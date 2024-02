Sultan je najviši na svijetu, a Jyotija najniža - pogledajte kako je izgledao njihov susret

Sultan Kosen (41) iz Turske je visok 251 cm, a Jyotija Amgea (30) iz Indije nešto više od 62,8 cm. Oboje se nalaze u Guinnessovoj knjizi rekorda, on kao najviši živući čovjek na svijetu, a ona kao najniži. Ponovno su se sreli u ponedjeljak u Kaliforniji. Ona mu je sjedila na trbuhu, a da ih je netko gledao izdaleka, tko ne zna o čemu se radi, pomislio bi da Sultan drži lutku.

Koliko je on visok govori i činjenica da mu je stopalo dugo 36,5 cm, više od polovine njezine ukupne visine. Gotovo da bi je mogao ugurati u svoju cipelu do struka i nositi naokolo.

Inače, Sultan i Jyotija su se upoznali 2018. godine u Kairu gdje su zajedno obišli piramide u Gizi. On je službeno postao najviši živući čovjek na svijetu 2009. godine kada je otkriveno da je više od 10 cm viši od Bao Xishuna, koji je do tada držao rekord. Sultan, također, drži rekord za najveće šake na živoj osobi, svaka od njih je duga 28,5 cm - mjereno od zgloba do vrha srednjeg prsta.

On je, kaže, normalno rastao do desete godine, ali je dobio tumor koji je rezultirao zdravstvenim stanjem koje se zove hipofizni gigantizam. Danas je zvijezda na Instagramu gdje ga prati preko 240.000 ljudi. Odjeću mora šivati po mjeri, a dao si je i napraviti krevet dug tri metra.

Jyotija je u dobi od 18 godina težila svega 5 kilograma, a uzrok njezine patuljaste veličine je stanje koje se naziva ahondroplazija, što znači da nikada neće narasti iznad određenog broja centimetara.

Danas se bavi glumom i na Instagramu ima čak 1,4 milijuna pratitelja. Ostvarila je svoj san da postane najniža glumica na svijetu nakon što se pojavila u američkoj TV seriji American Horror Story, prenosi telegraph.co.uk