Stručnjaci zgroženi zbog trenda koji je sada hit na vjenčanjima

Leptiri, za koje smatramo da simboliziraju 'nove početke i novi život', postali su popularni kao dio rituala vjenčanja i sličnih prigoda.

Naime, ta lijepa lepršava stvorenja čuvaju u kutiji te ih u određenom trenutku vjenčanja puštaju da odlete. No, to leptirima nikako ne pomaže, zapravo oni nakon toga teško preživljavaju. Često uginu prije samog događaja, stoga mnogi traže da se ta praksa zabrani.

Rasprava se razbuktala i na mrežama, kad je jedna od mladenki pokrenula temu što ljudi misle o tome.

- Ovo je vjerojatno jedna od najgroznijih ideja do sada na vjenčanjima - neki su komentirali.

- To bi trebalo zabraniti - smatraju mnogi.

- Mnogi od njih ne prežive, izgladnjeli su i dehidrirani - naglasila je jedna od komentatorica.

Naime, u Ujedinjenom Kraljevstvu mnogo njih nudi tu uslugu, a cijena se kreće od oko 300 eura za 100 leptira 'Painted Lady'. Osim ove vrste, mnogi također prodaju leptire lutalice, poznate i kao leptiri monarsi, jer koloristički izgledaju super, kombinacija su narančaste, smeđe i crne. Izgledaju atraktivno kad lete te su efektni u trenutku puštanja.

- Kao organizacija, mi to ne podržavamo, to nije baš humano. Ako se ne transportiraju ispravno, to rezultira vrlo visokom stopom smrtnosti - naglasio je glasnogovornik Bribie Island Butterfly House, piše The Mirror.

Profesor Andrew Cashin sa Sveučilišta Southern Cross složio se da je trend 'čudan' i problematičan, i to ne samo za sigurnost životinja nego i za okoliš. Također je potvrdio da insektima promjena okoliša može biti štetna, ona im ujedno uzrokuje bol.

- Smatram da zapravo većina njih ne preživi nakon tog rituala puštanja - objasnio je profesor.

- Također postoji mogućnost da taj izlazak iz kutije ne izvedu dobro jer se nisu aklimatizirali. To je kao da iz klimatizirane sobe prijeđemo na vrućinu od 38 stupnjeva u kratko vrijeme. To insekte može ubiti - naveo je Cashin.

Grupa za zaštitu životinja PETA također osuđuje ideju.

- Leptiri se često spljošte i zapečaćuju u omotnice ili sićušne kutije i zatim šalju na velike udaljenosti. Na koncu su mnogi slomljeni ili umru prije nego što uopće stignu do odredišta - upozorila je PETA.