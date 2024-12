Super alternative: Evo kojim ribama zamijeniti skupi bakalar

Bliži se Badnjak i mnogi se vesele juhi od bakalara ili bakalaru na bijelo, no mnogo je onih koji si ga neće moći priuštiti, pogotovo ako je obitelj brojnija. Cijena kilograma bakalara već se ovih dana popela i do 45 eura, a do Badnjaka bi mogla i rasti.

POGLEDAJTE VIDEO: U Šibeniku su lani skuhali velike količine bakalara da bi počastili sugrađane

Pokretanje videa... 01:23 Tradicionalna podjela bakalara u Šibeniku | Video: 24sata/pixsell

Srećom, postoji jeftina alternativa - fileti zaleđenog oslića - s kojom se možete počastiti, po puno manjoj cijeni i uz puno manje posla nego što ga ima s bakalarom. Cijena fileta kreće se oko 4 eura za 400 grama (dakle oko 10 za kilogram), a spravljen s krumpirom može biti jednako ukusan kao i bakalar. Ima i dodatni plus: Malo manje zasmrdi kuću.

Foto: Dreamstime

Ako želite proći s još jednostavnijim pripremama, alternativa može biti i pohani filet oslića, ili pečena orada, koja će vas stajati oko 15 eura za kilogram. A ako očekujete članove obitelji na ručku, dobro ćete proći i s rižotom od kozica, za desetak eura kilogram.

Oni najplićeg džepa uvijek se mogu okrenuti pečenim srdelama, dok će se klinci, vjerojatno, najviše radovati pohanim ribljim prutićima iz leda.

Uz pečenu ribu kao prilog možete poslužiti krumpir salatu, ali i kuhani krumpir, preliven s malo maslinovog ulja, u koje ste nasjeckali malo peršina i dva režnja češnjaka. Pohanoj ribi pridružite zelenu salatu, ili mješavinu s radičem (i ne zaboravite ocijediti ulje na ubrusu prije posluživanja).

Oslić a la bakalar

Foto: DREAMSTIME

Sastojci: 500 g fileta oslića (smrznutih), 1 kg krumpira, 2 glavice luka, 3 režnja češnjaka, 4 velike žlice maslinovog ulja, sol, papar u zrnu, malo suhog ružmarina, po želji: 2 dl bijelog vina, 1 rajčica ili 150 g konzervirane rezane rajčice

Priprema: Filete oslića ne treba prethodno odleđivati, izvadite ih neposredno prije pripreme jela. Ogulite krumpir i narežite ga na ploške debele oko pola centimetra. Očistite luk i narežite ga na deblje kriške. U širu posudu za kuhanje pristavite 3 žlice maslinovog ulja na vatru, pa dodajte luk i dinstajte dok ne promijeni boju i ne omekša. U međuvremenu, nasjeckajte češnjak na sitno.

Kad je luk omekšao, maknite s vatre i na njega postavite ploške krumpira, tako da prekrijete dno zdjele za kuhanje. Na njih odmah dodajte filete, pospite češnjakom i ružmarinom posolite i popaprite po želji. Ako želite dodati rajčicu, pire rasporedite po ribi. Ako imate cijelu rajčicu, potopite ju u vruću vodu i ogulite koru, pa ju sitno narežite i rasporedite po ribi. Potom ribu poklopite s preostalim kriškama krumpira, tako da ju skroz pokrijete.

Ako koristite vino, sad je vrijeme da njime podlijete ribu i krumpir, pa dodajte vode koliko je potrebno da krumpir na vrhu bude pokriven. Pristavite na vatru i pričekajte da zavrije, pa smanjite i kuhajte na laganoj vatri 15-ak minuta, dok krumpir nije gotov.

Srdele iz pećnice

Sastojci: 1kg srdela, 30 g slanog maslaca, 0.50 dl maslinovog ulja, pola limuna, sol, svježe mljeveni papar, za ukrašavanje: malo sjeckanog peršina i 2 režnja češnjaka

Priprema: Očistite srdele i ostavite ih da se ocijede. Lim za pečenje premažite maslacem, pa poredajte ribu. Posolite i popaprite. Nakapajte ribu maslinovim uljem i pecite u zagrijanoj pećnici dvadesetak minuta. Kad je pečena, iscijedite po ribi malo limuna. Nasjeckajte peršin i češnjak pa ih pomiješajte sa žlicom maslinovog ulja i žličicom prelijte time ribu kod serviranja.

Rižoto od kozica

Sastojci: 3 žlice maslaca, 2 režnja češnjaka, 250 g kozica ili nekih drugih morskih plodova, 2 žlice maslinova ulja, naribana limunova korica, 1 srednja glavica luka, 1 žličica soli, 1 i 1/2 šalica riže, grančica usitnjenog ružmarina, 3 žlice parmezana, 2 žlice peršina, sok jednog limuna, sol, papar

Priprema: U dubljoj tavi otopite žlicu maslaca. Dodajte protisnuti češnjak, pržite oko 30 sekundi. Dodajte kozice, pirjajte ih oko minutu sa svake strane, pa maknite s tave. Poprskajte ih s malo limunova soka. Ostatak maslaca otopite na istoj tavi pa dodajte sitno nasjeckani luk. Pirjajte oko 5 minuta. Ubacite rižu, pržite oko minutu pa dodajte vino. Miješajte dok alkohol ne ispari. Polako dodajte temeljac, tek toliko da prekrije rižu. Kad riža upije temeljac, dodajte još malo. Dodajte sol i još temeljca. Stalno kušajte kako na kraju rižoto ne bi bio preslan. Maknite s vatre kad riža postane al dente. Dodajte limunov sok, limunovu koricu, usitnjeni svježi ružmarin i parmezan. Na kraju dodajte kozice i peršin pa sve dobro pomiješajte.

Orada s komoračem, rajčicama i krumpirom

Foto: Fotolia

Sastojci: 2 orade 2 komorača (prepolovljeni i narezani), 200 g mini rajčica, 600 g krumpira, 1 limun (tanko narezan), 5 g svježeg timijana, 10 g svježeg lista peršina, 2 lista lovora, 200 ml bijelog vina, 2 režnja češnjaka, maslinovo ulje za mazanje i zalijevanje, sol i papar

Priprema: Lim za pečenje premaži s malo maslinovog ulja. Krumpir prepolovi i skuhaj u slanoj vodi, pa ocijedi. Komorač začini solju i maslinovim uljem te položi na pleh za pečenje. Začini unutrašnjost svake orade lovorom, timijanom, češnjakom i kriškom limuna, pa ih poslažite na komorač i prelijte vinom.Oko ribe poslažite krumpir i ostatak limuna te pokapajte maslinovim uljem. Stavite u pećnicu i pecite 20-ak minuta, pa oko 10 minuta prije kraja dodajte rajčice. Pečenu ribu prebacite na tople tanjure, dodajte komorač i ostalo povrće, te limun i svježi peršin. Prelijte s malo maslinovog ulja.

Lignje punjene sirom i pršutom

Sastojci: 1 kg lignji, 200 g pršuta, 200 g gaude, vezica peršina, maslinovo ulje

Priprema: Očistite lignje. Pršut i sir narežite na sitne kockice. Nasjeckajte peršin te dobro promiješajte sa sirom i pršutom. Smjesom napunite lignje. Zatvorite štapićem za ražnjiće ili čačkalicama koje se izvade prije serviranja na tanjur.