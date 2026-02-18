Super nagradna igra: Igraj se i osvoji iPhone 17 Pro Max

U petak, 20. veljače 2026. krećemo s novom nagradnom igrom pod nazivom "Kupone sakupi i vrijedne nagrade pokupi" u kojoj dijelimo super zanimljive i vrijedne nagrade. U igri se dijeli ukupno 13 nagrada - glavna nagrada je Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange, a dijele se i romobil MSEnergy, Lidl darovna kartica, dm darovna kartica, friteza na vrući zrak Rosmarino Infinity, štapni usisavač Rowenta, aparat za kavu DeLonghi Vintage, kuhinjski robot Rosmarino, set posuđa Korkmaz, kuhinjski multipraktik Bosch, mašinica za tjesteninu Marcato, parno glačalo Tefal te poštanski sandučić 24sata.

Nagradna igra traje do 24. veljače 2026. i u njoj mogu sudjelovati čitatelji novina i pretplatnici digitalne pretplate Oranž, dakle svi koji pošalju ispunjene kupone iz novina ili oni koji imaju aktivnu godišnju Oranž pretplatu i prikupe kodove iz PLUS+ članaka te ih sa svojim podacima pošalju na našu adresu.

Evo kako sudjeluju čitatelji dnevnih novina.

Svakoga dana, počevši od 20. veljače, u novinama 24sata bit će objavljen kupon za nagradnu igru. Za sudjelovanje u printu u nagradnoj igri potrebno je sakupiti 4 nagradna kupona iz printa (ili 3 kupona i joker kupon). Joker kupon bit će objavljen 24. veljače. Prikupljena 4 kupona pošaljite na adresu: P.P. 600, 10 020 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra - "Kupone sakupi i vrijedne nagrade pokupi".

Evo kako sudjeluju godišnji pretplatnici 24 Oranža. Na portalu 24sata.hr od 20. veljače svaki dan na kraju posebno označenog PLUS+ članka nalazit će se po jedan kupon (kod). Joker kupon bit će objavljen 24. veljače.

Prikupljene kodove trebate zapisati na papir. Nakon četiri dana i četiri prikupljena koda (4 koda ili 3 koda i jedan joker kod) treba unijeti ta ista četiri koda u obrazac unutar korisničkog sučelja 24 Oranža. Svakom pretplatniku će biti dodijeljen kupon "Nagradna igra", unutar kojega će se nalaziti Wufoo forma, gdje će trebati unijeti ta ista tri koda i ostaviti svoje podatke.

Papir s četiri zapisana koda i vašom email adresom kojom je kupljena digitalna pretplata stavite u kuvertu i pošaljite na našu adresu. Prikupljene kupone pošaljite na adresu: P.P. 600, 10020 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra - "Kupone sakupi i vrijedne nagrade pokupi".

S jednom aktivnom godišnjom pretplatom na digitalno izdanje 24 Oranž ostvarujete pravo na jednu prijavu u nagradnoj igri. Ako se nakon prebrojavanja pristiglih prijava ustanovi da je na jednu aktivnu pretplatu 24 Oranž bilo više prijava, one će biti poništene i pošiljatelj će biti diskvalificiran. Izvlačenje imena dobitnika nagradne igre je 13. ožujka nakon 10 sati u prostorijama 24sata uz nazočnost tročlane komisije.

Pravila o korištenju osobnih podataka:

Sudjelovanjem u nagradnoj igri “Kupone sakupi i vrijedne nagrade pokupi”, koja se održava od 20.2.2026. do 24.2.2026. i davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam svoje osobne podatke (Ime, prezime, e-mail adresa, kućnu adresu i telefonski broj/broj mobilnog telefona, datum rođenja) trgovačkom društvu 24sata d.o.o., Oreškovićeva 3D, 10010 Zagreb, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu proglašenja dobitnika nagradne igre te objave na internet stranicama društva 24sata d.o.o.. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se tijekom perioda od 20.2.2026. do 13.3.2026., a od dana zaprimanja Vaših podataka. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite 24sata d.o.o. slanjem e-mail obavijesti na marketing@24sata.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti 24sata d.o.o. u pisanom obliku na adresu Oreškovićeva 3D, 10010 Zagreb s napomenom “odjel marketinga GDPR”, elektroničkom obliku na marketing@24sata.hr. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj na https://www.24sata.hr/flatpages/pravila-privatnosti?refresh