Struka: Gradski zrak nas ubija!

Jučer ujutro na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda pokazalo se da je Zagreb u protekla 24 sata imao vrlo čisti zrak, u nekim satima čak i ispod graničnih vrijednosti vezano uz rizik za zdravlje. No proteklih smo dana u nekoliko navrata naletjeli na izrazito visoke vrijednosti onečišćenja, posebno glavnih zagađivača, PM 2,5 čestica - koje se zadržavaju u zraku (a dovoljno su sitne da se mogu zavući u pluća) - kao i dušikova dioksida (NO2). Granice PM 2,5 u dane s maglom, u ranim jutarnjim ili ranim večernjim satima, nerijetko prelaze 75 mikročestica po kubnom centimetru, a u nekoliko slučajeva prešle su i 100 mikročestica, što se smatra "crvenom zonom" kad je riječ o utjecaju na zdravlje građana. A sve je više onih koji se na društvenim mrežama žale na to da ih muči težak kašalj i da otežano dišu dok su vani.

