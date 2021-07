Tim s web stranice Cardschat udružio se s stručnjakinjom za govor tijela Adrianne Carter kako bi objasnili izraze lica na koje treba paziti kako bi se utvrdilo laže li netko. Iako na licu postoje 43 mišića, koji mogu napraviti preko 16.500 različitih izraza lica, nešto više od 3000 njih izravno je povezano s osjećajima.

Adrianne vjeruje da postoje tri glavna znaka na koja treba paziti kad ljudi lažu.

1. Prodorni pogled

Kada netko prodorno gleda svakoga s kime priča, jednog po jednog, znači da provjerava vjeruju li mu drugi, a osim toga, to je i rezultat prirodnog tjelesnog instinkta borbe ili bijega.

2. Brzo treptanje očima

Ako pričate o nekoj temi i osoba počne nekontrolirano brzo treptati, to će najvjerojatnije biti znak da se osjeća neugodno i da je uhvaćena u vlastitoj laži. Time se naglašava unutarnji stres koji osjeća.

3. Dodirivanje lica

To je vrsta tihog ponašanja. Kad netko dodiruje lice, to je vrlo često zato što se osjeća nelagodno, ali kad dodiruje vrat, to je zato što se osjeća ranjivo.

Iako mnogi vjeruju da je način na koji vas netko gleda ključni pokazatelj laže li ili ne, Adrianne je zapravo izjavila da o tome nema znanstvenih dokaza.

Primjerice, ako dešnjak gleda gore u lijevo to bi moglo značiti da se prisjeća događaja ili da izmišlja priču.

Kad je riječ o izbjegavanju laži, Adrianne kaže da postoje načini za usavršavanje prirodnijeg poker lica.

- Uspješna poker lica imaju svoju tajnu koju mnogi ne shvaćaju. Većina ljudi, kada pokušaju 'navući' poker lice, pokušat će ukočiti lice da ne pokažu vidljive osjećaje, međutim to izgleda neprirodno i zapravo se ističe čak i više nego što možda i misle. Najbolje poker lice nastaje kada opustite sve mišiće na licu, čime postižete neutralan izraz lica i nikakvo kretanje mišića - objašnjava Adrianne, piše The Sun.

