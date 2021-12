Poštovani Mevludine,

molim vas ako mi možete odgovoriti na moje pismo jer sam već očajna i ova situacija koju ću opisati utječe i na moje zdravlje. Radi se o mom suprugu. Vrlo je inatljiva osoba, jako brzo plane. Ako nije po njegovom, odmah izbiju svađe te znaju pasti jako ružne riječi s njegove strane što me jako boli, kao i to da jednostavno prestane komunicirati sa mnom i to po nekoliko mjeseci. Čak mi je nekoliko puta i spomenuo razvod. Pomirimo se, bude dobro mjesec dana i onda opet svađa i nekomuniciranje. S obzirom na njegovo ponašanje, mislim da me uopće više ne voli i da sam mu dosadila.

Zanima me kakva mi je budućnost s njim, hoćemo li ostati zajedno ili se na kraju razvesti? I ono najvažnije, vara li me? Jer vidim da voli flertovati s drugim ženama. Postoji li možda mogućnost da je bačen urok kako bi nas razdvojio? I ako da, tko nam to radi? Jer prije nekoliko godina pri iseljavanju iz kuće, našli smo u spavaćoj sobi iza ormara neki čudan nakit koji nije bio moj i koji nije od prošlih stanara jer smo se uselili u praznu kuću bez namještaja i koji je netko morao baciti preko ormara jer je ormar bio visok skoro do plafona. Dakle nije moguće da je nekome palo, nego je namjerno baš bačeno iza. Imamo dvoje djece. Šaljem njegovu i svoju sliku. Hvala puno.

šifra: crvena leptirica

Odgovor:

Vrlo ste sentimentalna žena, osjetljivi ste i vrlo konfuzni, stalno vam nešto smeta. Pozitivni jeste i dobronamjerni, ali malo pretjerujete oko vaše situacije sa suprugom. Istina je da se on često hladno prema vama ponaša i to nikako nije u redu, no i vi njega malo iziritirate jer ste isuviše ljubomorni. No ima i on grešaka, kratkog je fitilja, al se i brzo povuče. Ni s kime on ozbiljno ne flertuje, no voli da se drugima svidi, na taj način si diže ego i samopouzdanje. Vidim da se često svađate, pa onda je neko vrijeme zatišje te zatim sve po starom. No takva je većina brakova. Vidim da vi njega isuviše volite i da ste zbog toga ljubomorni i sumnjičavi.

Ne vidim mu nikakve ljubavnice jer i njemu je stalo do vas. Pokušajte se malo praviti indiferentni, malo više sebe gledajte, i vidjet ćete promjenu u njegovu ponašanju. Aktivan je i voli se igrati. Voli da je pažnja usmjerena na njega, no vidim da se volite te za sada ne vidim razvod, niti bi to bilo pametno. Radite na sebi, na sebe se fokusirajte i malo “ko fol” ohladite od njega. On će odmah biti drugačiji. Vidim vam napredak, stoga nema razloga za brigom. Malo se promijenite i mislite na sebe pa će sve biti u redu. Javite se na moj broj za tri mjeseca. Uroka nemate. Sretno.