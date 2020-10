Stvorite mirisnu oazu: Biljke od kojih dom miriše božanstveno

Stručnjaci za sobne biljke savjetuju koje su odlične za dom jer ispuštaju divne mirise tijekom cijele godine, a nije ih problem uzgajati u zatvorenom prostoru ako se držite nekih pravila

<h2>Čokoladna metvica (Mentha X piperita)</h2><p>- Metvicu je lako uzgajati vani, ali ova mirisna biljka može uspijevati i u zatvorenom prostoru pod pravim uvjetima - kaže <strong>Veronica Moore</strong>, zagovarateljica terapije biljkama sa portala 'Brown Skin Plant Mama' koji promiče pozitivan utjecaj biljaka na um, tijelo i duh.</p><p>- Suprotno uvriježenom mišljenju, sve što uzgajate na otvorenom prostoru, možete uzgajati i domu. Potrebno se samo pobrinuti da vaše biljke dobivaju željenu količinu vode i svjetlosti - dodala je.</p><p>Stavite čokoladnu metvicu u teglu pa na osunčanu prozorsku dasku. Zalijevajte je kad osjetite da je tlo suho na dodir. Imajte na umu da sve biljke imaju razdoblje mirovanja, stoga smanjite količinu vode i učestalost zalijevanja u periodu kad metvica ne raste brzo.</p><p>Ova mirisna biljka koristi se kao dodatak mnogim jelima, ali odlična je i za postizanje ugodnog mirisa u domu. Moore je čak zna upotrebljavati tako da ubere nekoliko listića, usitni ih i stavi u malu posudu pored kade kako bi stvorila mirisno aromaterapeutsko okruženje u svojoj kupaonici.</p><h2>Gardenija (Gardenia jasminoides)</h2><p>Gardeniju i njezine kremasto bijele cvjetove mnogi smatraju kraljicom mirisnih biljaka, a ukoliko ima prave uvjete, bez problema može rasti i u zatvorenom prostoru.</p><p>- Budući da potječe iz tropskog područja, gardeniji je potrebno šest do osam sati jakog, neizravnog sunčevog svjetla da bi uspijevala. Također, voli vlažne prostorije u kojima se temperatura kreće između 13 i 24 stupnja - objasnio je <strong>Alfred Palomares</strong>, potpredsjednik tvrtke 1-800-Flowers i dodao da ovim biljkama treba kiselo tlo, pa održavajte pH između 4,5 i 5,5.</p><p>- Odaberite tlo koje se brzo drenira, tako da korijeni vaše gardenije ne trunu i ne pretvaraju se u kašu - dodao je.</p><h2>Francuska lavanda (Lavandula x intermedia ‘Provence’)</h2><p>- Za mene je lavanda rajska biljka kojoj je potrebno nešto više pažnje zimi kad prijeđu u stanje mirovanja - kaže Veronica Moore.</p><p>Savjetuje da lavandu svakako držite u tegli od terakote i pobrinete se za dobru drenažu. Ova biljka voli pomalo stjenovito tlo pa zemlju pomiješajte s dosta kamenja. </p><p>- Francuska lavanda obožava sunce pa je stavite na prozor okrenut prema jugu ako je ikako moguće. Ukoliko ga nemate, razmislite o ulaganju u odgovarajuću rasvjetu. Možda ćete trebati malo više truda da svoju lavandu dobro i pravilno smjestite u svoj dom, ali kad to postignete, postat će prilično izdržljiva - dodala je.</p><h2>Hoya ili voštani cvijet (Hoya Macrophylla Variegata)</h2><p>Ova pomalo neugledna biljka svu svoju raskoš pokaže kada se na njoj pojave cvjetovi nalik malim buketima koji ispuštaju neodoljivo egzotičan miris.</p><p><strong>Brittany Minor</strong> iz 'Green Girl Green Worlda' kaže da joj je ovo omiljena mirisna sobna biljka.</p><p>- Moja hoya trenutno ne cvjeta, ali hladniji dani znače da je cvjetanje na putu. Ona obožava stvarati cvjetove tijekom jeseni i zime. Kako biste povećali šanse da na vašoj hoyi vidite cvijet stavite ga u lonac od terakote s dobro dreniranom zemljom. Hoye ne podnose previše vode i vlage. Svaka tri mjeseca u teglu ubacite usitnjene ljuske od jaja, jer to pomaže da tlo ostane alkalno - savjetovala je.</p><p>Biljku smjestite na mjesto u kući gdje će dobivati jarko neizravno svjetlo, ne stavljajte je direktno na sunce.</p><p>- Napravite li sve kako treba, dočekat će vas najljepše malene cvjetne nakupine koje mirišu predivno slatkasto - kaže Minor, a prenosi <a href="https://www.apartmenttherapy.com/fragrant-houseplants-36831341" target="_blank">apartmenttherapy.com.</a></p>