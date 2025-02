Stvari koje frizeri ne žele da radite prije dolaska u salon

Jeste li ikada došli na bojanje kose s neopranom kosom, misleći da će boja bolje upiti? Ovo je jedan od najčešćih mitova koje frizeri žele razbiti. No, postoje i druge naizgled bezazlene navike koje mogu nesvjesno utjecati na krajnji rezultat vašeg tretmana.

1. Dolazak na bojanje kose s prljavom kosom

Iz nekog razloga, ovo je mit koji se uporno ponavlja – no frizeri se slažu: prljava kosa ne pomaže boljem upijanju boje.

„Primijetila sam da, što je kosa prljavija i masnija, to slabije djeluje blajh ili boja,“ objašnjava Nickie Alton, glavna stilistica u The Canyon Salon and Extension Bar u Kaliforniji. „Naslage prljavštine stvaraju barijeru i otežavaju prodiranje proizvoda kroz kutikulu kose.“

Dawna Jarvis, bivša vlasnica salona i vrhunska stilistica iz Los Angelesa, dodaje: „U idealnom svijetu, voljela bih da svi klijenti dolaze s netom opranom, osušenom i počešljanom kosom. Što je kosa čišća, to nam je lakše raditi – pogotovo kod bojanja.“

Kristina Maccaro, koloristica i vlasnica Love Lane Salona u New Jerseyju, ističe da kosa oprana dan ili dva prije tretmana obično nije problem. No, „ako je kosa jako prljava, primjerice nakon treninga ili ako ste koristili puno suhog šampona, to može utjecati na proces bojanja.“

Osim toga, ako kosa nije dobro osušena, osobito ako je gusta i duga, to može produžiti tretman i odgoditi idućeg klijenta, upozorava Nikki Corzine, vlasnica The Canyon Salon and Extension Bara.

2. Pranje kose neposredno prije kemijskih tretmana

Suprotno prethodnom pravilu, ako dolazite na kemijski tretman poput trajnog ravnanja, minivala ili blajhanja, ne biste trebali prati kosu neposredno prije dolaska.

„Ako dolazite na tretman koji uključuje nanošenje blajha direktno na vlasište (poput duplog procesa kod platinastih nijansi), nemojte prati kosu!“, savjetuje Maccaro. „Uklanjanje prirodnih ulja može uzrokovati ozbiljnu iritaciju.“

Petula Skeete, frizerka iz New Yorka, napominje: „Klijenti često griješe tako što operu kosu prije kemijskog tretmana. Žele doći s čistom kosom iz pristojnosti, no nama to ne smeta – dođite kakvi jeste.“

3. Dolazak s raščupanom, zapetljanom kosom

Prije dolaska na termin, kosu je važno dobro raščešljati.

„Svi bi klijenti trebali razmrsiti kosu prije dolaska,“ naglašava Skeete. „Zapetljana kosa ili ona s puno proizvoda može usporiti proces i produžiti trajanje tretmana.“

Alton se slaže: „Što je kosa spremnija, to će cijeli proces teći glađe. Ako dođete s nepočešljanom kosom, dio termina morat ćemo potrošiti na njeno raščešljavanje, što može utjecati na krajnji rezultat.“

Osim toga, uredno počešljana kosa pomaže i kod preciznijeg nanošenja boje ili postavljanja ekstenzija, dodaje Corzine.

4. Rezervacija pogrešnog tretmana

Ako niste sigurni što točno želite, pogrešna rezervacija može uzrokovati velike probleme u organizaciji salona.

„Primjerice, ako rezervirate šišanje vrhova, a zapravo želite potpunu promjenu frizure, to može stvoriti kašnjenja za ostale klijente,“ objašnjava Skeete.

Ipak, smatra da odgovornost za jasnu komunikaciju nije samo na klijentima: „Kao profesionalci, mi smo ti koji bismo trebali postavljati prava pitanja i provoditi detaljne konzultacije kako bi izbjegli nesporazume. Odgovornost za dobru komunikaciju je na nama, a to je ono što razlikuje vrhunske salone od prosječnih.“

Ako niste sigurni koji tretman trebate, najbolje je nazvati salon i unaprijed se konzultirati.

5. Nema fotografija frizure kakvu želite

Samo zato što je određena frizura ili boja u trendu, ne znači da će odgovarati vašem obliku lica i tipu kose.

„Obožavam kada klijenti donesu puno slika – ne samo onih koje im se sviđaju, već i onih koje im se ne sviđaju. Oboje je korisno,“ kaže Jarvis.

Maccaro dodaje: „Nemojte pokušavati koristiti frizerski žargon – slike su puno jasnije! Ako imate vlastite fotografije iz vremena kada ste bili zadovoljni svojom bojom ili frizurom, još bolje. Ako ne, pronađite slike slavnih osoba ili modela sa sličnim tonom kože i prirodnom bojom kose.“

6. Prešućivanje kućnih eksperimenata i prethodnih tretmana

Bilo da ste kosu bojali kod kuće ili isprobavali kemijske tretmane, važno je to napomenuti frizeru – posebno ako nemate stalnog stilista koji prati povijest vaših tretmana.

„Ako ste koristili kanu ili kemijske preparate za ravnanje, frizer mora biti posebno oprezan kod bojenja. Nepravilno nanošenje boje na prethodno tretiranu kosu može izazvati oštećenja,“ upozorava Maccaro.

Skeete dodaje: „Kućni tretmani često uzrokuju probleme. Klijenti žele uštedjeti, ali na kraju uzrokuju veću štetu nego što je potrebno.“

Corzine ističe kako ovakvi eksperimenti znaju zakomplicirati frizerski posao: „Ispravljanje posljedica kućnog bojenja često ispadne skuplje nego da ste odmah otišli u salon.“

Alton zaključuje: „Posebno bih upozorila na drogerijske boje i blajh. Kao frizerka, nikada ne bih preporučila bojenje kose kod kuće – može poći po zlu na toliko načina, a neke greške nisu reverzibilne.“, piše Huffpost.