Ovan

Za sposobnog Ovna najveći je izazov kad nema izazova. Ako oni nisu ti koji mogu preuzeti inicijativu i pronaći rješenje za problem koji ih muči, onda su vrlo napeti, što često znati biti poprilično iritantno. No oni su jednostavno takvi. Odlučni, vješti i impulzivni, a sa stresom se suočavaju tako da oni budu glavni u svemu. Vole davati naređenja i biti na visokom položaju, a osjećaju se sigurno kad su sami sebi šefovi. Neustrašivi su, ali i mirni i sabrani pa su idealni za preuzimanje vodstva u krizi. Svi će se osloniti na njega i slijediti ga. Čvrsto vjeruje u sebe i voli pomagati drugima u nevolji, a to ga čini savršenim liderom koji osvaja srca ostalih oko sebe.

POGLEDAJTE VIDEO (Vježbe disanja protiv stresa):

Bik

Stresne situacije teško pogađaju Bikove. Izazov i stres su promjene, a on to ne voli. Dosljedan je i stabilan, a kad se suoči sa stresom ili nesigurnošću, postat će nefleksibilan i bit će mu jako teško odraditi svakodnevne zadatke koje inače izvršava. On se uvijek odlučuje za status quo, igra na sigurno i rutina mu pomaže. To mu je jako bitno u stresnim i neizvjesnim vremenima pa se okreće kućanskim poslovima i hobijima. Ponekad i previše jede dok je pod stresom, ali to ga izvlači. Najvažnije je da ostane miran i nastavi dalje sa svojim navikama.

Blizanac

Blizanci puno razmišljaju i razgovaraju, a to rade još i više kad su pod stresom i lako mogu postati napeti i nedosljedni. U doba nesigurnosti trebaju se fokusirati na svoje tijelo - usporiti, duboko disati i jesti zdravu hranu. Blizanci su također vrlo prilagodljivi pa će tražiti nova rješenja za rješavanje prepreka, razgovarati sa svima i prikupljati činjenice. Uvijek će o svemu dobro razmisliti prije nego što krenu u akciju.

Rak

Rak se pod povećanim stresom povlači i radije ostaje u toplini svoga doma, ispod pokrivača, te se zatvara u sebe. Emocionalno prejedanje znak je da se oni suočavaju s nečim izazovnim. Kad su pod velikim stresom i u neznanju, jako je zaštitnički nastrojen prema bližnjima, obitelji i prijateljima, ali i bliskim kolegama. Nije mu problem niti zaplakati, s obzirom na to da je jako emotivan i da je vodeni znak. Preprekama prilazi sa strane, baš poput rakova, ali to čini samo uz ljude u koje vjeruje i uz koje zna da može prevladati sve izazove.

Lav

Stresne situacije jako pogađaju i Lavove. Oni su hrabri, ali često previše dramatiziraju kad je neizvjesna situacija u pitanju. No unatoč tome jako se dobro snalaze u svakom izazovu koji je stavljen pred njih jer su lukavi i spretni. Najbolji način da se vatreni Lav suoči s preprekom je da proširi svoj pogled na svijet i bude manje subjektivan. Važno je da se ne zatvara u sebe, nego da se bori te iskoristi svoju fizičku snagu i hrabrost kojom može pobijediti baš svaku prepreku i problem na putu.

Djevica

One vole nakupljati stres, a kad situacija postaje prilično ozbiljna i stres dosegne vrhunac, počinju previše razmišljati i brinuti o svemu. Veliki su kritičari, gori od većine, a kad su pod stresom, postaju gori nego ikad. Djevice tako pokušavaju vratiti kontrolu u svoj život i izbjeći rutinu. No čišćenje je ono čime se mogu najbolje riješiti stresova i opustiti. Djevici dajte metlu u ruku i ona će vam biti zahvalna što se na najdraži mogući način barem na neko vrijeme riješila stresa.

Vaga

Iako su poznati po tome da najbolje rješavaju sve situacije, to nije tako kad je stres u pitanju. Tad Vaga odbija donositi odluke jer se boji gubitka. Proračunate su i vole igrati na sigurno. Zračni su znak, a kod njih u stresnim situacijama može biti previše rasprave i nedovoljno akcije. Vrlo je važno da se Vaga usredotoči na najbolji mogući scenarij i kad je to uspjela, krene s rješavanjem problema. Jako dobro funkcionira u dinamičnom duetu pa je dobro da netko blizak ili sličan njoj radi na rješavanju problema.

Škorpion

Povlače se u sebe kada su pod stresom, a postaju gori nego što su inače. Stresne situacije čine ih veoma nesigurnima, a u takvom ozračju nerijetko i burno reagiraju te ih preplave emocije. Uvijek zamišljaju najgore scenarije. Veoma su fiksni znak, pa ne vole promjene ili popuštanje. Ako se Škorpion promjeni ili prihvati promjenu, to je izvanredno i njegova okolina je oduševljena. Izazove rješava tako da promatra situaciju i polako razrađuje strategiju pa navigira druge da dođu do rješenja.

Strijelac

Kad je pod stresom, Strijelac postaje vrlo nepouzdan i počinje se jako nervirati. Ovo je znak koji jako cijeni svoju slobodu i to je njegova sigurnosna zona, pa mu stres može predstavljati problem ako se nađe u zatvorenom prostoru. Ipak, ovaj je znak prilagodljiv tako da će isprobati razne pristupe prepreci, a najbolje mu je zadržati humor i upamtiti svoju viziju ili višu svrhu. Kad se sjeti da će biti bolje, imat će hrabrosti riješiti gotovo svaki problem ili nadvladati bilo koju prepreku koja se nađe pred njim.

Jarac

Poznato je da su Jarci radoholičari pa dok su pod stresom rade još i više, i to im u potpunosti odgovara te se zato osjećaju bolje. Žele imati potpunu kontrolu i tad će preuzeti što više odgovornosti. Voli naređivati drugima, ali je dobar lider. No u vrijeme nevolja može biti jako loše raspoložen pa se, dok nitko ne vidi, osjeća tjeskobno i tužno. S druge strane, te izazove voli i veliki je realist, a najveći izazov u stresnim situacijama je uzimanje godišnjeg odmora i pronalaženje ravnoteže između posla, kuće i obitelji.

Vodenjak

Kad je Vodenjak pod stresom, oklijevat će i emocionalno se udaljiti od drugih ljudi. Ponekad je toliko pod stresom da se odmakne od svih odgovornosti. Zračni je znak pa voli razgovarati o svojim problemima, ali samo u krugu najvažnijih mu ljudi. Svoje osobne probleme i odgovornosti često odlaže kako bi mogao pomoći drugima jer sebe često stavlja na drugo mjesto. Vodenjaci su vrlo plemeniti, ali bi se u stresnim situacijama prvenstveno trebali fokusirati na sebe same, a tek onda pomoći drugima.

Riba

Ribe su u stresnim situacijama prave ribe. Ponašaju se baš poput riba te otplivaju i sve probleme ostave iza sebe. Vole probleme stavljati pod tepih, a poznati su i po tome što žive u svom svijetu mašte pa im nije problem odmaknut se od realnosti i živjeti u uvjerenju da nema nikakvog problema. To je zapravo njihov odgovor na stres, izazove ili krizu. Vodeni znakovi će uvijek radije pronaći način da zaobiđu probleme, nego da se suoče s njima, ali će, dok prođe određeno vrijeme, postići ciljeve koje su htjeli.