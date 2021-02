Tvrdnje na društvenim mrežama da bi cjepivo protiv Covid-19 moglo utjecati na plodnost kod žena su neutemeljene, tvrde stručnjaci. Tvrde da objave pogrešno sugeriraju da bi cjepivo Pfizer moglo prouzročiti neplodnost žena, ili uzrokovati napad njihovih tijela na posteljicu.

- Ne postoji 'vjerojatan biološki mehanizam' kojim bi cjepivo moglo utjecati na vašu plodnost - kaže prof. Lucy Chappell, profesorica opstetricije na King's Collegeu u Londonu i glasnogovornica Kraljevskog koledža opstetričara i ginekologa.

Cjepivo djeluje tako što tijelu šalje poruku, stvarajući antitijela i bijele krvne stanice za borbu protiv virusa, koje će prepoznati virus ako ga ponovno sretnu. Cjepivo ne mijenja vaše genetske podatke i ne može vas zaraziti virusom. Te čestice koje prenose informaciju su izuzetno kratkog vijeka, odnosno nakon što isporuče svoju poruku u organizam, bit će uništene. Zato se posebno cjepivo Pfizer i mora čuvati tako pažljivo, jer se genetski materijal koji sadrži na određenim temperaturama raspada, te postaje beskoristan.

Profesorica Nicola Stonehouse, virologinja sa Sveučilišta Leeds, rekla je da ne postoji način na koji bi to moglo utjecati na reproduktivno zdravlje.

Što govore dokazi o utjecaju na plodnost?

Neki ljudi na društvenim mrežama osvrnuli su se na činjenicu da je Vlada Velike Britanije u ranoj verziji smjernica o Pfizerovom cjepivu na pitanje utječe li ono na plodnost istaknula odgovor - nepoznato. Od tada je odgovor ažuriran, kako bi se pojasnilo da studije koje su provedene na životinjama ne ukazuju na štetne učinke na reproduktivni sustav.

Dio zabune povezan je i s tim kako znanstvenici opisuju stvari kako bi ih većina razumjela u svakodnevnom životu. Naime, kad oni kažu da za nešto 'nema dokaza' to podrazumijeva da još nije bilo dugoročnog istraživanja o ovom specifičnom cjepivu, što ne znači da nema nikakvih podataka ili da ništa nije jasno. Zapravo, ističe profesorica Chappell, postoji mnogo dokaza iz drugih neživih virusnih cjepiva, uključujući ono protiv gripe, da nemaju utjecaja na plodnost, te su sigurna i preporučena za upotrebu i tijekom trudnoće.

Što trebate znati o sigurnosti cjepiva

Puno više zabrinjava mogućnost posljedica ako ne primite cjepivo, kažu stručnjaci. Naime, ako se zarazite virusom i obolite od Covid-19, od kojeg cjepivo štiti, to može imati utjecaj na plodnost. Dakle, vjerojatnije je da ćete imati problema s plodnošću nakon Covida, nego nakon cjepiva - kaže profesorica Stonehouse.

Neke glasine sugeriraju da bi cjepivo moglo ugroziti plodnost, jer sadrži proteine ​​koji se također koriste za stvaranje placente. Objave na društvenim mrežama tvrde da bi ovo moglo dovesti do toga da tijelo napadne posteljicu.

To nije istina; cjepivo sadrži protein koji malo podsjeća na onaj koji se koristi u razvoju posteljice, ali nije dovoljno sličan da zbuni tijelo, ističu stručnjakinje. Činjenica da dotični proteini imaju sličnost ne znači ništa, kaže prof. Chappell, budući da na različitim mjestima u prirodi postoji mnogo sličnih proteina. Prepoznatljivima ih čini njihova precizna duljina i slijed.

I zamjenik glavnog epidemiologa za Veliku Britaniju, Jonathan Van-Tam, odgovarajući na pitanja gledatelja BBC-a nedavno, rekao je da nikad nije čuo za to da bi cjepivo moglo utjecati na plodnost.

Što je s mogućim utjecajem cjepiva na trudnoću?

Tijekom trudnoće žene su razumljivo vrlo zabrinute za svoje zdravlje i možda još uvijek imaju na umu skandal poput onog koji se povezuje s lijekom Talidomid, koji se koristi za jutarnje mučnine, koji je kod tisuća beba doveo do posljedica, a kod nekih i do razvoja oštećenja udova.

Kao izravni rezultat tih iskustava, naše razumijevanje i korištenje lijekova tijekom trudnoće danas su drukčiji, pa im se uvijek savjetuje oprez. Bitno je i to da trudnice uglavnom nisu uključene u klinička ispitivanja lijekova, uključujući i cjepivo za Covid-19.

No, općenito im se ne preporučuje cijepljenje, osim ako su izravno izložene virusu - primjerice na radnom mjestu - kao i ako postoji visok potencijal za to da obole od težeg oblika Covida zbog svog općeg zdravstvenog stanja.

Vlada Velike Britanije ističe: Cjepiva još nisu testirana u trudnoći, pa dok ne bude dostupno više informacija, trudnice ne bi trebale rutinski prihvaćati cijepljenje.

Mogu li trudnice dobiti cjepivo?

Kao i u mnogim drugim stvarima u zdravstvu, i ovdje to ovisi o uravnoteženju rizika. Naime, čak i jednostavno sredstvo protiv bolova koje inače uzimamo bez recepta, nosi mali rizik od pojave čira na želucu i unutarnjeg krvarenja. No, rizik za većinu ljudi toliko je mali da prednosti lijeka, kad se on pravilno koristi, nadmašuju rizike.

A prednosti sprečavanja bolesti za koju znamo da može biti opasna po život, kao što je to Covid, mnogo su veće od bilo kojeg teoretskog rizika od cijepljenja, zaključuju stručnjaci, a prenosi BBC News.

I u Hrvatskoj preporuka: Cijepiti se trebaju samo trudnice pod povećanim rizikom

I u Hrvatskoj vrijedi preporuka da se trudnice i dojilje ne cijepe protiv Covid-19, osim ako nisu u povećanom riziku od zaraze, primjerice zato što zbog posla kontaktiraju s većim brojem ljudi, ili je njihova zdravstvena situacija takva da je rizik od težih komplikacija Covida povećan, kaže prim. dr. Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ). Tako bi, na primjer, trudnice koje boluju od kroničnih respiratornih bolesti ili dijabetesa, trebale razmisliti o cijepljenju.

- Odluku o tome najbolje je donijeti nakon konzultacija sa obiteljskim liječnikom, odnosno ginekologom, koji prate trudnoću i zdravlje žene - ističe Kaić te dodaje kako - ako su preporuke takve da se trebate cijepiti - ne treba strahovati od toga. Naime, dokazi o neštetnosti cijepljenja koje imamo do sada dovoljno su kvalitetni da žene koje se odluče na cijepljenje u trudnoći ne moraju strahovati od posljedica, kaže Kaić.