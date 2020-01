Superbiljka pročišćava sinuse, pluća uklanja umor i glavobolju

Hren (Armoracia rusticana) neizostavan je dodatak raznim jelima, posebno uz masnu hranu jer pomaže da se lakše probavi. Hren čisti organizam, ubrzava metabolizam, otklanja umor i kao namirnica osobito se preporučuje dijabetičarima. Potiče razmnožavanje i razvoj korisnih bakterija u crijevima, a uništava bakterije dizenterije, salmonele, tuberkuloze, kao i mnoge gljivice koje parazitiraju na čovjeku i biljkama.

Poboljšava funkciju organa za probavu tako što stimulira lučenje želučanih i crijevnih sokova, žuči i enzima iz gušterače. Vrlo je djelotvorno ljekovito sredstvo koje čisti organizam, naročito pluća i jetru, bubrege, mjehur, grlo i jednjak. Pomaže bolujete li od astme, bronhitisa, kroničnog bronhitisa, za pročišćavanje pluća, a izuzetno je dobar i za jačanje imuniteta.

Stimulativno djeluje na žuč te je vrlo učinkovit kad je riječ o bolestima žuči i jetre, za čišćenje bubrega, mjehura i mokraćnih kanala, pogotovo ako su u pitanju uporne bakterije koje izazivaju česte upale kanala. Sprečava razmnožavanje bakterija bez obzira na to u kojem se dijelu tijela nalazile, a kao dezinfcijens za vanjsku primjenu koristi se i za kožne bolesti.

Hren je stari pučki lijek za izbacivanje pijeska i kamenaca iz bubrega te mjehura, digestivno djeluje na funkciju želuca, utječe na crijevnu mikrofloru, ima izvrsna ljekovita svojstva u liječenju reumatskih bolesti tako što se na bolna mjesta stavlja kao oblog u svježem stanju ili kao oblog s tinkturom hrena. Pojačava površinsku cirkulaciju kože, grije, peče i ublažava bolove.

Prije i poslije stavljanja obloga bolna je mjesta potrebno mazati maslinovim uljem da koža ne bi pocrvenjela. Nekontrolirana uporaba svježeg hrena izvana može izazvati i plikove na koži. Hren je poznati diuretik pa se preporučuje za sve tzv. vodene bolesti, primjerice ako je riječ o vodi u trbuhu, vodi oko osrčja i u plućima te patite li zbog oticanja nogu.

Svježe listove hrena možemo koristiti kod glavobolje tako da ih privijemo na čelo, to jest na bolno mjesto. Oblog od naribanog hrena stavljamo na ozebline, na mišiće koji bole ili se grče, na rane (sprečava infekcije), kosti i zglobove. Ipak, hren ne bi smjele uzimati osobe s gastrointestinalnim bolestima, kao što su čir na želucu i diverticulitis, osobe koje imaju tegobe sa štitnjačom, upalom bubrega i trudnice.

Gnojna upala desni

Pomiješajte 50 g sitno naribanog svježeg hrena, 20 g sjemena komorača i 20 g paprene metvice. Prelijte litrom 45-postotne rakije i ostavite da stoji tri mjeseca. Procijedite i ulijte u bocu. Manju količinu razrijedite vodom i time ispirite usta.

Reuma i artritis

Stavite svježe nariban hren u pamučnu tkaninu i položite na bolno mjesto tako da je platno u dodiru s kožom. Uklonite oblog kad osjetite žarenje jer hren može na koži izazvati plikove i opekline. Prije i nakon stavljanja obloga dobro je lagano namazati kožu maslinovim uljem.

Ubodi kukaca

Svježe naribani hren, stavljen na ubode pčele, ose ili drugih insekata, gotovo odmah odstranjuje bol pod uvjetom da je žalac izvađen.

Povišena temperatura

Kod zaraznih bolesti s povišenom temperaturom (groznica) možete iskušati ovaj narodni lijek. Nanižite ploške hrena na konac, objesite oko vrata i držite nekoliko sati. Hren bi trebao izvući vrućinu.

Za dišne puteve

Čaj od hrena olakšava disanje i ublažava upalne procese u dišnim organima. Deset grama naribanog hrena prelije se s 2 dl prokuhale vode i ostavi poklopljeno da odstoji nekoliko minuta. Nakon što se procijedi pije se mlako.

Protiv kašlja

U svježe naribani hren dodajte malo jabučnog ili vinskog octa i malo meda te nekoliko puta na dan uzimajte po jednu žličicu. Ako želite pripremiti sirup, trebat će vam 1 žlica svježe naribanog hrena, 1 žlica nasjeckanog luka, 5 žlica vode i 5 čajnih žličica meda. Pomiješajte hren s medom, dodajte luk i vodu te dobro promiješajte. Kratko prokuhajte pa ohladite i procijedite u bocu. Uzimajte nekoliko puta na dan po jednu žličicu.

Protiv jake glavobolje

Narodna medicina hren koristi i kao lijek protiv jake glavobolje. Na potiljak treba staviti kašu od naribanog hrena i držati samo minutu do dvije kako ne bi došlo do iritiranja kože, a poslije namazati kožu maslinovim uljem.

Za srce i krvne žile

Potrebno vam je 5 žlica soka od mrkve, 5 žlica naribanog hrena, 3 limuna i 2 čaše meda. U med dodajte hren, limunov i sok od mrkve te dobro promiješajte pjenjačom. Čuvajte u staklenci u hladnjaku i tijekom dva mjeseca uzimajte po žličicu smjese tri puta dnevno, sat prije jela. Ova smjesa pomoći će vam u jačanju srca i krvnih žila te u sprečavanju bolesti.

Kupelji protiv ozeblina

Dobro i ljekovito djeluju kupelji od hrena kod ozeblina, odnosno kod promrzlih ruku ili nogu. Kupke se pripremaju tako da se 1-2 šake hrena doda vrućoj vodi za kupanje te kupelji treba češće primjenjivati.

Čir na želucu

Kod čireva na želucu pije se vino od hrena (50 g naribanog hrena ostavi se kroz osam dana u litri bijelog vina), a uzima se dva puta dnevno po 1/8 litre, i to ujutro natašte i navečer.

Kurje oči

Napravite smjesu od po 3 velike žlice izribane rotkvice i korijena hrena. Kurje oči namažite jestivim uljem, preko toga nanesite smjesu, umotajte u laneno platno i držite po 2 sata. Tretman ponavljajte ujutro i navečer dok tegobe ne nestanu.

Diuretik

Da bi se pospješilo izlučivanje kamenaca, mokraće i menstruacija, namoči se od 8 do 10 ploški hrena u šalicu bijelog vina i to popije nakon 8 do 10 sati močenja. Ako se ne može mokriti, nariba se hren, isprži na maslacu i kao oblog položi na mjehur.

Reguliranje mjesečnice

Za pospješivanje mjesečnice u narodnoj se medicini koristi sljedeći recept: 2 čajne žlice naribanog hrena kuhaju se u 250 ml crnog vina te se to popije tijekom dana, raspoređeno na nekoliko doza.

Žučni kamenci

Krupne žučne kamence treba operativno ukloniti, no protiv onih sitnijih pomoći će domaći sirup. Za njegovu pripremu u jedan kilogram meda treba dodati oko 100 grama soka od crne rotkve (Raphanus sativus), 100 grama soka od limuna, 10 grama izribanog korijena hrena i 50 grama samljevenog kima. Uzima se 3 puta po žličica na dan.

Brže zacjeljivanje rana

Za liječenje starih rana koje slabo zacjeljuju pomiješa se 10% hrena s pčelinjim medom, i to tako da se upotrijebi sok od svježe naribanog hrena ili njegovu tinkturu. Tim prokušanim prirodnim lijekom jednostavno namažite rane koje slabo zacjeljuju. To je dobar i izvrstan lijek, naročito za zanoktice i slične dugotrajne povrede koje se stalno gnoje.

Inhalacija za sinuse

U prokuhalu vodu staviti hren, prekriti glavu ručnikom i desetak minuta udisati pare – prije spavanja. Ovom inhalacijom čiste se sinusi od gnoja, a ublažava se i bol.

Pomoć kod astme

Na laganoj vatri kuhati 4 žlice naribanog hrena pomiješane s 2 dl) jabučnog octa. Kad omekša, procijediti i dodati istu količinu meda. Vratiti na vatru i kuhati dok se smjesa ne zgusne, a ostaviti da se ohladi. Uliti u staklenke i čuvati u hladnjaku.

Akne i prištići

Foto: Dreamstime 100 g naribanog hrena stavite u staklenku i prelijte s 1 litrom voć- nog octa. Ostavite da se namače 10 dana, a potom procijedite tekućinu. Ovaj ocat koristi se razblažen s vodom za uklanjanje prištića i akni. Otopinu možete nanijeti na akne kozmetičkom blazinicom, a nakon 10 minuta isperite mlakom vodom.

Protiv prehlade

Kod jednostavnih prehlada pomaže domaći recept: korijen hrena dugačak oko tri centimetra se opere, oguli i izriba te stavi u teglu koju možete zatvoriti. Dodate med i ostavite nekoliko sati zatvoreno.

Pripravak za mršavljenje

Izmiksajte 125 grama hrena. Očistite tri limuna od sjemenki pa ih zajedno s korom izmiksajte i pomiješajte s hrenom. Dodajte tri žlice meda i dobro izmiješajte. Čuvajte u staklenci u hladnjaku. Uzimajte po jednu žličicu dva puta na dan uz obroke tijekom tri tjedna.

Za bolje pamćenje

Pripremiti 125 grama hrena, 4 limuna, 3 žlice meda, 2 žličice cimeta i komad đumbira od 2 cm. U blender staviti hren, đumbir i limunov sok. Miješati 2-3 minute. Dodati med i cimet te ponovno miješati dok ne nastane sirup. Uzimati 1 žlicu dva puta dnevno prije obroka. Trajat će vam tri tjedna, a zatim napravite pauzu od nekoliko dana.

