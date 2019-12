Sto orgazama godišnje smanjit će smrtnost i produljiti život

U dugim, stabilnim vezama muškarci se žele maziti, a žene više seksati, pokazalo je američko istraživanje provedeno na više od tisuću parova iz pet različitih zemalja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kod parova koji su zajedno 15 i više godina muškarcima treba više poljubaca i zagrljaja jer ih to usrećuje, a ženama je seks sve bolji, pa žele više eksperimentirati. Znanstvenici neprekidno podsjećaju kako redovit seks povoljno djeluje na zdravlje.

Sto orgazama na godinu smanjuje smrtnost za 50 posto i produljuje život za od tri do osam godina. No znanstvenici istodobno upozoravaju kako preintenzivan orgazam kod jačeg spola može izazvati prolaznu globalnu amneziju, odnosno privremeni gubitak pamćenja. Snažan orgazam povećava pritisak u mozgu i izaziva gubitak pamćenja koji može trajati od 12 do 24 sata.

Kako bi ženu koja im se sviđa odveli u krevet, muškarci su spremni na sve. Istraživanja su pokazala da su muškarci spremniji odriješiti lisnicu kada su u društvu privlačnih žena. No to ih neće nužno dovesti do ženina srca ili kreveta jer tijekom ovulacije žene uopće ne doživljavaju darežljive i velikodušne dečke.

Tijekom tjedna u kojem ovuliraju sklonije su razmišljanju da su zločesti dečki zapravo pravi materijal za vezu te se nadaju da će s vremenom postati idealni partneri i očevi, otkrili su istraživači Sveučilišta u Teksasu.

Foto: Dreamstime

Seks s bivšim supružnikom i nije tako loša ideja, tvrde znanstvenici. Spavanje s bivšima pomaže prebroditi razvod pa se ljudi lakše suočavaju s time da su ponovno sami.

Muškarci koji varaju supruge, iako ih one i dalje privlače, imaju veći rizik od infarkta, i to u trenutku dok se seksaju s ljubavnicom, tvrde znanstvenici. Riziku pridonose stres i osjećaj krivnje.

Sve ljude koji su imali više od deset seksualnih partnera čak 50 posto muškaraca i žena smatra promiskuitetnima, a one koji su imali manje od deset neiskusnima. Ipak, 70 posto muškaraca ne želi znati s koliko je partnera njihova djevojka bila prije njih, pokazalo je istraživanje.

Gotovo 88% ljudi prevarilo je bračnog partnera, pokazuje istraživanje AshleyMadison.com. Čak 57% istog se dana seksalo i s partnerom i s ljubavnikom. Žene koje redovito doživljavaju orgazme više rotiraju zdjelicom i njihov je korak gipkiji. Jednostavnije rečeno, senzualnije “njišu” kukovima, tvrde belgijski znanstvenici.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: