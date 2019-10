Stvoreni ste za uspjeh: Top 11 znakova da imate 'ono nešto'

Najbolji studenti profesorice Angele Lee Duckworth iz SAD-a nisu bili oni sa urođenim talentom, već oni koji su imali 'ono nešto' što ih je motiviralo da rade više nego svi ostali. Toliko ju je fascinirala ta pojava 'ono nešto' da je odustala od nastavničkog posla i otišla studirati psihologiju na UPennu kako bi to bolje razumjela.

Njezina studija na tu temu je u tijeku, no izdvojila je neke detalje. Analizirala je mnoštvo ljudi kojima je uspjeh važan - studente, vojna lica, trgovce itd. S vremenom je shvatila da ljude predodređene za uspjeh krasi 11 vrlina, svi oni kanaliziraju strast, upornost i izdržljivost sve dok njihovi snovi ne postanu stvarnost.

Morate pogriješiti, izgledati kao idiot i pokušati ponovo, čak bez da trepnete. Nedavno su na William i Mary koledžu intervjuirali više od 800 poduzetnika i otkrili kako najuspješniji među njima imaju dvije zajedničke ključne stvari - grozno im je i pomišljati na neuspjeh i nije ih briga što drugi ljudi misle o njima.

Drugim riječima, najuspješniji poduzetnici ne troše svoje vrijeme i energiju u analiziranje svojih neuspjeha, jer neuspjeh smatraju malim, važnim i potrebnim korakom na putu prema postizanju svojih ciljeva.

Važno je nastaviti se boriti i kada mislite da ste poraženi. Novinar je jednom prilikom pitao Muhameda Alija koliko trbušnjaka napravi svaki dan. Odgovorio mu je: ' Ne brojim koliko trbušnjaka napravim, počnem brojati tek kada postane bolno, zato što je tek tada to zaista važno'.

Isto se može primijeniti i na radno mjesto. Uvijek imate dva izbora kada stvari postanu jako teške - prevladati prepreku i rasti tijekom tog procesa ili biti poražen. Ljudi su skloni navikama pa, ukoliko odustanete kada stvari postanu teške, još lakše ćete odustati sljedeći put. S druge strane, ako se natjerate i prevladate poteškoće, 'ono nešto' će početi rasti u vama.

