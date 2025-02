Što se događa s ušnim resicama Nicole Kidman? Estetski kirurzi objasnili zašto tako izgledaju

Obožavatelji su se zabrinuli zbog "šišmišastih" ušiju glumice – a stručnjaci otkrivaju uzrok. Posljednjih dana na društvenim mrežama vodile su se razne rasprave o ušnim resicama Nicole Kidman. Obožavatelji su primijetili da izgledaju izduženo i kao da su povučene prema licu, što je pokrenulo špekulacije o mogućim estetskim zahvatima.

Plastični kirurg Mark Solomos, koji se pojavio u dokumentarcu Price of Perfection Olivije Attwood na ITV-u, objasnio je da glumičine uši izgledaju poput tzv. "pixie" ili "šišmišastih" ušiju, deformacija koja može nastati nakon face liftinga.

No, Kidman nije jedina slavna osoba s ovim fenomenom. Slične promjene uočene su i kod Toma Cruisea, Demi Moore i Katie Price, što je dodatno potaknulo glasine o estetskim zahvatima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Ova majka 6 djece potrošila je skoro milijun eura na estetske zahvate: 'Još nisam gotova...' | Video: KanalRi

Što uzrokuje "pixie uši"?

Prema dr. Solomosu, do ovog efekta dolazi kada se ušna resica povuče prema dolje, što je često znak da je izveden face lifting – osobito ako je korištena loša kirurška tehnika.

"U idealnom liftingu, duboke strukture lica se zatežu kako bi se koža prirodno prilagodila bez pretjerane napetosti. No, ako se taj proces ne izvede ispravno, ušna resica može promijeniti položaj i stvoriti efekt 'pixie ušiju'", objašnjava Solomos.

Dodaje da su ovakve promjene sve češće kako lifting lica postaje društveno prihvaćeniji i dostupniji. "Nekad smatran invazivnim zahvatom za žene iznad 50 godina, danas je facelift sve popularniji i među osobama u 40-ima", ističe kirurg.

S njim se slaže i dr. Laura Geige, specijalistica za estetsku dermatologiju, koja upozorava da "pixie uši" nastaju kada se koža tijekom zahvata previše zategne, umjesto da se oslanja na dublje potporne strukture lica.

- Vremenom ta napetost može uzrokovati da ušna resica postane izdužena, priljubljena uz obraz ili izgubi svoju prirodnu razdvojenost - pojašnjava.

Ovaj problem češće se javlja kod osoba s tanjom kožom i slabijom elastičnošću, kao i kod onih koji su prošli više liftinga – budući da ponovljeni zahvati mogu postupno promijeniti konture ušnih resica.

Ipak, dobra vijest je da se ovaj estetski problem može korigirati manjim kirurškim zahvatima, poput lipofilinga ili lokalne revizije koja vraća prirodan izgled ušnih resica.

Obožavatelji ne prestaju komentirati

Obožavatelji su brzo uočili promjene na Nicole Kidman, a društvene mreže su se užarile od komentara.

"Počela sam gledati Lioness i ne mogu prestati gledati njezine ušne resice", napisala je jedna korisnica Reddita.

Drugi su nagađali da bi se promjena mogla dogoditi i zbog nošenja teških naušnica dugi niz godina, dok su se neki prisjetili kako su njezine uši izgledale prije dva desetljeća: "Bile su skroz drugačije, čak i slatke."

No unatoč nagađanjima, Kidman se dosad nije oglasila o ovoj temi. Glumica je 2007. godine za Marie Claire izjavila da je "potpuno prirodna" i svoj mladolik izgled pripisala zdravom načinu života, zaštiti od sunca i nekonzumiranju cigareta. Ipak, nekoliko godina kasnije priznala je da je isprobala botoks, ali joj se nije svidjelo kako joj je lice izgledalo nakon tretmana.

Slično su činile i druge zvijezde. Tom Cruise je u intervjuu za Playboy 2012. godine kategorički negirao bilo kakve estetske zahvate, dok je Demi Moore 2007. tvrdila da nikada nije bila podvrgnuta plastičnoj kirurgiji – unatoč glasinama o velikim ulaganjima u zahvate.

S druge strane, Katie Price otvoreno priča o svojim estetskim zahvatima. Nedavno je ponovno otputovala u Tursku na svoju šestu operaciju face liftinga, gdje je obavila i manje korekcije na ušima i očima.

Bez obzira na nagađanja i spekulacije, jedno je sigurno – izgled slavnih osoba pod stalnim je povećalom javnosti, a promjene, bile one prirodne ili rezultat zahvata, rijetko prolaze nezapaženo, piše Daily Mail.