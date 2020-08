Supruga mi je 'podvalila' treće dijete, ne želim je više vidjeti

Ovaj muškarac osjeća se izdanim i zarobljenim jer je supruga bez njegovog znanja 'radila' na trećem djetetu. Kasnio je otkrio i kako je to sve učinila. Kaže da bi je najradije ostavio

<p>U poruci koju je objavio na <a href="https://www.reddit.com/r/relationship_advice/comments/fpxm56/my_wife_babytrapped_me/">Reddit's Relationship Advice</a> forumu anonimni suprug ustvrdio je da je njegova supruga protiv njegove želje ostala trudna s trećim djetetom, piše<a href="https://www.mirror.co.uk/lifestyle/family/my-wife-baby-trapped-dont-22574173"> Mirror.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kome pripada prsten nakon prekida zaruka</p><p>Muškarac (34) objasnio je da je u životu htio imati samo jedno dijete, no supruga koja je jedinica nije se s tim složila i inzistirala je da njihovo dijete ima sestru ili brata. Stoga su se složili da će imati dvoje djece kako bi još imali dovoljno novca za povremena putovanja i zajedničke izlete.</p><p>No kad je njihovo drugo dijete, sinčić, napunio godinu dana, supruga je priznala da je zapravo oduvijek željela četvero djece te da bi trebali pokušati dobiti makar još jedno. On se s tim nije složio, posvađali su se i nekoliko dana nisu razgovarali. No u konačnici su se pomirili, a bilo je i seksa. On tada toga nije bio svjestan, no začeli su treće dijete.</p><p>- Došao sam kući s posla dok su djeca bila kod djeda i bake. Supruga me posjela s velikim osmijehom na licu i pokazala mu pozitivan test za trudnoću, plešući od radosti. Primijetila je da izraz na mojem licu nije bio toliko oduševljen i počela je vikati na mene. Optužila me da je ne podupirem, da je svako dijete Božje čudo i da bih trebao biti zahvalan. Rekao sam da mi je žao, zagrlio sam je i izjavio da sam oduševljen zbog prinove - piše muškarac.</p><p>Kad je supruga sretnu vijest počela dijeliti i s drugima, postao je sumnjičav jer se sve činilo nekako kao da je već dugo vremena planirala trudnoću. Zato je odlučio istražiti to.</p><p>- Dok je spavala, uzeo sam kondome iz ladice i stavio ih pod vodu. Bili su probušeni. Uzeo sam njezin telefon i ustanovio da ga je zaštitila šifrom, što je bilo čudno. No kako ona nema baš neku memoriju, bio sam siguran da je postavila jednostavnu šifru pa sam pokušao s njezinim rođendanom. Uspio sam otključati mobitel. Pogledao sam njezine poruke i pronašao prepisku s najboljom prijateljicom. Moja supruga joj se požalila da me nikako ne može prizvati pameti, a prijateljica joj je sugerirala da se to sve da srediti. Supruga se složila s tim i rekla da više neće uzimati kontracepcijsku pilulu - nastavlja on zgrožen otkrivenim sadržajem.</p><p>- Odmah sam je probudio i pitao je li njezina trudnoća doista čudo. Pogledala me srnećim pogledom i počela plakati - nastavio je on.</p><p>Tvrdi kako su se posvađali, no supruga je inzistirala da je trudnoća njezin izbor bez obzira je li ili nije uzela pilulu i da ukoliko on ne želi više djece, trebao je otići na vazektomiju. U konačnici suprugu je izbacio iz kuće i ona je otišla svojim roditeljima. Autor objave na kraju tvrdi kako se zbog pandemije supruga vratila doma kako ne bi bila razdvojena od svoje djece.</p><p>- Što da radim? Ostanak kod kuće s njom za mene je dovoljno užasan i ne znam bih li je zbog svega trebao ostaviti. Više joj ne vjerujem. U potpunosti me izdala. Ljut sam, no na putu je još jedno moje dijete - zaključuje on tražeći savjet.</p><p>Poruka je postala viralna, a komentiralo ju je više od 1000 ljudi.</p><p>- To je velika izdaja i iz moje perspektive, razlog za razvod. Dijete je velika emotivna, fizička i financijska odluka koja uključuje oba partnera. Ona je sebična i manipulativna - piše čitatelj.</p><p>- Za mene je to 100 posto razlog za razvod. Laže i manipulira koristeći se djecom. Tome se ne bih vraćao - nastavlja drugi.</p><p>- Ovo je oblik zlostavljanja. Razgovaraj s odvjetnikom, potraži psihijatra. Ovo nije u redu - zaključuje treći.</p>