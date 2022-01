Dok mnogi muškarci sanjaju o većem penisu, tužna je istina da će s vremenom vjerojatno uvidjeti samo to da se smanjuje. Nije lako suočiti se s tom viješću, no stručnjaci tvrde da muškarci u određenim životnim razdobljima mogu izgubiti i do centimetar dužine tamo gdje je taj centimetar baš najpotrebniji. Razlozi mogu biti brojni.

U nekim slučajevima nema razloga za brigu, jer problem može biti kratkotrajan. No, u nekim situacijama to može biti nuspojava ozbiljnog stanja, tako da može dovesti do nelagode. No, važno je zapamtiti da ne postoji 'normalna' veličina ili oblik penisa, kaže struka. Prosječna dužina penisa koji nije u erekciji kreće se oko 9 centimetara, kažu u britanskom Zavodu za javno zdravstvo (NHS), pa se većina penisa kreće oko te dužine, no i oni kraći, kao i dulji, spadaju u 'normalu', uvjeravaju. S druge strane, istraživanje je pokazalo da prosječna dužina penisa u erekciji varira od oko 13 do 18 centimetara.

U kojim se god brojkama ovdje pronašli, valja znati da postoji nekoliko čimbenika koji mogu dovesti do toga da izgubite koji centimetar ispod struka. Evo nekih od njih:

1. Starenje

Starenje je samo po sebi pomalo tužno razdoblje, pa dolazi uz uznemirujuće činjenice. Dragi dečki, kako starite, vaš penis se mijenja, kao i ostatak vašeg tijela. No, to je normalan dio procesa starenja, pa ne treba juriti po liječničku pomoć, osim ako niste zabrinuti za izvedbu.

Imajte na umu da vam se penis u 'ozbiljnijim godinama' može činiti manjim i zato što je teže postići erekciju (iako se to ne događa svim muškarcima). Naime, arterije koje opskrbljuju penis krvlju s vremenom mogu postati neprohodnije, što otežava protok krvi u penis i erekciju. Uslijed manjeg protoka krvi može se deformirati i spužvasto tkivo penisa, a ožiljci koje ste skupili tijekom godina seksa, ili sportskih aktivnosti, također mogu dovesti do toga da se penis smanji.

I da ne zaboravimo, godine neće utjecati samo na vašeg druga iz ljubavnih podviga, nego i na njegovu podršku. Vjerojatno je i da će vam se s vremenom i testisi malo smanjiti. Kako koža gubi elastičnost, veća je šansa i da se objese.

2. Pušenje

Ako postoji nešto što će vas natjerati da prestanete pušiti, možda je to saznanje da to šteti vašem 'junaku'. Cigarete sadrže toksine koji oštećuju krvne žile i u vašem penisu, donosi Medical News Today, a prenosi The Sun. A to može dovesti do problema u spavaćoj sobi.

Povećava se rizik od erektilne disfunkcije, a ako penis ne bude u redovitoj funkciji, moglo bi se dogoditi da se 'usuče', odnosno izgubi na duljini. Stručnjaci s Bostonskog sveučilišta medicine pregledali su penise 200 muškaraca u erekciji i otkrili da su penisi pušača kraći od onih koji ne puše - pametnome dosta!

3. Lijekovi

Svi lijekovi imaju neželjene nuspojave, ali neki su lošiji od drugih. Na primjer, neki od lijekova koji se pripisuju za poremećaj pažnje, neki antidepresivi i antipsihotici, za posljedicu mogu imati to da se vaša muškost skrati. Štoviše, tako mogu djelovati i neki lijekovi koji se koriste za liječenje problema s prostatom. Tako je studija iz 2012. o učincima lijeku Finasterida, koji se koristi za liječenje povećane prostate, otkrila da muškarci koji ga piju pate od 'skupljanja' penisa i smanjenog osjeta. Druga studija, objavljena u časopisu Urology, pokazala je da je 41 posto muškaraca koji su uzimali lijek Dutasterid, koji se također koristio za liječenje povećane prostate, patilo od seksualne disfunkcije.

4. Povećanje tjelesne težine

Kako vam želudac postaje sve veći, sve ostalo počinje izgledati manje... Povećanje tjelesne težine zabrinjava većinu muškaraca, ne samo zato što vodi u niz ozbiljnih zdravstvenih problema, nego zato što vaš 'mali' kad preskočite dva, tri broja odjeće, izgleda još manji. Srećom, on se zapravo nije smanjio, to je više optička varka, kažu stručnjaci.

Razlog zbog kojeg može izgledati 'mići' je činjenica da su erektilni mišići pričvršćeni za vaš trbušni zid, pa kad vam se trbuh proširi, povlači vašu muškost prema unutra. Dobra vijest: Može se ispraviti ako izgubite višak kilograma. Ako ništa drugo, barem će izgledati veće.

5. Operacija prostate

Muškarci kojima je uklonjena prostata mogu se suočiti s gubitkom dužine penisa. To se događa kod oko 70 posto muškaraca koji su prošli prostatektomiju, operaciju kojom se liječi rak prostate. Stručnjaci ne znaju točno što je uzrok, jedna teorija kaže da muškarac može doživjeti kontrakciju mišića nakon operacije, koja dovodi do toga da se penis povuče prema tijelu. Druga teorija je da erektilna disfunkcija doživljena nakon operacije sprječava da krv lako teče do penisa.

Ipak, postoji nada. Studija među oboljelima od raka prostate u Japanu pokazala je da je taj problem samo privremen, odnosno da se centimetri mogu i vratiti nakon godinu dana, izvijestio je Stat News.

6. Peyroniejeva bolest

Riječ je o bolesti uslijed koje penis u erekciji postaje zakrivljen. Sasvim je normalno da penis ima blagu zakrivljenost kada je 'u usponu' no kod onih sa spomenutom bolešću, ta je krivulja jako istaknuta i može uzrokovati bol. To također može dovesti do poteškoća u seksu i erektilne disfunkcije. Stanje također može uzrokovati nakupljanje ožiljnog tkiva koje, kao što je već spomenuto, može blokirati protok krvi do penisa i uzrokovati gubitak centimetara.

Peyroniejeva bolest uglavnom pogađa muškarce starije od 40 godina, tvrde u NHS-u, ali može zahvatiti i mlađe. Ne prolazi sama od sebe i može se pogoršavati, pa je jako važno da se što prije započne sa liječenjem.

7. Covid-19

Covid ima sposobnost utjecati na gotovo svaki sustav u tijelu, pa tako i u tim dijelovima tijela može izazvati pustoš. Stručnjaci kažu da je smanjenje penisa kao simptom dugotrajnog Covida vjerojatno rezultat erektilne disfunkcije koja se javlja zbog virusne infekcije.

Kada virus uđe u endotelne stanice krvnih žila koje se nalaze u penisu, može spriječiti pravilan protok krvi. Tako je oko 3,2 posto muškaraca koji su preboljeli dugotrajan Covid kao jedan od simptoma prijavilo smanjenje penisa, kaže studija King's Collegea u Londonu. Opet - problem ne mora ostati trajan,odnosno vijesti su dobre, smanjenje penisa može biti reverzibilno. U nekim slučajevima, ipak, može biti teže i ostati trajno.

Ukratko, učinite za sebe bar ono što možete: Prestanite pušiti, smršavite i navucite masku, pa će i 'kolega' biti - sigurniji.