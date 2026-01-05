Studija otkrila što žene različite dobi privlači na muškarcima

Ako ste se ikad pitali zašto starije žene uzdišu za Pierceom Brosnanom, dok mlađe preferiraju Zaca Efrona, znanstvenici sada imaju odgovor. Istraživanja pokazuju da se privlačnost muškaraca mijenja ovisno o dobi žena i životnoj fazi u kojoj se nalaze
Istraživači su tražili od 122 Poljakinje, u dobi između 19 i 70 godina, da ocijene niz fotografija muškaraca.
Fotografije su bile digitalno obrađene kako bi prikazivale različite stupnjeve muževnosti lica, brade, tjelesnog oblika i mišićne mase.
Analiza, objavljena u časopisu Adaptive Human Behavior and Physiology, otkrila je jasne obrasce u preferencijama ovisno o dobi žena, a možete ih otkriti u nastavku.
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
1. BRADA - znak zrelosti i statusa.
Starije žene više vole muškarce sa srednjom do punom bradom. Brada sugerira samopouzdanje, iskustvo i društveni status.
Primjer: Pedro Pascal ili Pierce Brosnan.
Foto: Manon Cruz/REUTERS - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Odabrane slike prikazane u sklopu istraživanja. Gornji red prikazuje promjene oblika lica, pri čemu je A feminizirano, B srednje i C maskulinizirano. Donji red prikazuje promjene u bradi, pri čemu je A lagana, B srednja, a C puna brada.
2. MIŠIĆI - znak zdravlja i reproduktivne snage.
Mlađe žene često preferiraju izražene mišiće – simbol snage i sposobnosti pružanja zaštite.
Starije žene često više cijene laganu mišićavost – signalizira zdravlje i pristupačnost.
Primjer: Zac Efron u mlađim ulogama vs. vitkiji, elegantniji muškarac u zreloj dobi.
Foto: Lumeimages.com
Žene su trebale rangirati razlike u tjelesnoj građi (gornji red) i količinu mišića (donji red).
3. TJELESNA GRAĐA - vitkost ili V-oblik.
Starije žene preferiraju vitkiju građu, koja može ukazivati na zdravlje.
Postmenopauzalne žene rjeđe smatraju V-oblik ili previše “ženstvene” crte lica privlačnima.
Primjer: muška figura u casual odjeći vs. bodybuilder u mladim godinama.
Foto: Dreamstime
4. FIZIČKA PRIVLAČNOST I ŽIVOTNA FAZA -
Mlađe žene fokusirane su na reproduktivne signale: mišići, snaga, V-oblik.
Starije žene više cijene stabilnost, pouzdanost i znakove društvene dominacije (npr. brada, zrelost).
Primjer: usporediti mladog glumca vs. zrelog glumca s karakterom i iskustvom.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. PAŽNJA PREMA OBITELJI -
Kako žene stare, manje traže partnera s najboljom reproduktivnom genetikom, a više nekoga stabilnog i pouzdanog.
Fokus se preusmjerava na podršku obitelji i brigu za unuke.
Primjer: muškarac koji je pouzdan i brižan, a ne samo fizički impresivan.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. TRENDOVI - brada vs. isklesano tijelo.
Čak 70 posto žena preferira muškarca s bradom.
'Pločice' i glatko obrijani izgled gube na privlačnosti.
Primjer: bradati muškarac vs. “čistog lica” mladi glumac.
Foto: MS YAPR
