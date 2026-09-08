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Supružnici podijelili najmračnije tajne o partnerima: 'Skrivao je kćer', 'više je volio dečke'...

Piše Karolina Krčelić Marenić,
Supružnici podijelili najmračnije tajne o partnerima: 'Skrivao je kćer', 'više je volio dečke'...
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Foto: 123RF
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Mislili su da osobu s kojom su odlučili provesti život poznaju gotovo u dušu, no neke su tajne isplivale tek nakon vjenčanja. Korisnici Reddita podijelili su najšokantnije stvari koje su doznali o svojim supružnicima, a među ispovijestima ima prevara, skrivenih dugova, dvostrukih života i tajni koje su potpuno promijenile njihove brakove

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