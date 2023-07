Stylish Barbie: Ova dizajnerica je od najpoznatije lutke uspjela stvoriti malu modnu ikonu

Barbie je modna ikona i to zahvaljujući danas 90-godišnjoj Carol Spencer, koja se 1963. javila na oglas za posao objavljen u novinama, kako bi postala Barbiena modna dizajnerica. Na radnom mjestu ostala je čak 36 godina, sve do do 1999., što ju je učinilo najdugovječnijom dizajnericom i stilisticom u svijetu lutaka.

- Kad sam dobila posao, radila sam s Ruth Handler, autoricom lutke. Odmah sam se zaljubila u tu malu lutku koja je postala moja strast - izjavila je Spencer u telefonskom intervjuu s Barbie konvencije 2023. koja je održana u Orlandu, piše CNN.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ali postati modna dizajnerica u Kaliforniji nije bio njezin plan od početka.

Rođena 1932. u Minneapolisu, Spencer je odrastala ujedno odbacujući uobičajene ženske stereotipe tog vremena.

- Završila sam srednju školu 1950., kad su žene imale na raspolaganju samo pet poslova - izjavila je za Business Insider 2019. - Mogle smo biti učiteljica, medicinska sestra, tajnica, službenica ili supruga i majka - .

Umjesto toga, Spencer je upisala koledž za umjetnost i dizajn u Minneapolisu kako bi studirala likovnu umjetnost i modni dizajn. Nakon što je diplomirala 1955. godine, otputovala je u New York na pripravnički staž za 'gostujuću urednicu' u časopisu Mademoiselle. Nakon toga preselila se u Milwaukee gdje je radila kao modna dizajnerica.

Sedam godina kasnije, dobila je posao u Mattelu te smatrala kako je taj posao njezina sudbina.

To je karijera koju slavi njezina nedavno ponovno izdana knjiga 'Dressing Barbie' (Harper Books), u kojoj se Spencer osvrće na neke svoje vrhunce u karijeri modne dizajnerice minijaturne odjeće.

- Razvoj lutkice i njezine odjeće ujedno predstavlja povijest. Moje omiljeno vrijeme bile su šezdesete, toliko stvari se tada događalo. Mijenjala se moda, od couture razdoblja do mod stila i prekrasnih stvari Mary Quant. Pojavili su se i divni glazbenici kao Elvis Presley i Beatlesi, sve to pratila je Barbie kroz svoju odjeću - prisjetila se dizajnerica.

U tom novom pokretu mladih generacija Barbie nikad nije bila pozicionirana kao avangarda, cilj je bio da je ona razumljiva i pristupačna svim djevojčicama.

- Barbieina odjeća i stil moraju biti razumljivi djetetu, zato smo uvijek čekali da nešto postane trend, kako bismo ih uklopili u njezin stil. Također, morala je biti zdrava, uvijek je nosila gaćice, ali je ujedno morala biti zabavna - komentirala je.

Kada je Barbie prvi put izašla u ožujku 1959., predstavljena je kao tinejdžerski modni model. Bila je to odlična alternativa papirnatim lutkama koje su djeca izrezivala za igru.

Dok su Barbieni previše mršavi standardi ljepote izazvali čuđenje, Spencer je naglasila da je plan bio da lutka bude moderna.

- Plan autorice lutke bio je da se ona razvija s društvom te da se mijenja, u raznim kreacijama te na više načina - izjavila je.

Kako su se vremena mijenjala, proces dizajna se također počeo mijenjati, rekao je Spencer. Dok današnji dizajneri rade na računalima, Spencer i dizajnerski tim radili su na modelima lutaka, a ne na crtežima. Crteži se često ne odnose na to kako nešto izgleda u kutiji ili pakiranju, izjavila je dizajnerica.

- Tim je sve radio ručno; od izrade krojeva, krojenja do šivanja minijaturnih odjevnih predmeta, a zatim bismo radili prilagodbe dok ne bi izgledalo kako treba na Barbie i u kutiji. Barbieina ljestvica je otprilike 1/6 ljestvice stvarne osobe i sve što je potrebno da izgleda kako treba - ispričala je.

Iako je Spencer najdugovječniji član dizajnerskog tima za Barbie, ona napominje da su od sredine 70-ih do ranih 90-ih, aktivna bila još tri dizajnera.

- Bila sam sa Srednjeg zapada i više-manje najkonzervativnija dizajnerica. Bile su tu i Kitty Black Perkins, koja je bila Afroamerikanka s jugoistoka i Janet Goldblum iz New Yorka. Tvrtka je željela dizajnere iz različitih sredina i svatko od nas imao je različite prednosti - prisjeća se.

Iako u vrijeme ovog intervjua, Spencer nije gledala film i još nije znala hoće li biti prikazan neki od njezinih točnih dizajna, rekla je da scene koje je vidjela ostaju vjerne duhu dizajna.

- Na primjer, ima puno ružičastog i bijelog ginghama, što je uzorak tkanine koji smo koristili oko pet ili šest puta tijekom godina, ali dizajnerica filma Jacqueline Durran malo je obnovila i preuredila kreacije za uloge, kao što to čini svaki dizajner. Također je morala napraviti odjeću koja djeluje kao da je na malim lutkama, a da se opet glumci kreću u njoj - .

Spencer je dodala kako je samo dva puta replicirala Barbienu minijaturnu odjeću u veličini za odrasle, uključujući izvezenu košulju u zapadnjačkom stilu koju je nosila uz plave traperice, šešir i kaubojske čizme.

Dizajnerica je osobno imala niz lutkica, neko vrijeme privatna je kolekcija brojala oko njih 500, uključujući 400 samo u njezinoj blagovaonici. Trenutno je u procesu pronalaženja stalnog doma za svoju opsežnu kolekciju uz Barbie Magical Mansion opremljen minijaturnim namještajem prikupljenim na njezinim putovanjima po svijetu.

Ali postoje neke lutke koje će uvijek ostati s njom, uključujući omiljenu crvenokosu Barbie Benefit Ball iz 1992., odjevenu u šik zlatnu i plavozelenu metalik haljinu i Barbie lutku Golden Jubilee iz 1996., s imenom Carol Spencer na leđima.

- Ona mi je omiljena. Volim je. Ja sam jedina dizajnerica čije je ime otisnuto na Barbie lutki i to stvarno puno znači - zaključila je.