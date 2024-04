Super recept: Napravite pjenasti čokoladni desert koji svi vole

Čokoladni deserti nezamjenjiv su užitak nakon ručka i odraslima i djeci, a među nebrojeno mnogo vrsta čokoladnih zalogaja malo tko ne voli mousse. Nije puding, a nije krema, ova pjenasta čokolada jedinstvene je teksture, a osim što je možete pronaći u trgovinama, možete je napraviti kod kuće. Danas istražite recept koji vam nabolje odgovara pa napravite za ukućane čokoladno iznenađenje. Možete uključiti i mališane u pripremu, da nauče nešto novo i zaslade se.

Mi vam donosimo recept za jednu varijantu čokoladnog moussea za koji su vam potrebna samo dva sastojka - čokolada i voda. Na prvu se čini nemogućim pretvoriti komad crne čokolade i malo vode u prefini, kremasti čokoladni mousse, no moguće je ukoliko znate što treba napraviti.

- Izmislio sam to, ali bilo je toliko lako da me je malo sram - rekao je Hervé Ovo, autor knjige 'Molecular Gastronomy: Exploring the Science of Flavor' (Molekularna gastronomija: Istraživanje okusa) za časopis Wired i dodao da je trik u pravilnom omjeru vode i masnoće te u pripremi u vrlo hladnoj posudi - tada miksanjem dolazi do stvaranja teksture šlaga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Foto: Canva/ILUSTRACIJA

Potrebno vam je:

230 g crne čokolade, sa 70 posto kakaa

3/4 šalice vode (šalica od 2,4 dl)

kockice leda za hlađenje

Postupak:

Otopite čokoladu u vodi, ohladite je u ledenoj kupelji - u veću posudu stavite puno leda i vodu - u to uronite otopljenu čokoladu i miksajte dok ne dobijete fini mousse. I to je sve. Raspodijelite u posudice i po želji dodajte malo šlaga na vrh.

Savjet: Pazite koliko dugo miksate smjesu jer o tome ovisi gustoća. Najbolji način je miješati ručno pjenjačom i prestati kada je tekstura kao kod pudinga. Kasnije će se još stisnuti.

Pogledajte u videu kako napraviti ovaj mousse: