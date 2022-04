Suludi razvodi: Tražila da svoje roditelje izvadi iz groba, a drugi par je kuću prepilio na pola

Najpoznatiji razlog za razvod vjerojatno su "nepomirljive razlike" - što znači da niti jedna strana ne mora dokazivati ​​da je njihov partner kriv za prekid veze. No, u mnogim državama parovi imaju puno više posla oko dokazivanja razloga za prekid. Koliko je lako ili teško prekinuti brak uvelike ovisi o tome gdje žive. Neki će parovi zakonski biti prisiljeni čekati mjesecima i dobiti potvrdu o školovanju za razvod prije nego što uopće podnesu zahtjev za razvod.

Potpisao sporazum da o J.Lo neće govoriti loše

Prije nego što se Jennifer Lopez udala za kolegu pjevača Marca Anthonyja 2004. godine, bio je oženjen glumicom i bivšom kraljicom ljepote Dayanarom Torres. Nakon što su se Torres i Anthony uobičajeno nagodili tijekom brakorazvodnog postupka – skrbništvo nad djecom i podjela imovine, itd. – Torres je navodno morao potpisati sporazum da nikada ne govori loše o Lopez ili će ga tužiti. Lopez i Marc rastali su se 10 godina kasnije.

Postoji samo jedan "The Hoff"

Možda ste već zaboravili nekadašnju zvijezdu "Baywatcha" i "Knight Ridera" Davida Hasselhoffa, ali on je još uvijek vrlo popularan u nekim dijelovima Europe, posebice u Njemačkoj. Stoga ima smisla, iz njegove perspektive, željeti zadržati prava, kao dio brakorazvodne nagodbe, na nekoliko svojih nadimaka – "The Hoff", "Malibu Dave" te frazu "Don't Hassel the Hoff".

Prepilili su kuću na pola

Podijeliti kuću na pola obično znači prodati je i podijeliti novac 50/50, no ne i za supružnike u Kambodži. 2008. su godine doslovno prepilili kuću na pola nakon što su okončali 18-godišnji brak. Bilo je lakše nego što mislite jer je kuća – tipična za ruralni dio zemlje – bila drvena.

'Izvadi roditelje iz groba'

Par u Australiji se razvodio, a ona je dobila obiteljsku farmu. No, pošto su na farmi pokopani i njegovi roditelji, zahtijevala je da ih iskopa i makne.

Plaćajte alimentaciju s autorskim honorarima

Većina umjetnika se nada da će sve što stvore biti hit. Međutim, legendarni album Marvina Gayea "Here, My Dear" uopće nije trebao biti hit. Naime, namjerno je napravio loš album jer je polovica zarade išla njegovoj bivšoj ženi. Njegov odvjetnik je predložio ovaj aranžman jer Gaye nije imao dovoljno novca da plati alimentaciju za sina.

Podijeliti stan na dvoje, naredba suca

Kada više ne želite živjeti sa svojim supružnikom, ali ne možete živjeti sami – poznata pojava za neke parove koji se razvode na vrhuncu financijske krize – svoju rezidenciju podijelite na pola. To se dogodilo španjolskom paru koji je živio u stanu od 250 četvornih metara. Sudac je paru naredio da naprave dvije samostalne rezidencije, jer bi tako uštedjeli novac i bili bolji za njihove male kćeri, piše USA Today

Sve radi sladoleda

Indijac je rekao da je jedan od razloga zašto se želi razvesti od svoje žene taj što je potrošila ogroman dio obiteljskog bogatstva na sladoled. Čini se da se sudac nije u potpunosti složio s mužem jer mu je naredio da svojoj od tada bivšoj supruzi od 23 godine plaća dodatni novac svaki mjesec za pokrivanje njezinih troškova sladoleda.

'Vrati mi moj bubreg'

Britanka je donirala jedan od svojih bubrega svom suprugu kako bi mu spasila život. Preživio je, ozdravio i četiri godine kasnije ju je napustio. Bila je toliko ljuta da je tražila da joj vrati bubreg. U sličnom slučaju u New Yorku, muškarac je tražio da se vrijednost bubrega koji je donirao svojoj supruzi uključi u brakorazvodnu nagodbu.

