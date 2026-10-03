Što svaki horoskopski znak radi kad mu se život raspada?

VAGA - pita sve osim sebe - Kad Vagi sve krene nizbrdo, može joj biti najteže donijeti odluku. Nazvat će prijateljicu. Onda još jednu. Možda će pitati partnera. Pa mamu. Pa nekoga tko je „imao sličnu situaciju“. Vaga pokušava sagledati sve strane problema i upravo zato može ostati zaglavljena između nekoliko mogućnosti. Može izgledati neodlučno, ali često samo pokušava pronaći rješenje kojim nitko neće biti povrijeđen. Kad konačno donese odluku, postoji velika šansa da će je još jednom preispitati. ### Škorpion – nestaje i rješava sve u tišini Škorpion nije znak koji će svima objasniti što mu se događa. Kad nastane kaos, često će se **povući i zatvoriti vrata**. Ne zato što nema što reći, nego zato što ne želi da svi znaju kroz što prolazi. Dok drugi misle da Škorpion ništa ne radi, on u glavi već slaže plan. Tko je uključen? Što je pošlo po zlu? Koje su opcije? Što treba napraviti? Ne voli osjećaj gubitka kontrole i teško podnosi izdaju. Zato može dugo pamtiti ono što se dogodilo. Kad problem riješi, neće nužno svima ispričati kako je to napravio. Samo će se jednog dana pojaviti i ponašati kao da je sve iza njega. | Foto: Fotolia