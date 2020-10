Superpčelar Tvrtko: 'Naš pčelinji otrov je zaista najbolji u svijetu'

Doista smo se uvjerili da izum kojim se služi Tvrtko Matijević funkcionira, jer smo gledali kako pčele 'bodu' pri čemu ne gube žalac, ali ispuštaju otrov koji je u nekih sat vremena Tvrtko 'preradio' u prah i spremio

<p><strong>Tvrtko Matijević,</strong> 28-godišnji magistar inženjer poljoprivrede lani je pobijedio na natječaju izbora najboljeg mladog poljoprivrednika s projektom za skupljanje pčelinjeg otrova. Nakon što je vidio da je potražnja za pčelinjim otrovom u svijetu sve veća počeo je usavršavati način kako iz bi izvukao što više otrova koji je baza za mnoge preparate u farmaceutskoj industriji.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Nakon dvije godine istraživanja uz pomoć elektroničara došao sam do rješenja da možemo izvući 20 do 30 puta više Melitina, odnosno pčelinjeg proteina koji se nalazi u otrovu. Kinezi i Amerikanci dobiju oko 50 posto Melitina, dok mi 70 posto što govori da smo mi top u svijetu. Što znači da mojom tehnologijom vadimo tri do četiri puta više otrova od svjetskih velesila kao što su Amerikanci ili Kinezi. Oni na 10 košnica dobiju jedan gram Melitina, dok mojim rješenjem izvadimo od tri pa do pet grama i to za gotovo duplo manje vremena – pojašnjava nam Tvrtko, dok hodamo imanjem koje se prostire na nekoliko hektara prema pčelinjaku koji je udaljen gotovo 200 metara od ulice u Daruvarskom Brestovcu. Pomažemo Tvrtku nositi aparate kojima on vadi tako velike količine otrova, kako bi nam demonstrirao sve to na licu mjesta.</p><p>Objašnjava da je med samo jedan od proizvoda malih radilica. Tu je matična mliječ, pelud, propolis i na koncu pčelinji otrov koji nas je doveo u Daruvarski Brestovac. Pčelarenje se isplati ukoliko se svestrano pristupi i uz med, dobije i druge proizvode, govori Tvrtko.</p><p>On izvozi pčelinji otrov gotovo po cijelom svijetu. Njegov otrov je otišao u Rusiju, Francusku, Bugarsku, Tursku….Nedavno je isporučio Šveđanima dva kilograma otrova. Iako nema problema s plasmanom u svijetu Tvrtka koji je zajedno s kooperantima na godišnjoj proizvodnji oko 10 kilograma interesira da se i naši znanstvenici uključe u proizvodnju lijekova na bazi pčelinjeg otrova, jer se ta grana u svijetu sve više razvija.</p><p>- Potrebe u nas su zanemarive, osim što tu i tamo domaće privatne ljekarne radi proizvodnje neke kreme iskažu minimalne potrebe. Godišnje prodamo kod nas najviše 50 grama. Svjedoci smo nedavnog revolucionarnog uspjeha u Australiji, kad su liječnici ubrizgali supstancu na bazi pčelinjeg otrova koja je u rekordnom roku uništila stanice raka, postali smo svjesni kakav preparat imamo u rukama. Gotovo 90 posto krema za njegu lica koristi pčelinji otrov. Apeliramo na domaće znanstvenike da napravimo istraživanje utjecaja pčelinjeg otrova na karcinome. Posebice jer je naš otrov najkvalitetniji na svijetu – pomalo tužnim tonom govori kako bi mogli napraviti veliki iskorak, ali izgleda da se u vlastitom dvorištu to najslabije čuje.</p><p>Tvrtko pojašnjava da su stanice raka ubijene pčelinjim otrovom 2015. godine na PMF-u, na miševima i štakorima, ali je to prošlo nezabilježeno u medijima. Taj rad je, tvrdi Tvrtko, napravila prof. <strong>Nada Oršolić</strong>, ali se, koliko mu je poznato dalje nije krenulo s istraživanjima kamoli prema proizvodnji lijeka.</p><p>Nakon što se pročulo o uspjehu Australijskih liječnika i saznanja da Tvrtko proizvodi pčelinji otrov visoke kvalitete, doslovce je zatrpan pozivima žena koje ga traže taj preparat, jer tvrdi, u suzama govore kako žele živjeti. On im ne želi prodati ili pokloniti otrov jer je to samo dio koji u lijeku ima svoju ulogu.</p><p>- Govore da će kod javnog bilježnika ovjeriti svoju izjavu da se sva moja odgovornost uklanja. Govorim im da nisam liječnik već agronom, koji proizvodi kvalitetan pčelinji otrov, a ne lijek. Tu se trebaju uključiti znanstvenici, istraživači, kako bi poput Australaca to proveli u djelo – pojašnjava ulogu otrova kod liječenja raka. Dodajući kao se istraživanjima došlo do zaključka da je pčelinji otrov ubio stanice HIV-a. kako je HIV virus sličan koroni onda su ponudili Zavodu Andriji Štampar da se krene s istraživanjem u tom smjeru. U jednom gramu pčelinjeg otrova se nalazi između 10 i 12 tisuća pčelinjih uboda, što je jednako ugrizu 42 poskoka, onda se zna iz kojih razloga ne želi prodavati otrov osobama koje ga traže jer boluju od raka.</p><p>- U međuvremenu su Kinezi i Nijemci napravili istraživanja kako pčelinji otrov djeluje na korona virus, a mi s najkvalitetnijim otrovom na svijetu se nismo maknuli niti korak. Imamo puno mogućnosti da istraživači dođu do lijeka na bazi pčelinjeg otrova kojim bi se spasilo tisuće žena koje boluju od karcinoma dojke – kaže Tvrtko Matijević, ujedno bacajući rukavicu u smjeru domaćih znanstvenika. Napominje da je od korone umrlo 300 ljudi dok od raka godišnje u Hrvatskoj će umrijeti 8000.

Jedinstvena tehnologija se bazira na svjetlosti, feromonu i elektroimpulsima, i tako se po riječima našeg domaćina, dobije najkvalitetniji pčelinji otrov.