao što je Moje Osiguranje, sve možete riješiti brzo, sigurno i bez nepotrebnog stresa.
Isprobajte već danas, zatražite ponudu i osigurajte svoj mir na cesti.
Napomena: naša je usluga za vas u potpunosti besplatna.
