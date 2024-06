Super ideja za vikend izlet: Na Mrežnici i Kupi je zabava za sve

Ljeto je vrijeme za boravak na otvorenom, a vikendom samo želimo pobjeći od grada i betona. Na samo 45 minuta od Zagreba možete boraviti uz obale rijeke.

Manifestacija 'Dnevni boravak na rijeci' smjestila se u Donjem Zvečaju u sklopu Mrežničke kuće te na Kupi na Gradskom kupalištu Slave Raškaj u Ozlju.

'Dnevni boravak na Kupi' održava se petkom od 16 do 22 te vikendom od 10 do 22 sata. 'Dnevni boravak na Mrežnici' od srijede do nedjelje je od 12 do 22 sata.

Na oba mjesta osim ugodnog boravka uz rijeku, očekuje vas fina gastro ponuda te kokteli.