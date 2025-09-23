Obavijesti

Lifestyle

Auto osiguranje

Što morate znati prije nego sjednete za volan

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: < 1 min
Što morate znati prije nego sjednete za volan
Foto: PROMO

Auto osiguranje nije samo zakonska obveza, već prva linija obrane kad stvari na cesti krenu po zlu. Ako još uvijek mislite da su sve police iste, vrijeme je da saznate razliku između obaveznog i kasko osiguranja te kako možete sve riješiti online, brzo i jednostavno

Što je obavezno auto osiguranje? 

Obavezno osiguranje pokriva štete koje nanesete drugima, bilo to vozilo, imovina ili osoba. Bez njega ne možete registrirati vozilo. 

Zatražite ponudu za obavezno auto osiguranje u 60 sekundi. 

Što je kasko osiguranje? 

Kasko pokriva štetu na vašem vozilu, čak i ako si ti kriv ili ako je šteta uzrokovana tučom, krađom, udarom divljači itd. 

Postoji puni i djelomični kasko, saznajte više na kasko osiguranje gdje: 

  • Uspoređujete više osiguravatelja 

  • Nema skrivanja cijena i uvjeta 

  • Policu dobivate odmah na e-mail 

  • Pomoć je dostupna putem WhatsAppa ili telefona 

Sve to možete riješiti putem mojeosiguranje.hr - jednostavno, pregledno i 100% digitalno. 

Bonus savjeti za uštedu: 

  • Preneste bonus iz stare police 

  • Ugovorite kasko i AO zajedno 

  • Usporedite više ponuda na jednom mjestu 

Auto osiguranje ne mora biti gnjavaža. Uz digitalnu platformu kao što je Moje Osiguranje, sve možete riješiti brzo, sigurno i bez nepotrebnog stresa

Isprobajte već danas, zatražite ponudu i osigurajte svoj mir na cesti.

Napomena: naša je usluga za vas u potpunosti besplatna

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Evo koji znakovi Zodijaka imaju ledeno, a koji najtoplije srce
KAKVO JE VAŠE?

Evo koji znakovi Zodijaka imaju ledeno, a koji najtoplije srce

Mnogi vjeruju da horoskopski znakovi otkrivaju kakvi smo u odnosima s drugima. Neki znakovi poznati su po svojoj toplini i empatiji, dok drugi mogu djelovati hladnije i distanciranije
Što im ne smijete raditi tijekom rasprave: Reći Strijelcu da nema pojma, Jarcu skretati s teme...
DA NE BI EKSPLODIRALI

Što im ne smijete raditi tijekom rasprave: Reći Strijelcu da nema pojma, Jarcu skretati s teme...

Na neke svoje poteze pripazite kada krenete u raspravu s njima. Suočavanje sa svakim horoskopskim znakom ima svoja 'pravila' ako želite s njima postići konstruktivnu komunikaciju
FOTO Maja Šuput proslavila je 46. rođendan - pogledajte tortu koja je bila hit večeri
SAMA JE DOVRŠILA TORTU

FOTO Maja Šuput proslavila je 46. rođendan - pogledajte tortu koja je bila hit večeri

Na svojoj 46. rođendanskoj proslavi, pjevačica Maja Šuput ponovno je pokazala svoju kreativnost i ljubav prema detaljima. Pogledajte kakvu tortu je imala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025