Izbjeljivanje zuba u većini stomatoloških ordinacija više nije onako skupo kao u vrijeme kad se to radilo posebnom tehnikom s laserima, jer su se na tržištu pojavili kvalitetni preparati koji su jeftiniji, pa ih i mi koristimo. Prosječna cijena takvog zahvata kreće se oko 800 kuna, kaže stomatolog dr. Željko Rotim iz Rotim Medical Centra u Zagrebu.

Dodaje kako to možda jest jeftinije od različitih kompleta za izbjeljivanje koji se mogu kupiti u drogerijama, no sigurnost primjene i učinkovitost tretmana u ordinaciji puno je veća i dulje će se isplatiti.

- Ako koristite neki paket za izbjeljivanje kod kuće, može se razviti niz problema. Prije svega, može doći do preosjetljivosti zubnih vratova i zubnog mesa, uslijed čega vas danima mogu boliti zubi. Osim toga, ti paketi u većini slučajeva dolaze s univerzalnim silikonima koji se drže na zubima dok ih izbjeljujete, što može biti neugodno. Oni često ne prijanjaju dobro, pa se dobar dio tih kemikalija iscijedi u usta, što ne mora biti štetno, jer je riječ o malim količinama, ali je efikasnost proizvoda manja ako sredstvo za izbjeljivanje ne prijanja uz sve zube jednako - kaže sugovornik.

Osim toga, dodaje, ako zubi prethodno nisu dobro očišćeni, ne samo od ostataka hrane, nego i od kamenca, konačan rezultat može biti šarenilo u ustima. Naime, kemikalije različito djeluju na caklinu zuba i kamenac, ne izbjeljuju ih jednako, pa područja zuba na kojima je kamenac mogu ostati tamnija. Također, kemikalije ne mogu izbijeliti ljuskice, ili keramičke krunice koje imate na zubima, pa bi se moglo dogoditi da dobijete nekoliko različitih nijansi zuba. Dakle, ako se spremate na izbjeljivanje zuba kod kuće, svakako se prije toga posavjetujte sa stomatologom i dogovorite njihovo čišćenje kamenca.

- Kada zube izbjeljujete kod stomatologa, on će ih prethodno pripremiti za to, odnosno zaštititi zubne vratove i zubno meso te dobro očistiti kamenac. Također, mi to ne radimo s udlagama, već tako da se dva gela pomiješaju sa smjesom koja ima svojstva silikona, što se onda premazuje po zubima i tako neće 'šetati' - kaže sugovornik. Dodaje kako treba voditi računa da je riječ o postupku kojim se bjelina zubi ne rješava zauvijek, odnosno neće trajati dugo, pa ga - ako želite imati bijele zube - treba ponavljati. Kako je riječ o kemiji, to ne bismo smjeli raditi prečesto, a iskustva s gelovima za izbjeljivanje zuba kod kuće pokazuju da se njihova boja mijenja već za 15-ak dana do mjesec dana.

- Imao sam i osobno iskustvo s tim: Moja je kćer izbijelila zube jednim takvim gelom, a da mi to nije rekla i pokazalo se da je već nakon 15-ak dana počela primjećivati da joj zubi više nisu bijeli kao nakon što je napravila tretman, jer mnoge vrste hrane, kava, gazirani i slični napitci, dovode do promjene u boji zuba. S druge strane, ako to napravite u ordinaciji, uz stručnu pripremu i kvalitetne gelove, boja će se održati barem šest mjeseci do godine dana - kaže dr. Rotim.

Zato je, dodaje, uvijek preporučljivo napraviti to pod stručnim nadzorom.

Nipošto se ne preporučuje miješati neka domaća sredstva za izbjeljivanje, za koja se mogu pronaći brojni recepti na Internetu. Naime, kod kuće obično ne možemo dobro usitniti abrazivna sredstva, a grube čestice lako mogu oštetiti caklinu.