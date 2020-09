Riješite se ispucalih peta u ovih nekoliko koraka

Ako imate ispuale pete, nastojte riješiti taj problem, jer ispucala koža na stopalima može biti plodno tlo za razvoj gljivica i infekcija. Najvažnije je redobito njegovati stopala i biti uporan

<p>Ispucale pete problem su koji se može povezati s činjenicom da su nam noge tijekom zime uglavnom u čarapama i cipelama, pa koža 'ne diše' i postaje suha, te činjenicom da većina nas zanemaruje potrebu da redovito namažemo stopala nekom hidratantnom kremom i povremeno im priuštimo kupku. Ako imate taj problem, dobro je potruditi se oko toga da ga riješite, jer ispucala koža na stopalima može biti plodno tlo za razvoj gljivica i infekcija. Pa, krenimo redom:</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo do kad nam stopala rastu</p><h2>To je česti problem</h2><p>Suhe pete, koje se nazivaju i kseroza, vrlo su česte jer su pete stalno pod pritiskom cipela i hodanja, kaže podijatrica dr. Emily Splichal iz New Yorka. Dodaje da se ispucale pete najčešće pojavljuju tijekom ljeta, jer noge provode više vremena izložene i u sandalama.</p><p>- Bez odgovarajućeg pilinga i hidratacije, proces stvaranja kalusa ili suhe pete može se ubrzati, posebno ako nosite visoke potpetice - kaže. </p><h2>Birajte kreme namijenjene njezi stopala</h2><p>Svakodnevna njega stopala hidratantnom kremom za tijelo neće učiniti dovoljno da riješite problem na petama. Podijatrica dr. Jacqueline Sutera, iz laboratorija Vionic Innovation, preporučuje upotrebu krema koje su posebno dizajnirane baš za tvrđu kožu stopala. Te kreme imaju nježne, ali učinkovite kiseline koje pomažu pomalo razgraditi nakupine suhe kože, pojašnjava. </p><h2>Potražite posebne sastojke</h2><p>Ako se borite s ispucalim petama, morat ćete svakodnevno nanositi hidratantnu kremu na stopala. Druga mogućnost je proizvod koji rješava više problema, a koji sadrži ureu, mliječnu kiselinu ili salicilnu kiselinu. Dr. Splichal predlaže pacijentima i hidratantnu kremu za njegu stopala u kombinaciji s nježnim pilinzima, primjerice s kokosovim uljem koje će dati koži svilenkasti sjaj. </p><h2>Oprezno sa sredstvima za ljuštenje </h2><p>Mnogi pilinzi za stopala sadrže mliječnu i glikolnu kiselinu za duboko ljuštenje stopala, što često pomaže da se stopala 'oljušte' od suhe kože, kaže dr. Splichal. Kaže kako nije zgorega probati s takvim sredstvom, no za prvi put ga prvo testirajte na maloj površini kože, prije nego ga upotrijebite na stopalima. </p><h2>Skinite grubu kožu</h2><p>Kad su stopala jako ispucana, zagladite ih turpijicom za stopala, savjetuje dr. Sutera. Kaže da to treba činiti jednom do dva puta tjedno. Ne zaboravite da ih treba povlačiti samo u jednom smjeru, a ne naprijed-natrag, jer tako možete poderati kožu, dodaje. Radite to pod dobrim osvjetljenjem. Alternativa tome može biti skidanje grube kože nekim pilingom koji ste napravili sami, što će biti puno nježnije za stopala. </p><h2>Redovito čistite pribor i zamijenite ga </h2><p>Alate koje koristite za uređenje stopala koristite samo vi, bez dijeljenja s ukućanima. Također temeljito ih očistite i osušite nakon upotrebe te zamijenite svaka dva do tri mjeseca. Još jedan savjet dr. Sutera: 'Ako se odlučite za pedikuru kod stručnjaka, ponesite svoj alat, jer postoji opasnost da alat kod pedikera bude kontaminiran te da vam prenesu neku infekciju'. </p><h2>Omekšajte kožu u čarapama preko noći </h2><p>Povremeno, na večer možete nanijeti hidratantnu kremu za stopala i zamotati ih, ili obuti čarape, pa tako odspavati, kaže dr. Splichal. Noge će biti posve mekane ujutro, no možda će trebati ponavljati tretman tijekom nekoliko tjedana da bi se jako suhe i ispucale pete oporavile, kaže. No da biste došli do mekih peta, najvažnije ih je redovito tretirati. </p><h2>Ne zaboravite njegu nakon tuširanja</h2><p>Nakon što izađete iz kade, uhvatite se kutijice s vazelinom i namažite stopala. To je dobar način da koža zadrži vlagu koju je upila pod tušem. Ako se radi o tuširanju prije spavanja, noge možete zamotati ili obuti čarape do jutra. No, svakako pripazite kad budete hodali, jer bi vam se mogli klizati. </p><h2>Zatražite pomoć ako je potrebno </h2><p>Ako se pukotine na petama ne poboljšavaju ili se pogoršavaju, a pogotovo ako počnu krvariti, potražite pomoć kod podijatra, kaže dr. Sutera. Također, ako imate lošu cirkulaciju, dijabetes ili neko drugo kronično stanje koje slabi vaš imunitet, ne biste trebali liječiti stopala sami, već se obratite liječniku.</p><h2>Može li se prevenirati ispucale pete? </h2><p> Ne postoji trajni lijek za to, kaže dr. Sutera. Najbolja metoda je svakodnevna njega, uz nježno turpijanje stopala i liječenje prema potrebi, donosi <a href="https://www.rd.com/list/causes-cracked-heels-treatments/?fbclid=IwAR0rvBUsDJQq-6bKtviSqqWX-YX3AEvk15kacoLMZASYtYCjSVBigRfV7AI&trkid=soc-rd-facebook">Reader's Digest.</a> </p>