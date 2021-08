Adam Sinclair (29), vozač autobusa iz Londona, počeo je gubiti kosu kao tinejdžer. Djevojke nisu imale, kaže, milosti prema njemu pa je često od njih čuo komentare tipa: 'Zašto ne poduzmeš nešto po tom pitanju, stavi periku ili nešto slično'. Bio je shrvan, a kapa mu je postala novi najbolji prijatelj.

Godine su prolazile i on se navikao polako na svoju ćelavost, ali kad mu je nedavno Klinika Novo Cabelo ponudila besplatno stavljanje umetaka, odlučio je pokušati s tim. Počastili su ga tretmanom vrijednim 350 funti (nešto više od 3000 kuna).

Stavili su mu umetak na mjesto gdje je izgubio svoju kosu i to na način da se jednim dijelom drži posebnim kopčama za njegovu kosu, a na drugom je zalijepljen za glavu. Takvi umetci rade se od pravih ili sintetičkih vlasi koje se slažu na podlogu nalik sitno pletenoj mreži.

Boja umetka bira se po pravoj boji kose onoga kome ga stavljaju, a na kraju frizer ošiša klijenta tako da se umetak posve stopi s preostalom kosom i izgleda vrlo prirodno. Tako može stajati tri do četiri mjeseca, a tad se ponovno namješta jer prirodna kosa raste i umetak se olabavi. Čisti se jednom mjesečno.

To su napravili i njemu, a kad se napokon pogledao u ogledao, zaplakao je. Izgledao je barem deset godina mlađe. Vlasnik klinike je snimio njegovu reakciju, a snimka je završila na TikToku i prikupila preko dva milijuna pregleda.

Pogledajte kako su mu to napravili:

- Bio je tako čudan osjećaj slušati škare oko ušiju, a onda, kad su mi skinuli povez, uslijedio je šok. Jedva sam govorio koliko me to dirnulo, nevjerojatan je to osjećaj. U početku se nisam prepoznao, ali kad sam shvatio da sam to doista ja, jako mi se svidjelo ono što sam vidio, prvi put u mnogo godina. Suze su sam krenule - ispričao je Adam.

- Ne mogu vam objasniti koliko mi je djevojaka poslalo poruku u posljednjih nekoliko dana, to je nestvarno. Dobar je to osjećaj. Svečano sam odbacio sve svoje kape, ionako nisam mislio da mi stoje, ali bilo je bolje nositi njih na glavi nego hodati uokolo izgledajući jako staro - dodao je, a prenosi Daily Mail.