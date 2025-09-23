Što morate znati prije nego sjednete za volan

Što je obavezno auto osiguranje?

Obavezno osiguranje pokriva štete koje nanesete drugima, bilo to vozilo, imovina ili osoba. Bez njega ne možete registrirati vozilo.

Zatražite ponudu za obavezno auto osiguranje u 60 sekundi.

Što je kasko osiguranje?

Kasko pokriva štetu na vašem vozilu, čak i ako si ti kriv ili ako je šteta uzrokovana tučom, krađom, udarom divljači itd.

Postoji puni i djelomični kasko, saznajte više na kasko osiguranje gdje:

Uspoređujete više osiguravatelja

Nema skrivanja cijena i uvjeta

Policu dobivate odmah na e-mail

Pomoć je dostupna putem WhatsAppa ili telefona

Sve to možete riješiti putem mojeosiguranje.hr - jednostavno, pregledno i 100% digitalno.

Bonus savjeti za uštedu:

Preneste bonus iz stare police

Ugovorite kasko i AO zajedno

Usporedite više ponuda na jednom mjestu

Provjerite opcije osiguranja od nezgode

Auto osiguranje ne mora biti gnjavaža. Uz digitalnu platformu kao što je Moje Osiguranje, sve možete riješiti brzo, sigurno i bez nepotrebnog stresa.

Isprobajte već danas, zatražite ponudu i osigurajte svoj mir na cesti.

Napomena: naša je usluga za vas u potpunosti besplatna.