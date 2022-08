Što ste stariji to vam je gori mamurluk? Ovo je razlog zašto

Ako ste jedni od onih koji sve češće ustanovljavaju da više ne mogu podnositi izlaske kao prije - sada ćete znati i zašto je to tako. Nekada ste mogli izaći i tulumariti do jutra pijući, a drugi dan se oporaviti najkasnije do dva poslijepodne.

POGLEDAJTE VIDEO: Posljedice pijenja alkohola

No kako starite, oporavak je sve duži i nesnosniji. Ponekad traje danima. Ovo su biološke činjenice. I iako ne postoji univerzalni lijek protiv mamurluka, postoji zdrav razum - a to je da budete blagi prema sebi. Jer biologija neće.

Najčitaniji članci