Sutra je Met Gala: Dress code je zanimljiv, a evo što očekivati

Prvi ponedjeljak u svibnju, kao i svake godine, rezerviran je za Met Gala, otvorenje izložbe koja slavi dizajn, društveni kontekst i talent modnih autora, a sve skupa održava se u njujorškom Metropolitan muzeju. Svake godine tema je drugačija, a ovoga puta izložba nosi naziv “Superfine: Tailoring Black Style”. Tu je i službeni dress code koji se referira na izložbu, stoga se i otvorenje pretvori u show kostima, ideja, realizacija i čudesnih kreacija.

Ovogodišnja Met Gala bavi se modom kao sredstvom izražavanja, otpora i redefiniranja identiteta unutar afroameričke i afrodijasporske kulture.

Jennifer Lopez na Met Gala u New Yorku

Fokus je na takozvanom Black Dandyismu, estetskom i društvenom fenomenu koji seže još u 18. stoljeće, kada se visoko stilizirano muško odijevanje koristilo kao oblik izražavanja individualnosti i suprotstavljanja rasnim i klasnim normama.

Kroz povijest, taj je stil postao čitavo eksperimentalno područje, a danas se interpretira kroz raznolike forme visoke mode, ulične estetike i osobnog izričaja.

Izložba koju Met Gala najavljuje prikazat će povijesne i suvremene odjevne predmete, umjetničke radove, fotografije, filmove i modne dodatke, istražujući kako je muška odjeća oblikovala i osnažila identitet u velikim urbanim sredinama poput Londona, New Yorka i Pariza.

Kuratorica Monica L. Miller, autorica knjige "Slaves to Fashion", na kojoj se izložba temelji, u suradnji s timom iz The Costume Institutea Metropolitan muzeja najavljuje donosi 12 tematskih poglavlja, a neka od njih su Ownership, Distinction, Disguise, Heritage, Beauty i Cool.

Dress code je “Tailored for You”, inspiriran izložbom te gostima zapravo predlaže da se kroz krojene komade i modne dodatke izraze na osoban način. Premda je naglasak na muškoj modi, gosti, i to bez obzira na spol, mogu kroz vlastitu estetiku i simboliku interpretirati temu.

Očekuju se razne verzije suita, smokinga, prsluka, šešira, broševa, kravata, džepnih maramica, ali i konceptualne igre s pojmom “krojenog po mjeri” u prenesenom smislu.

Ovogodišnji domaćini su glumac Colman Domingo, vozač Formule 1 Lewis Hamilton, reper A$AP Rocky, glazbenik Pharrell Williams i glavna urednica Voguea Anna Wintour. Počasni predsjednik večeri je košarkaška legenda LeBron James.

Među članovima modnog odbora koji se brine o projektu su brojna istaknuta imena iz svijeta umjetnosti i kulture: književnica Chimamanda Ngozi Adichie, glazbenica Janelle Monáe, redatelj Spike Lee, dizajner Dapper Dan, umjetnica Kara Walker i drugi.

Kroz godine, Met Gala ostala je poznata po nezaboravnim modnim trenucima na crvenom tepihu. Rihanna je 2015. godine iznenadila u žutoj Guo Pei haljini s ekstremno dugim šlepom, a 2018. pojavila se kao „modna papa“ u Maison Margiela couture kreaciji.

Zendaya se istaknula futurističkom “Joan of Arc” haljinom Versacea, a Billyja Portera je 2019. nosilo na ramenima šestero muškaraca, bio je odjeven kao faraon. Naravno, sve je to vezano uz temu te godine, no svaka slavna osoba za sebe bira do kuda će ići te koliko teatralno tumači ideju same izložbe.

Blake Lively, česta gošća, poznata je po promišljenim, tematski savršeno pogođenim haljinama, dok je Lady Gaga 2019. promijenila čak četiri outfita na samom crvenom tepihu.

Met Gala je postala platforma gdje granice mode prestaju biti stvar pravila i postaju sredstvo priče, stava i reinterpretacije društvenih kodova.