Što se događa u vašim ustima ako ne koristite zubni konac?

Svojim pacijentima svakako preporučujem korištenje zubnog konca, i to svakodnevno, jer se redovitim korištenjem povećava higijena zuba, a time i bitno smanjuje rizik od pojave karijesa i drugih problema u usnoj šupljini, kaže stomatolog dr. Marin Čeprnja iz Zagreba.

Četkica za zube često ne uspije doseći u područje između zuba, pa se može dogoditi da između njih zaostane hrana, koja postaje 'leglo' za razvoj mikroorganizama koji s vremenom mogu uništiti caklinu zuba te potaknuti razvoj gingivitisa, odnosno upale zubnog mesa, što posljedično može dovesti do slabljenja zuba, odnosno paradentoze.

Foto: 123RF

Osim što se na mjestima gdje je zaostala hrana i razvile su se bakterije može razviti karijes, bakterije mogu dovesti i do propadanja korijena zuba, što znači i do trajne štete, odnosno trajnog gubitka zuba.

Zato je važno očistiti zube zubnim koncem dva do tri puta na dan, odnosno svaki puta nakon pranja, a ako to tijekom dana i propustimo zbog nedostatka vremena, zube svakako treba očistiti koncem na večer, prije odlaska u krevet, pojašnjava dr. Čeprnja.

Za pravilno čišćenje treba izvući oko 45 centimetara zubnog konca, čije krajeve treba omotati oko srednjeg prsta jedne i druge ruke. Potom palcem i kažiprstom svake ruke obuhvatite 2,5 centimetra konca i napnite ga, kako biste ga mogli provući između zuba.

Foto: Dreamstime

Potom konac provucite između zuba i nježno pomičite gore-dolje. Potom zakrivite konac u oblik slova C, kako biste mogli obuhvatiti jedan zub i pomičite konac sve do linije zubnog mesa, pa to ponovite sa svim zubima. Ne zaboravite očistiti i zube s unutarnje strane usta. Nakon toga ih isperite običnom vodom, ili vodicom za usta.

Za čišćenje zuba nipošto ne koristite običan konac, jer on može oštetiti zub ili zubno meso, već koristite isključivo zubni konac koji je za to i namijenjen. Konac među zubima i oko njih povlačite polako, kako snažnim pritiskanjem ne biste napravili neku štetu.

- U praksi je to vrlo rijetko, odnosno nisam susreo puno ljudi koji su s korištenjem zubnog konca imali problema. No, ako dođe do krvarenja desni, ili pucanja konca, svakako se javite svom stomatologu, koji će provjeriti ima li kakvih oštećenja na zubima i zubnom mesu i može dati savjet o tome kako koristiti konac, kaže dr. Čeprnja.

