- Želim da se moj zaručnik riješi svoje četverogodišnje kćeri, jer znam da ju neću odgajati kao vlastito dijete, a i prilično mi ide na živce, jer je pljunuta mama i stalno me podsjeća na njegovu preminulu suprugu - napisala je anonimna žena iz SAD-a na Instagram stranici 'Talks With Mee' zatraživši savjet kako da se riješi pokćerke. Post je potom prenijet i na Facebooku, u grupi 'CTRL+ALT+DLT that Relationship', a kasnije i na Redditu, a gdje god se objavio izazvao je brojne negativne komentare.

Ljudi su, zapravo, ostali šokirani njenim objašnjenjem. Autorica piše kako je trudna sedam mjeseci i zaručena za udovca koji brine o četverogodišnjoj kćeri te da se boji i zbog toga što je ona jako vezana za svog tatu.

- Bojim se da će ga udaljiti od našeg djeteta - piše te dodaje kako bi njegova kćer mogla živjeti s bakom i djedom ili joj mogu naći obitelj koja bi ju posvojila.

- Napominjem da nisam loša osoba, samo se želim pobrinuti za svoje dijete i biti uvjerena da će imati svu pažnju svog oca, bez starije sestre koja će to ometati. Molim vas, pomozite - zavapila je u svojoj objavi, naglasivši da je vjenčanje nje i zaručnika zakazano za 2022. godinu.

Među izrazito negativnim komentarima posebno se ističu oni u kojima tu ženu nazivaju zlom maćehom, nalik onoj iz priče o Pepeljugi.

- Ovo je odvratno i ako te muči, uopće ne bi trebala biti s tim čovjekom - piše jedan od komentatora.

- Ne možeš nekome reći da se riješi djeteta zato što si ti ljubomorna vještica - piše drugi komentator, dok je veliki broj onih koji su napisali kako im je od njenog posta - pozlilo.

- Ta djevojčica zaslužuje puno više od tebe, Nadam se samo da će on doznati za ovo prije negoli se vjenčate - napisala je jedna žena u komentaru, dok drugi komentator kaže: Ako ne volite djecu drugih ljudi, onda nemojte ni izlaziti na spoj s čovjekom koji ima dijete.