Super vrući bikiniji zvijezda: Tek malo pokrivaju, ali one uživaju

Ovog ljeta jako popularni su bili dvodijelni, ali i jednodijelni kupaći kostimi. Od onih koji jedva pokrivaju intimne dijelove do onih visokog struka, nosilo se sve. Pogledajte za kakve su se odlučile modeli

<p>Ovo ljeto jako teško se bilo odlučiti kakav bikini kupiti. Izbora je bilo više nego dovoljno. No slavne manekenke i glumice gotovo svakodnevno su nam otkrivale za što su se one odlučile. </p><h2>1. Emily Ratajkowski</h2><p>Ova 29-godišnja manekenka toliko voli kupaće kostime da čak ima i vlastiti brend Inamorata.</p><p>Često ju se može vidjeti u vlastitom dizajnu, a ona se često odlučuje za šire komade tkanine koji izgledaju kao da ih je izvukla iz prošlog vremena.</p><h2>2. Hailey Bieber</h2><p>Naborana odjeća nije za svaki komad tkanine, ali kada je riječ o kupaćim kostimima, ova tekstura zaista može djelovati.</p><p>Hailey Bieber (23) nedavno je pozirala u jednom takvom jarko žutom bikiniju.</p><h2>3. Zara McDermott</h2><p>Poziranje u bikiniju je upravo ono što glazbenica Zara McDermott radi ovo ljeto. Ona je svoje obožavatelje ovo ljeto počastila brojim fotografijama u bikiniju. Često voli odabrati tanga bikini.</p><h2>4. Sam Faiers</h2><p>Bikini s visokim strukom odlični su za one koji žele ostati malo pokriveni, a i odlični su za stvaranje iluzije oblika pješčanog sata.</p><p>Sam (29) pokazuje upravo to u ovom crnom bikiniju dok pozira u svom vrtu.</p><h2>5. Jess Wright</h2><p>Kupaći kostimi ili seksi donje rublje? Ponekad je teško raspoznati kao što Jess to pokazuje na ovoj fotografiji.</p><p>Ona je nedavno pozirala u seksi bijelom bikiniju koji bi lako mogao proći i kao seksi donje rublje.</p><h2>6. Nicole Scherzinger</h2><p>Donji dio bikinija koji se nosi malo podignuto, tzv. high leg je novi trend. Bočne dijelovi donjeg dijela bikinija se nose malo podignute prema kuku tako da pokazuju vaše bočne dijelove. </p><p>Ovaj bikini će vam pružiti učinak sličan bikiniju visokog struka. Njega voli nositi i pjevačica i model Nicole Scherzinger (42), prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12504906/floss-cut-out-bikini-trends-kendall-jenner-lottie-moss/" target="_blank">The Sun</a>.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>