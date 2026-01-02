Svaki znak Zodijaka ima svoju supermoć: Evo koja je vaša

OVAN Ovan je poznat po energiji i odlučnosti, ali njihova prava snaga leži u tome kako brzo mogu resetirati sebe nakon prepreka. Dok drugi zapinju, previše razmišljaju ili se povlače emocionalno, Ovan se gotovo instinktivno ponovno uključuje u život. Ne zadržavaju se dugo u razočaranju, osim ako to svjesno odaberu. Većina ljudi nema ovu sposobnost i ostaje zaglavljena u prošlim greškama. Upravo ta vještina čini Ovna moćnim pokretačem u stagnirajućim okruženjima. | Foto: Fotolia