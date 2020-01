Stylish u 60-ima: Top najbolji modni komadi - za seniorke

Zašto i 60-godišnjakinje ne bi bile stylish i pratile trendove, premisa je koju primjenjuje sve više brendova, a posljedica su odlični modni komadi koji i seniorkama garantiraju da će izgledati dobro. Neki odjevni komadi kao stvoreni su za klasičan stil koji nije pretjerano upadljiv, a opet se bazira na krojevima i formama koje je jednostavno kombinirati.

Dugačka vesta predstavnik je bezvremenske klasike te ga nose žene svake dobi. Idealan je u kombinaciji s hlačama i suknjama te može biti u raznim bojama, a što je boja življa, to djeluje elegantnije i modernije.

Traperice ravnoga kroja u plavoj ili crnoj varijanti idealne su za svako doba godine jer su jednostavne i pašu uz sve vrste majica, tunika i košulja. Naime, danas imamo veliki izbor krojeva traperica, no one ravne idealne su radi udobnosti i praktičnog nošenja. Kroj visokog struka vizualno produžuje noge i siluetu.

Mala crna haljina još je jedan konkretan odjevni predmet u ormaru dame koja želi biti stylish. Taj odjevni predmet na popisu je svih stilista koji predlažu bezvremensku garderobu te se postavlja u sam vrh modnog odabira za sve generacije. Može se nadograditi krznenim bolerom ili jaknom.

Sličan kompliment dobit će i najjednostavnija bijela majica. Nosi se na sakoe, dugačke kardigane i ravne traperice, ali i na svečane suknje te je odlična baza za neopterećeni, svakodnevni stil. Može se nadograditi nekom ogrlicom ili imati neki zanimljivi natpis, jer majice s porukama zanimljive osvježenje su svake garderobe.

Ako vas zanima nešto trendi, neka to budu čizmice sa životinjskim motivom. Naravno da su najpraktičnije one s niskom potpeticom i vrhom koji ide blago u špic. Mnogi dućani nude ih u prirodnim tonovima na skali od smeđe do zelene, a ako želite nešto posebno, tu su crvene i plave varijante. Modne trendove najlakše je i "najbezbolnije" pratiti kroz modne dodatke.

Od kaputa idealan je onaj u bež varijanti, koji se nosi uz sve odjevne kombinacije, bilo da se radi o dnevnim ili večernjim komadima. U svakoj formi djeluje luksuzno, a možete bitati između strukiranog ili više voluminoznog.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: