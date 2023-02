Što žene misle o muškarcima u seksu? Stručnjakinja je dala odgovor na škakljiva pitanja

Britanska seksologinja Tracey Cox otkrila je kroz 10 škakljivih pitanja kako se žene zbilja osjećaju u vezi seksa.

POGLEDAJTE VIDEO: Odbila ga na prvom spoju

- Uvijek pitam muškarce postoje li neka pitanja koja bi rado postavili ženama, ali im je jednostavno preneugodno, i odgovor je uvijek 'da' - rekla je Cox za Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO:

1. Osjećaju li žene razliku s kondomom?

- Naravno da osjećaju, no kako je kod žena veći rizik od spolne bolesti i trudnoće, kondom im je jako važan - objasnila je.

Jedno istraživanje je pokazalo da 41 posto muškaraca i žena ima manji osjet kad muškarac ima kondom. Mnogi drugi navode da im seksualni užitak nije manji unatoč dugotrajnoj percepciji da je.

Foto: Dreamstime

- Neke žene smatraju da je zbog kondoma seks manje intiman, drugi smatraju da su određeni brendovi zbog materijala fizički iritantni - kaže doktorica, pa dodaje da su većini žena prednosti nošenja kondoma ogromne u usporedbi s nedostacima.

2. Uživaju li žene pružajući oralni seks?

Jedno istraživanje provedeno na kanadskim studentima 2016. pokazalo je da samo 28 posto žena oralni seks s muškarcima smatra "vrlo ugodnim". Nešto više od polovice se izjasnilo da im je 'donekle ugodan', a 17 posto kaže da u oralnom seksu uopće ne uživa.

Foto: Dreamstime

- Mislim da je ovo istraživanje dobra slika stvarnog stanja. Neke žene ga obožavaju, dok drugima to jednostavno nije napeto. Postoje i neki razlozi zašto žene nekad ne vole oralni seks, poput loše higijene kod muškarca, ili ako se ponekad zanesu pa pretjeraju - kaže Cox.

3. Vole li žene analni seks ili pristaju na njega zbog muškaraca?

- Okvirno 31 posto žena smatra ga ugodnim, a kad ih sve pitate koji seks preferiraju, sve do jedne će vam odgovoriti vaginalni - kaže Cox uz objašnjenje da postoje žlijezde preko kojih žena može uživati, no većini je on odbojan zbog boli.

4. Što je najgore što muškarac može učiniti u krevetu?

- U svojoj 30 godina dugoj karijeri čula sam na stotine 'najgorih' stvari, ali ću izdvojiti neke: kad muškarac misli da je u redu preskočiti predigru, ako uopće ne prati partnericu i to uživa li ona već se koncentrira na sebe te ako mu je ritam prejak bez da je trenutak za to - kaže.

Foto: Dreamstime

5. Zašto je ženama tako teško doći do vrhunca?

- Nije, ako date ženi vibrator, može postići vrhunac u par minuta, jer on simulira sve potrebne točke. Rjeđe se događa da dožive vrhunac tijekom seksa - rekla je Cox, pa objasnila da je razlog zašto muškarci lakše doživljavaju orgazam tijekom snošaja taj što se njime postiže točno ona stimulacija koja mu je potrebna za vrhunac: ponavljajuće trenje glavića i frenuluma. Snošaj oponaša potpuno isti pokret koji on koristi za masturbaciju. Žene ne doživljavaju lako orgazam putem seksa jer je naš klitoris izvan vagine. Penis koji se ubacuje unutra i van ne stimulira ga učinkovito.

6. O čemu žene maštaju?

- O vrlo sličnim stvarima kao i muškarci - započela je seksologinja pa se referirala na istraživanje doktora Justina Lehmillera koji je ispitao 4000 ljudi:

Foto: Dreamstime

- Otkrio je da je seks u troje najčešći seksualni čin o kojem svaka osoba sanja i da su muškarci i žene iznenađujuće slični u vrstama stvari o kojima maštaju. Ipak je bilo nekih razlika u odgovorima. Žene češće nego muškarci maštaju o istospolnim iskustvima – i imaju mnogo više BDSM fantazija od muškaraca. Također suprotno stereotipu, dok muškarci često imaju na umu određenu osobu kada maštaju, žene se više fokusiraju na okruženje i okolinu u cjelini - objasnila je pa dodala da ako muškarci misle da žene maštaju o seksualnoj romantici na plaži, da razmisle malo bolje.

7. Smeta li ih što muškarci masturbiraju uz pornografiju?

- Žene se dijele najčešće na dvije skupile: one kojima to zbilja nije nikakav problem, i one koje prijete prekidom ako uopće posumnjaju na to - objasnila je doktorica pa istaknula da se to ne odnosi na pretjerivanje u pornografiji, jer to ne voli niti jedna žena.

- Jedno je istraživanje pokazalo da 71 posto muškaraca i 56 posto žena smatra da je prihvatljivo gledati pornografiju u vezi. Ljudi obično smatraju da partnerovo gledanje pornografije nema negativnih učinaka na vezu. Žene koje su za pornografiju često i same uživaju gledati. Međutim, postoji velika razlika u upotrebi. Žene obično gledaju pornografiju dva puta mjesečno, većina muškaraca u prosjeku tri puta tjedno.

Foto: Dreamstime

Najčitaniji članci