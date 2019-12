Što najprije treba nanositi na kožu? Postoji pravi redoslijed

Imate sve sastojke za njegu kože: serume, ulja, hidratantne kreme, sredstva za čišćenje, pilinge i maske - no mogu li se sredstva nanositi pogrešno i koliko je važan redoslijed kojim ih nanosimo?

Dermatologica Shereene Idriss iz New Yorka kaže da je redoslijed jako bitan i da nanošenje po teksturama proizvoda ima smisla - i to od 'vodenastih' tekstura do onih gušćih.

- Uvijek treba proizvode nanositi od najtanjeg do najdebljeg kako biste postigli maksimalnu učinkovitost svakog od njih - kaže Idriss, a klinička estetičarka Kate Kerr dodaje kako ih treba nanositi i ovisno o tipu kože i eventualnom problemu s kojim se 'borimo'.

- Ujutro nanosimo proizvode koji će spriječiti oštećenje i zaštititi kožu. Nakon toga, osobe koje pate od akni ili pretjerane pigmentacije proizvode trebaju nanositi s ciljem rješavanja tih problema - kaže Kerr.

Klinička estetičarka i osnivačica američke klinike za kožu lica Mortar & Milk Pamela Marshall slaže se da je nanošenje u slojevima važno, no to nije sve, kaže.

- Formulacije nekih kozmetičkih proizvoda ne smiju proći vanjski mrtvi sloj kože pa imaju jako malu učinkovitost u promjeni funkcije kože. Imajući to u vidu, prilikom korištenja proizvoda za kliničku njegu (sastojke male molekularne težine formuliranih na nižem pH), imamo mogućnost stvarati funkcionalne promjene na koži.

Evo kako bi proizvode trebalo nanositi po redu, ujutro i navečer, no imajte na umu da su potrebe za njegom različite, ovo su opće smjernice.

Tipična jutarnja rutina

Sredstvo za čišćenje

Sprej (tonik u spreju)

Serum

Sredstvo za hidrataciju

SPF

Tipična večernja rutina

Sredstvo za čišćenje (dvostruko čišćenje noću)

Sprej (tonik)

Tekući tonik ili kemijski eksfolijant

Retinol, ako se koristi (ali ne iste noći kad i kiselina)

Serum

Hidratacija ili ulje za kožu

Kerr navečer uvijek preporučuje 'dvostruko čišćenje lica' počevši od gela za kožu i hidratantnog sredstva za nježniju kožu, a zatim neko sredstvo za čišćenje na bazi kiselina.

- Očistite lice s proizvodom za svakodnevnu njegu na bazi kiseline, što uklanja mrtve stanice kože s površine - rekla je. Ujutro Kerr preporučuje lagano sredstvo za čišćenje koje će vam također biti drugo sredstvo za čišćenje prije spavanja.

Sprejevi

U nečijoj se rutini tonici u spreju ne spominju kao ključni, ali studije su otkrile da sitna vodena magla može pomoći u gubitku vlage (transepidermalni gubitak vode) pogotovo kad boravite u klimatiziranim prostorijama koje isušuju kožu. Estetičarka Rhea Cartwright kaže da zato treba u njegu uključiti i hijaluronsku kiselinu, glicerin ili aloe veru kako bi vas tonik i hidratizirao.

Kemijski pilinzi i tonik

- Kisele, kemijske pilinge i tonike treba koristiti izravno nakon čišćenja, a za nekog tko tek započinje s kiselinama, preporučila bih mliječnu kiselinu onima koji nemaju stvarne probleme s kožom - kaže Cartwright.

Kemijski eksfolijanti se razdvajaju na alfa hidroksi kiseline (AHA), beta hidroksi kiseline (BHA) i polihidroksi kiseline izvedene iz voćnih enzima (PHA). Marshall preporučuje PHA-e svima, jer su nježniji.

Toneri se koriste za pripremu kože za sljedeće korake, kao i za uravnoteženje pH kože. Pronađite koji je prikladan za vaš tip kože. Ali ako patite od stanja poput rozaceje, trebali biste izbjegavati tonike jer će samo nadražiti kožu.

Studije su otkrile da tonici djeluju korisno na stanja kože poput akni.

- Tonici su bitni, ali ne smiju biti na bazi alkohola, za koje smo prije učili najbolje uklone tragove šminke - kaže Cartwright.

Retinol

Vitamin A, odnosno retinoidi, sastojak je broj jedan koji se preporučuje u borbi protiv starenja, hiperpigmentacije i akni. Nusprodukti vitamina A mogu biti dostupni u različitim oblicima, obično u serumu ili u kremi.

Kerr kaže da retinol pomaže stimulirati veliki postotak stanica unutar kože da se ponašaju svježije i zdravije što ne samo da poboljšava proizvodnju kolagena i hijaluronske kiseline, već i ubrzava promet stanica koje onda poboljšavaju funkciju kože, hidrataciju, izglađuju i posvjetljuju.

Serum

- Oni se stavljaju neposredno prije hidratantnog sredstva jer imaju velike molekule kojima treba više vremena da prodre u kožu - kaže Kerr. Dakle, prvo stavite proizvode i sastojke koji brzo prodiru u kožu, a zatim one kojima treba duže.

Međutim, to ne možete shvatiti samo po njihovoj konzistenciji ili teksturi pa je najbolje držati se općeg pravila, od 'tanjeg' prema 'debljem' sloju.

Ovlaživači i ulja

Ovlaživači obično imaju deblju i puniju strukturu jer dolaze u gustim kremama pa ih se treba koristiti kao posljednji korak u rutini.

- Za dobru je hidrataciju dovoljna količina zrna graška. Debljina se ne izjednačava s učinkovitošću - napominje Marshall za Huff Post i dodaje da su ulja 'teška' i koriste se na kraju.

Kreme sa SPF

Krema za sunčanje širokog spektra uvijek se treba primjenjivati ​​zadnja, svaki dan, zimi ili ljeti. Marshall preporučuje SPF 30 ili SPF 50:

- UVA (najjača valna duljina) je vani svaki dan, tako da je važno zaštititi kožu bez obzira na vremenske prilike - zaključuje.

- Upoznajte svoju kožu prije svega i shvatite što vam treba. Imajte na umu da razni brendovi moraju prodavati svoje proizvode, ali koristite zdrav razum kako bi mogli stvarno raditi za vas - slažu se stručnjakinje i dodaju:

Ako je nešto u trendu ne znači da to morate koristiti. Operite lice pravilno, nemojte previše koristiti piling i svakodnevno koristite kreme sa zaštitom od sunca.

