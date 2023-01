Sve horoskopske ljubavne kombinacije: Od najsretnijih do onih najmanje sretnih parova!

Najsretniji parovi Zodijaka

Ovan i Vodenjak

S ovim parom nikada nije dosadno. Ovan i Vodenjak uživaju u ljubavnoj vožnji. Ovaj par je svestran i vole raditi stvari zajedno. Bez sumnje su moćni par Zodijaka.

Blizanci i Vodenjak

Blizanci i Vodenjak imaju duboku mentalnu vezu koja je gotovo neopisiva. Mogu se upoznati na razini dubljoj nego što može većina drugih. Oni uspijevaju pronaći ravnotežu na najbolji način.

Rak i Ribe

Ovaj par dobro funkcionira zajedno jer znaju tko su, i kada su zajedno i kada su odvojeni. Rakovi i Ribe ne boje se biti sami i nikada se neće međusobno zastrašiti.

Bik i Rak

Ovo dvoje nadopunjuju jedno drugo. Bik je posvećen Raku i Rak ga poštuje. To čini prekrasan odnos.

Lav i Strijelac

Ovo dvoje su vrlo strastveni zajedno. Lav i Strijelac su puni života i zajedno pronalaze sreću. Savršeni su jedno za drugo i guraju jedan drugog da postignu svoje ciljeve.

Djevica i Bik

Djevice i Bikovi gotovo odmah obaraju jedan drugog s nogu. Oni su iskreni i traže iste stvari jedan u drugom. Ne možete ih razdvojiti.

Škorpion i Rak

Škorpion i Rak su nevjerojatni zajedno. Dok su njihove emocije ponekad intenzivne, uvijek nađu način da se međusobno smire. Oni hrane međusobnu strast.

Vaga i Blizanci

Ovo dvoje imaju snažnu vezu na intelektualnoj razini. Vage i Blizanci mentalno stimuliraju jedan drugog i savršeno funkcioniraju zajedno. Oni međusobno nude prijateljstvo i razumijevanje.

Strijelac i Ovan

Ovo dvoje kreiraju nevjerojatnu intenzivnu energiju. Poštuju jedno drugo i dopuštaju da njihova veza stalno raste. Strijelac i Ovan mogu učiniti sve što žele, sve dok si međusobno vjeruju.

Jarac i Bik

Ova dva znaka međusobno imaju veliku kemiju. Jarac i Bik su dvije ljubavne ptičice koje nitko nikada neće razdvojiti. Oni imaju dubok osjećaj poštovanja i održavaju prisnu vezu.

Ribe i Škorpion

Ribe i Škorpioni su vrlo intuitivni. Oni stvarno mogu reći što drugi misli i treba. To čini njihov odnos vrlo sretnim.

Riba i Riba

Ovo dvoje zajedno čine sjajan par. Oni se brinu jedno za drugo na dubokoj razini i razumiju svoje razlike. Naravno, suprotnosti se privlače, ali ponekad vam treba netko tko shvaća stvari.

Strijelac i Ribe

Ovo dvoje su beznadni romantičari koji nalaze ravnotežu međusobno. Shvaćaju se i žele zadovoljiti svog partnera. Iako mogu biti malo dramatični, oni se dobro slažu.

Djevica i Jarac

Ovo dvoje su vrlo teški, ali vole se zabaviti. Oni mogu biti ranjivi jedan s drugim i stvarno pokazuju puno poštovanje. Oni su savršeni tim.

Lav i Vaga

Ova dva znaka uživaju biti u središtu pažnje, ali iz nekog razloga ne osjećaju potrebu da se natječu jedno s drugim. Dijele pozornost i znaju se brinuti jedno za drugo. Ovo je par koji plijeni svu pažnju na zabavama.

Blizanci i Ribe

Ovaj par je vrlo uravnotežen i emocionalan. Blizanci imaju tendenciju da budu tu za Ribe, a Ribe su im zahvalne zbog toga. Oni donose čudesne odluke kada su zajedno i istinski se međusobno nadopunjuju.

Jarac i Jarac

Jarac dobro funkcionira s istim znakom. Njihove kvalitete su ono što ih privlači, a te kvalitete su njima izuzetno važne.

Strijelac i Strijelac

Strijelac dobro funkcionira u kombinaciji s istim znakom jer su na taj način zabavniji. Kada ovaj par ulazi u igru, mogu postići sve što žele.

Ovan i Blizanci

Ovaj par je uzbudljiv i uvijek radi zabavne stvari. Oni su vrlo aktivni i žive vrlo avanturistički život. Kažu, sve dok provode vrijeme zajedno, sretni su, piše Atma.

Bik i Ribe

Ovo dvoje si apsolutno odgovaraju. Oboje vole puno odmarati što ide u njihovu korist. Oni također imaju prilično jeku povezanost. Kao da su stvoreni jedno za drugo.

Vaga i Škorpion

Ovaj par je ispunjen emocijama, ali ipak ostaju bezbrižni. Postavili su svoje ciljeve i ostvaruju ih s lakoćom. Iako se ne moraju osloniti jedno na drugo, oni to mogu.

Ovan i Djevica

Ovo dvoje si savršeno odgovaraju. Izazivaju jedno drugo da u svemu daju najbolje od sebe. U njihovu odnosu sve teče glatko.

Škorpion i Jarac

To je odnos koji se brzo smiruje. Vrlo su ozbiljni i motivirani. Ako ste Škorpion koji se želi vjenčati ili uživati ​​u paru, morate pronaći Jarca.

Vaga i Riba

Ovo dvoje su toliko odani jedno drugom da ih nikada ništa ne može razdvojiti. Imaju sreće da imaju jedno drugo. Oni čine jedan prekrasan tim.

Vodenjak i Vodenjak

Ovaj znak vrlo dobro funkcionira s osobama rođenima u istom znaku. Zajedno mentalno rastu i međusobno si pomažu na dubljoj razini.

Zadovoljavajući parovi Zodijaka

Rak i Jarac

Ovo dvoje imaju ponekih teškoća, ali sveukupno se dobro usklađuju. Oni ispočetka djeluju kao čudan par, ali na kraju pronalaze sreću. Njihovo kućno okruženje prilično je opušteno i zadovoljni su u ovom odnosu.

Lav i Škorpion

Ovo dvoje su pomalo nervozan, ali ipak dobar spoj. Škorpion će s vremena na vrijeme držati reflektore podalje od Lava i, naravno, izazvat će sukob. Ali sveukupno se dobro slažu. Njihove razlike čine ih prilično slatkim parom.

Djevica i Djevica

Djevice se dobro slažu s drugim Djevicama. One se nadopunjuju i vrlo su konzervativne. To je, reklo bi se, ‘kompromisna’ vrsta odnosa.

Blizanci i Jarac

Ovaj par može funkcionirati, iako su sasvim drugačiji. Oni donose različite stvari na stol, jedan ima ono što drugome nedostaje i zbog toga to dobro funkcionira. Sve dok su strpljivi jedan s drugim, ljubav može cvjetati.

Rak i Strijelac

Ova dva znaka nemaju mnogo toga zajedničkog, ali oboje su vrlo opušteni znakovi. Ne svađaju se često u svojim odnosima i obično izbjegavaju sukobe općenito. Sve dok komuniciraju, njihov odnos će biti sasvim u redu.

Blizanci i Strijelac

Ovo dvoje vole tešku ljubav. Oni se međutim međusobno jako oslanjaju emotivno jedan na drugog. To ponekad može biti problem.

Rak i Vaga

Ovu dvoje malo previše dobro funkcioniraju. Ponekad ih muči pitanje trebaju li biti prijatelji ili partneri, ali na kraju, sve dok oboje donose pravu odluku odnos može dobro funkcionirati. Ovo dvoje mogu biti zajedno bez drame jako dugo vremena.

Škorpion i Strijelac

Ova dva znaka se uvijek bore jedno za drugo. Imaju vrlo snažne osobnosti i ponekad to može biti problem, ali na kraju, ljubav sve pobjeđuje. S takvim sustavom podrške koji ovaj par ima, sigurno pobjeđuje.

Vodenjak i Strijelac

Ova dva znaka su vrlo istraživački nastrojeni i jako dobro funkcioniraju zajedno. Oni su u mogućnosti da zajedno s lakoćom istražuju stvari zajedno. Znatiželja ih veže na načine na koje možda ne možete sasvim razumjeti.

Blizanci i Blizanci

Blizanci obožavaju razgovarati, a tko je bolji za razgovor od osobe koja voli razgovarati. Blizanci se međusobno razumiju na dubokoj razini. Oni prilično dobro funkcioniraju.

Škorpion i Vodenjak

Ovaj odnos može ponekad biti opterećujući, ali postoji veza. Ponekad će se jedan istresti na drugog i to uzrokuje sukob, ali u cjelini su dobar par.

Lav i Djevica

Ova dva znaka mogu biti jedan od najsretnijih parova ako mogu komunicirati jedan s drugim kao što bi trebali. Cijene jedan drugog i prilično su dobar par.

Vaga i Vodenjak

Veza između njih dvoje je vrlo stvarna. Privučeni su jedan drugim čak i kada ne bi smjeli biti. Oni su također i sjajni prijatelji.

Vaga i Strijelac

Ovaj par je malo previše društven, ali funkcioniraju. Oni su pozitivna prisutnost kada su zajedno i imaju tendenciju isprobati puno novih stvari. Naime, mentalna veza uopće nije jaka.

Lav i Jarac

Ovaj par je onaj koji većina ljudi smatra neobičnim, ali može funkcionirati. Oni poštuju jedan drugog i to je ono što im najviše pomaže. Međutim, Jarac može biti malo iritantan za Lava, ali sveukupno dobro funkcioniraju.

Vaga i Vaga

Vage se mogu međusobno uskladiti u odnosima. Njima je lakše funkcionirati s osobama rođenima u istom znaku. Ali, naravno, ponekad nije sve baš jednostavno.

Jarac i Ribe

Najbolji prijatelji postanu ljubavnici - to je obično način na koji oni započinju vezu. Iako je to vrlo ispunjavajuće, imaju svoje probleme. Oni znaju da su sigurni zajedno i to je ono što je ipak najvažnije.

Djevica i Ribe

Ova dva znaka su vrlo prizemljeni i gledaju prema budućnosti. Oni su orijentirani na ciljeve i zapravo nemaju puno zabave. Za neke, to je idealno, dok drugi to ne mogu podnijeti.

Blizanci i Lav

Ovo dvoje se toliko zabavljaju da je to nestvarno, ali oni zapravo ne rade ništa drugo. Obično, nakon nekog vremena, završavaju tako što se razdvoje, ali ne i na loš način. Oni samo odlučuju da su završili s tim poglavljem i kreću dalje.

Djevica i Vodenjak

Ova dva znaka su prilično različita, ali iz nekog razloga, to funkcionira. Vodenjak donosi dosta zabave u vezu, dok Djevica uči uživati ​​u njoj.

Bik i Bik

Budući da Bikovi vole lojalnost i pouzdanost, oni dobro funkcioniraju u ovoj kombinaciji. Oni znaju kako se brinuti jedan za drugoga i znaju kako izgraditi dobar zajednički život. To je kao da su vam noge na čvrstom terenu.

Ovan i Ovan

Ovan s drugim Ovnom dobro funkcionira jer imaju čvrste temelje i orijentirani su na cilj. Oni znaju kamo idu kroz život i kako će to utjecati na drugu osobu u vezi.

Lav i Vodenjak

Ova dva znaka donose puno uzbuđenja u spavaću sobu, ali nemaju toliko toga zajedničkog. Međutim, oni nisu tako različiti da se ne mogu podnijeti. Jednostavno se slažu da se ne slažu.

Djevica i Strijelac

Ova dva znaka su jaki i slabi u isto vrijeme. Oni se međusobno nadopunjuju u određenoj mjeri, a zatim pucaju daleko u suprotnom smjeru. To je pogodak ili promašaj - s njima dvoje.

Ovan i Lav

Ova dva znaka su sjajni prijatelji, tako da će i ljubavni odnosi funkcionirati dobro. Oni su ipak malo ljubomorni kada je riječ o tome kako provode svoje slobodno vrijeme. Ako nisu zajedno, brinu o onom drugom.

Djevica i Škorpion

Ovo nije najbolje, ali može funkcionirati. Oni pokušavaju podržavati jedan drugog i to je barem nešto. Ali kako kažu, briga za nekoga nije dovoljna da bi stvari funkcionirale.

Rak i Rak

Ova dva znaka su tako povezana da to može biti zastrašujuće. Oni se dobro slažu i prolaze kroz sve probleme s lakoćom.

Ovan i Vaga

Ova dva znaka mogu biti jedan drugome povremeno izvor frustracije. Oni imaju tendenciju da se dosta svađaju i nisu baš najbolji par. Dok to može funkcionirati u nekim slučajevima, mislim da bi bilo bolje uopće ni ne pokušavati.

Rak i Djevica

Ovaj par može biti prilično stabilan ako nauče zajedno prodrijeti kroz patnju onog drugog. Oni izbjegavaju sukobe, iako ponekad to jednostavno ne funkcionira. Komunikacija je ključ za sve odnose.

Djevica i Vaga

Ovo dvoje mogu biti sretni zajedno, ali mogu biti i najgora noćna mora jedan drugom. Često si pomažu na najbolji način, ali kad se međusobno naljute, to je katastrofa. Dobivate dobro s lošim.

Bik i Vaga

Ova dva znaka su vrlo ljubomorna i općenito im to ne pomaže. Jednom kad prevladaju te stvari, dobro se snalaze.

Lav i Ribe

Lav donosi stabilnost ovom odnosu, ali nisu uvijek baš najbolja kombinacija. To je zato što su Ribe vrlo potrebiti pojedinci. Ako Lav nema dovoljno vremena za potrebitog partnera, nikad neće biti sretni.

Rak i Lav

Ovo je odnos koji ima minimalne probleme. Stvari prilično dobro funkcioniraju, samo Lav ponekad može biti malo frustriran.

Najgori parovi Zodijaka

Bik i Blizanci

Ova dva znaka se dosta svađaju. I dok njihovi sukobi nisu tako strašni, jako su česti. Blizanci su previše nestrpljivi za tvrdoglavog Bika i stoga se sukobljavaju jedan s drugim. Naravno, može funkcionirati, ali obično završava kao toksičan odnos.

Rak i Vodenjak

Njima je teško uspostaviti povjerenje u odnosu i zato to rijetko funkcionira. I jedan i drugi na kraju budu ljuti i ozlijeđeni. Nitko to ne želi.

Lav i Lav

Oni se baš ne slažu seksualno, ali povjerenje im je na dobroj razini. Iako seks nije sve, ako ne funkcionira možete završiti s puno frustracija. Naravno, možete proći kroz to, ali Lav nije sklon to učiniti.

Škorpion i Škorpion

To je odnos koji može funkcionirati, ali obično ne funkcionira. Škorpioni iz nekog razloga izvlače najgore jedno iz drugog. Malo su previše emocionalni, također.

Blizanci i Škorpion

Ovo je vjerojatno jedan od najgorih spojeva. Njih dvoje se međusobno beskrajno živciraju i uopće ne razumiju jedno drugo.

Ovan i Ribe

Ovo dvoje ne vjeruju jedan drugome i ne mogu postaviti odgovarajuće granice. Oni su užasan par koji ne može to ispraviti. Ako se ne možete otvoriti, nemojte započinjati ovaj odnos.

Vodenjak i Ribe

Iako bi mogli funkcionirati kao par, oni se jednostavno ne razumiju. Frustrirajuće je biti u njihovom društvu i nedostaje im ravnoteže. Život nije bajka.

Ovan i Bik

Ovaj par je u redu, ali ipak nije baš sjajan. Oni često ne uspijevaju jer nisu u mogućnosti staviti sa strane svoje razlike. Unutarnja pitanja su smrt njihovog odnosa.

Ovan i Jarac

Fizička ljubav i komunikacija ne ide im sjajno. Oni se ne mogu razumjeti i funkcionirati na istoj razini.

Bik i Lav

Ovo dvoje ne mogu komunicirati i ne mogu se povezati. Trebaju nekoga tko nije tako krut, a to im je teško naći jedno u drugome. Kreativna snaga je ono što bi ih moglo povezati.

Vaga i Jarac

Jarac prihvaća sve emocije i za Vagu, to nije dobra stvar. Kada se počnu miješati stvari poput ega, sve kreće nizbrdo. Ako žele da to funkcionira, morat će se dobro pomučiti.

Bik i Vodenjak

Ovom paru također nedostaje povjerenja. Također, teško im je pronaći teme o kojima mogu razgovarati i nerviraju jedan drugog. Njihove razlike su jednostavno prevelike.

Jarac i Vodenjak

Ovo dvoje nisu baš zanimljivi jedan drugome, za početak. Jednostavno se dosađuju kada se zajedno. Međutim, ako mogu pronaći nešto zajedničko, oni mogu funkcionirati.

Blizanci i Rak

Ovo dvoje su vjerojatno dobri prijatelji, ali ne funkcioniraju dobro u odnosima. Previše su emocionalno različiti. Blizanci i Rak trebaju dvije potpuno različite stvari.

Ovan i Rak

Da budemo potpuno iskreni, ovaj odnos je bolan. Puno truda se treba uložiti u taj odnos da bi funkcionirao, a čak i onda to obično ne uspijeva. Oni jednostavno nisu zadovoljni jedan s drugim.

Bik i Strijelac

Oboje shvaćaju život na isti način, ali izvan toga, nemaju ništa zajedničko. Jednostavno se ne privlače i bolje je da budu samo prijatelji.

Ovan i Škorpion

Ovan povrjeđuje osjećaje Škorpiona i to čini stvari prilično napetima. Oni u najmanju ruku bude najgore jedan u drugom. Taj odnos je jednostavno pretežak.

Strijelac i Jarac

Ovo dvoje nisu u stanju razumjeti njihove razlike na način na koji bi trebali. Oni se zabavljaju zajedno, ali to nije dovoljno. Stabilnost nije prisutna u ovom odnosu.

Blizanci i Djevica

Ova dva znaka se stalno mijenjaju, ali ne na isti način. Oni previše misle samo na svoje dobro i međusobno se osuđuju više nego što bi trebali. Zadivljujuće je to kako uopće završe zajedno.

Bik i Škorpion

Neki će ljudi tvrditi da je to dobra kombinacija, ali istina je da nije. Ovo je spoj koji završava bolno. Moraju biti potpuno usredotočeni jedno na drugo ili će brzo izgubiti iskru.

