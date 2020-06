Sva lica hummusa: Ide u salatu i sendvič, njime se pune rajčice...

<p>I dok Libanonci, Turci i Sirijci vode rasprave o porijeklu slavnog namaza, hummus je sve popularniji u svakom kutku svijeta. Tradicionalno se sprema od slanutka, tahinija, češnjaka, maslinova ulja i limunova soka, a način na koji se servira varira od kuhinje do kuhinje, od chefa do chefa. Budući da se relativno jednostavno sprema, varijacije ovog namaza najviše leže u načinu posluživanja. Treba li smjesa biti glatka, treba li sadržavati više tahinija ili slanutka, treba li mu dodati pinjole... sve je, čini se prepušteno mašti i osobnom ukusu. Ono čime osvaja svakako su kremasta struktura, orašaste note i zdravi sastojci. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najzdravije namirnice na svijetu </strong></p><p>- Ovo je jelo iznimno zdravo, radi se od slanutka, tahinija, limunova soka, češnjaka i maslinova ulja - kaže dijetetičarka Marisa Moore te dodaje da su tahini i maslinovo ulje vrijedni izvori zdravih masnoća, dok proteini i vlakna iz slanutka osiguravaju dulji osjećaj sitosti. </p><p>I dok se najčešće servira kao namaz, hummus vam omogućuje da se igrate i budete kreativni pa ga u jelovnik možete ukomponirati na neke neočekivane načine. Nutricionisti otkrivaju kako oni to rade:</p><p><strong>1. Obogatite sendvič ili tortilju</strong><br/> Njegova kremasta struktura ga, za razliku od senfa i majoneze, čini idealnom bazom za sendviče i tortilje, a svojim se neutralnim okusom lago kombinira s raznim povrćem. <br/> <br/> <strong>2. Sjajan kao umak za tjesteninu </strong><br/> Iskoristite prednosti njegove kremaste strukture, kaže Moore, pa od njega možete napraviti i vegansku verziju Alfredo umaka s humusom i brokulom. Ljeti ga pak možete razblažiti dodate li mu malo više maslinova ulja i limunova sok. Ovaj osvježavajući umak možete preliti po rezancima od tikvica, kaže nutricionistica Serena Poon. </p><p><strong>3. Servirajte ga kao umak za grickalice </strong><br/> Hummus volim kombinirati s toplom pitom ili ga kombinirati s kriškama krastavca, svježim brokulama i cvjetačom, paprikom izrezanom na trakice, listovima salate - kaže Moore. <br/> <br/> Iako se čini da je hummus logičan par mnogom povrću, dijetetičarka Shahzadi Devje voli ga sparivati s voćem, a ponajviše s jabukama. Napominje da ćete tako djeci lakše podvaliti sezonsko povrće i voće. </p><p><strong>4. Obogatite svoj zdjelicu žitarica</strong><br/> Raznolika jela koja se spremaju unaprijed i serviraju u zdjeli koja pršti bojama i okusima uglavnom se sastoje od žitarica, proteina (jaja, ribe, raznih vrsta mesa, tofua, graška, leće i sl.), kuhanog povrća po izboru, umaka, svježe sjeckanog povrća i začina. No, često ih je teško začiniti pa je hummus jednostavno rješenje, savjetuje Devje. </p><p>5. Od hummusa napravite preljev za salatu</p><p>Lagano ga razrijedite uljem i prelijte po salati ili ga koristite kao umak - ja ga koristim kao salatni umak, stavim ga na jednu stranu zdjele pa zalogaje umačem u njega, kaže nutricionistica Maggie Michalczyk. </p><p><strong>6. Prija uz kruh naan, na pita kruhu i u sendviču </strong></p><p>Nutricionistica Devje koristi ga kao namaz, umjesto običnog ili ghee maslaca. </p><p><strong>7. Njime se puni povrće</strong></p><p>Paprike nisu jedino povrće koje se može puniti, dijetetičarka Moore predlaže da hummusom nadjenete rajčice - prepolovite cherry rajčice, napunite hummusom i pospite začinima i dobit ćete sjajno predjelo, kaže ona. </p><p><strong>8. Može biti i sladak </strong></p><p>Hummus ne mora uvijek biti kiselkast, u bazu od slanutka možete umjesto tahinija i začina dodati kakao u prahu i prirodne zaslađivače poput vanilije, meda ili agavina sirupa. Žličicu ovakvog hummusa dodajte uz jagode i poslužite uz sladoled ili ga jedite samog. </p><p><strong>9. Koristi se i kao marinada </strong></p><p>Hummus možete koristiti i kao marinadu za pečenja, kaže Poon. Sjajno se slaže uz pečeni batat, brokulu ili tofu. Pečenu piletinu možete omekšati ako je premažete tankim slojem hummusa i 15 minuta pečete na 150 stupnjeva. Dobit će zlatnu, hrskavu koricu. </p><p><strong>10. Dodatak za juhe</strong></p><p>Radite li krem juhe od gljiva ili krumpira, zgusnite ih hummusom. Dodajte ga umjesto vrhnja za kuhanje i dobit ćete kremastu, raskošnu i lako probavljivu juhu budući da hummus ne sadrži laktozu, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/what-to-eat-with-hummus">Mind body green</a>. </p><h2>Recept za domaći hummus</h2><p>Recept dijetetičarke Devje lagano je slatkastog okusa koji mu daju sušene brusnice, a možete ga poslužiti uz povrće i voće ili pak uz tostirani naan kruh, kaže. is slightly sweet from the dried cranberries and savory from the roasted red pepper. These flavors work </p><h3>Sastojci:</h3><h3><strong>Priprema:</strong></h3>