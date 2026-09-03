Na zagrebačkom ZŠEM-u okupilo se 25 studenata iz cijelog svijeta koji u svojim zajednicama mijenjaju društvo. U Zagrebu će provesti čak šest mjeseci
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Stotine stranih studenata stigle u Zagreb: 'Došla sam iz Butana na studentski provod života'
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Regita Gurung (27) prva je studentica iz Butana u Hrvatskoj. U svojoj rodnoj zemlji dosad je već postigla što mnogi ne bi u dva života. Sada se odlučila na veliki korak, godinu i pol dana MBI studijskog programa u Europi. EMMIE program Europske unije ove jeseni provodi se već u petoj generaciji. Zagrebačka škola ekonomije i menagementa (ZŠEM) prva je od tri europske institucije na kojima će 29 stipendista iz cijelog svijeta učiti o financijama i poslovanju.
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