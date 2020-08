Zemlja izgubila čak 28 trilijuna tona leda

Znanstvenici sa sveučilišta u Leedsu, Londonu i Edinburghu smatraju da bi toliki gubitak leda mogao rezultirati dramatičnim porastom razine mora, možda čak i za metar do kraja stoljeća

<p>Britanski znanstvenici su između 1994. i 2017. godine analizirali satelitske snimke glečera, planina i ledenih pokrova, zaključivši da je Zemlja u tome razdoblju izgubila iznenađujućih 28 trilijuna tona leda. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Greta Thunberg upozorila je na opasnosti globalnog zagrijavanja</p><p>Znanstvenici sa sveučilišta u Leedsu, Londonu i Edinburghu toliki gubitak leda nazivaju nevjerojatnim i smatraju da bi on mogao rezultirati dramatičnim porastom razine mora, možda čak i za metar do kraja stoljeća. Rezultate studije objavili su u časopisu Cryosphere Discussions.</p><p>- Da to stavimo u kontekst: svaki centimetar porasta razine mora znači da će u dogledno vrijeme milijun ljudi biti raseljeno iz svojih domova koji se nalaze na niskoj nadmorskoj visini - kazao je Guardianu profesor <strong>Andy Shepherd </strong>sa sveučilišta u Leedsu.</p><p> Dramatičan gubitak leda može imati i druge posljedice, uključujući poremećaje u biološkom zdravlju arktičkih i antarktičkih voda i smanjenju sposobnosti planeta da Sunčevu radijaciju reflektira natrag u svemir. </p><p>Britanski rezultati odgovaraju najgorem predviđenom scenariju UN-ova međuvladinog panela za klimatske promjene (IPCC). </p><p>- Ranije su znanstvenici proučavali pojedina područja na kojima se otapa led, poput Antarktike ili Grenlanda, no ovo je prvi put da je netko proučavao globalno otapanje leda koji nestaje s našeg planeta - rekao je Shepherd za Guardian. Ono što smo otkrili zaprepastilo nas je, dodaje.</p><p>- Malo je vjerojatno da je velik dio od 28 trilijuna izgubljenih tona leda izravna posljedica klimatskog zagrijavanja - rekao je. </p>