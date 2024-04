Sumo hrvači u pelenama: Tko prvi zaplače, pobjeđuje i izrast će u zdravu i snažnu osobu

Mnogi roditelji jednogodišnjaka izbjegavaju odlaziti na javna događanja kako mališan ne bi dosađivao drugima plakanjem zbog dosade, no na ovom natjecanju u Japanu bebe smiju plakati. I ne samo to, nego je beba koja prva zaplače je - pobjednik!

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako izgleda 'borba' mališana u rukama divova koji ih nastoje - rasplakati

Pokretanje videa... 02:20 Sumo festival u Tokiju | Video: 24sata/reuters

Riječ je o Nakizumo (izvorno Naki Sumo) Crying Baby Festivalu koji se održava u Japanu jednom godišnje. Glavni događaj održava se u hramu Sensoji, u Tokiju, no manji festivali održavaju se diljem Japana.

Babies take part in 'Nakizumo' or baby crying sumo contest at Sensoji temple in Tokyo | Foto: Issei Kato

U natjecanju sudjeluju samo jednogodišnjaci. Pravila kažu da dvojica sumo hrvača ulaze u ring,svaki s jednom bebom u naručju. Potom se suočavaju i 'napadaju' tako da se među sobom nježno guraju bebama. Ona beba koja prva zaplače je pobjednik natjecanja.

Ako oba djeteta zaplaču uglas, pobjednikom se smatra onaj koji zaplače glasnije. S druge strane, ako se klinci pokažu neustrašivima i nema suza, tada u ring ulazi čovjek s maskom ​​tengua, ptičjeg demona, koji izvodi magiju i pokušava ih uplašiti. .

Babies take part in 'Nakizumo' or baby crying sumo contest at Sensoji temple in Tokyo | Foto: Issei Kato

Ovaj neobični festival održava se pod motom 'blagoslova beba', ili "naku ko wa sodatsu", što u prijevodu znači "bebe koje plaču rastu". Naime, Japanci vjeruju da će bebe koje roditelji potiču ili puštaju da plaču izrasti u snažne i zdrave mlade ljude.

Babies take part in 'Nakizumo' or baby crying sumo contest at Sensoji temple in Tokyo | Foto: Issei Kato

Festival u Tokiju je velika turistička atrakcija oko koje se okuplja veliki broj gledatelja pa se mjesto u gledalištu često može osvojiti jedino putem - lutrije. Grad je inače krcat ljudima koji žele gledati 'borbe' sumo hrvača u pelenama.

Babies take part in 'Nakizumo' or baby crying sumo contest at Sensoji temple in Tokyo | Foto: Issei Kato

Inače, glavno natjecanje održava se ispred brončanog kipa kabuki glumca Ichikawe Danjura IX,. iza hrama Sensoji, koji je restauriran 1986. godine. Kip prikazuje glumca koji glumi Kamakura Gongoroa, lika iz poznate predstave Shibaraku, o dječaku snažne volje s prepoznatljivim šiškama.

Babies take part in 'Nakizumo' or baby crying sumo contest at Sensoji temple in Tokyo | Foto: Issei Kato

Naravno, mnogim klincima koji sudjeluju u ovim sumo borbama to je vrlo zabavno, pa ih se često može vidjeti i kako se razdragano smiju. Zbog toga se smatra da sumo hrvači koji ih nose moraju biti posebno spretni u sučeljavanju da bi ih rasplakali.